Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ φαίνεται να δίνουν στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου καλύτερη επίδοση από αυτή που αναμενόταν. Ωστόσο, αφήνουν σαφώς το πολιτικό του μπλοκ στη μειοψηφία, χωρίς να υπάρχει τρόπος να αποφευχθούν νέες εκλογές, εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία με τον επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ.

Πώς επηρεάζουν, όμως, τα εκλογικά αποτελέσματα το ενδεχόμενο μιας νέας σύγκρουσης με το Ιράν;

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νετανιάχου εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να ανανεώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Φαίνεται ότι ένας συνδυασμός της αντίθεσης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, τον απέτρεψε από το να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος συχνά είναι δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί, να ήθελε απλώς να κάνει την Τεχεράνη να πιστέψει ότι θα μπορούσε να δεχθεί επίθεση, ώστε να την αποτρέψει από οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια.

Η αντίθεση του Ζαμίρ αφορούσε αποκλειστικά το ενδεχόμενο επίθεσης πριν από τη διεξαγωγή των ισραηλινών εκλογών, ενώ ο Τραμπ δεν ήθελε να υπάρξει στρατιωτική επιχείρηση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα μπορούσαν να επαναληφθούν σύντομα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, στην ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Νετανιάχου, αναφέρθηκε και στην επιθυμία του να συμμετάσχει εκ νέου το Ισραήλ στις επιχειρήσεις.

Εάν ο Άιζενκοτ είχε επικρατήσει του Νετανιάχου στη μάχη των πολιτικών μπλοκ, όπως προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις, ενδεχομένως να είχε καταφέρει να ξεκινήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα ήταν αμφίβολο αν ο Νετανιάχου θα μπορούσε να διατάξει μια νέα επίθεση κατά του Ιράν.

Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης και ο ρόλος του Λίμπερμαν

Με τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο, ένας από τους συμμάχους του Άιζενκοτ, ο πρόεδρος του κόμματος Γισραέλ Μπεϊτενού, Άβιγκντορ Λίμπερμαν, δεν προτίθεται καν να ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελέσματων της ψηφοφορίας.

Τότε, ο Λίμπερμαν θα πρέπει να λάβει μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, η οποία θα συνεπάγεται την αθέτηση μιας υπόσχεσής του. Οι επιλογές του είναι είτε να συμφωνήσει με τα αραβικά κόμματα είτε να καταλήξει σε συμφωνία με τον Νετανιάχου είτε να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερο γύρο εκλογών.

Ακόμη και αν ο Λίμπερμαν κινηθεί προς την κατεύθυνση του σχηματισμού νέας κυβέρνησης, θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν σύνθετες διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρώσει κάθε πλευρά, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια συνεργασία.

Αφού επιτευχθεί συμφωνία σε αυτό το επίπεδο, θα ακολουθήσουν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις για την κατανομή των υπουργείων και των υπόλοιπων κυβερνητικών θέσεων.

O Άβιγκντορ Λίμπερμαν

Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πιθανό να απαιτήσουν περισσότερο από τις τέσσερις ημέρες που μεσολαβούν από την Παρασκευή μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς αντίστοιχες διαδικασίες συνήθως διαρκούν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου πιθανότατα θα έχει την ελευθερία να επιτεθεί στο Ιράν, εφόσον ο Τραμπ το επιθυμεί ή δεν επιχειρήσει να τον σταματήσει.

Οι προϋποθέσεις του Εγιάλ Ζαμίρ για μια νέα επίθεση στο Ιράν

Ο Ζαμίρ τάσσεται υπέρ μιας επίθεσης κατά του Ιράν υπό δύο προϋποθέσεις, όπως αναφέρει η Jerusalem Post. Η πρώτη, η οποία ίσχυε και εξακολουθεί να ισχύει, είναι να βρίσκεται το Ιράν λίγο πριν από την πραγματοποίηση μιας επίθεσης κατά του Ισραήλ. Η δεύτερη είναι να έχει προηγηθεί η επανέναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ να διαθέτει την πλήρη αμερικανική υποστήριξη τόσο σε επιθετικό όσο και σε αμυντικό επίπεδο, για τη συμμετοχή του σε έναν νέο γύρο συγκρούσεων.

Γενικότερα, ο Ζαμίρ έχει δείξει ότι είναι έτοιμος να πλήξει το Ιράν εάν η χώρα ανακτήσει με υπερβολικά γρήγορο ρυθμό τις δυνατότητες που συνδέονται με την απειλή της κατά του Ισραήλ. Αυτό, ωστόσο, δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Μια ακόμη περίπτωση στην οποία θα ήταν θετικός σε μια επίθεση είναι εάν αυτή αποτελούσε μέρος μιας καλά μελετημένης και προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής, με στόχο να πιεστεί τελικά η Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει σε σημαντικές πυρηνικές παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ.

Ο Εγιάλ Ζαμίρ

Ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου ήταν αντίθετος σε μια επίθεση πριν από τις εκλογές, προκειμένου να μην επηρεαστεί η συμμετοχή των πολιτών στην ψηφοφορία της ημέρας των εκλογών από ένα ενδεχόμενο ιρανικό αντίποινο με βαλλιστικούς πυραύλους. Παράλληλα, ήθελε να αποφευχθούν οι υποψίες περί αθέμιτων κινήτρων, καθώς μια επίθεση λίγο πριν από την εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε για να ενισχύσει τις πιθανότητες του Νετανιάχου.

Ο Τραμπ αποτελεί το βασικό εμπόδιο για τον Νετανιάχου

Μετά τις εκλογές, δεν υπάρχει πλέον κάποιος αντίστοιχος λόγος για να αποκλειστεί μια επίθεση. Ωστόσο, ούτε ο Ζαμίρ βιάζεται να προχωρήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη έχει πλησιάσει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας αυξανόμενης πυρηνικής ή βαλλιστικής απειλής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα δύο ζητήματα έχουν πάψει να αποτελούν απειλές. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση, οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025 και στις αρχές του 2026 έχουν μεταθέσει χρονικά την εκδήλωση των συγκεκριμένων απειλών κατά ορισμένα χρόνια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το βασικό εμπόδιο για τον Νετανιάχου θα ήταν ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επιθυμούσε να εξαπολυθεί επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνει ήδη τη δημοσκοπική εικόνα του ίδιου και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Μετά τις εκλογές όμως και δεδομένου ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία, θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και θα μπορούσε να ακολουθήσει την επιθυμία του για νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

Γιατί, όμως, θα μπορούσε και πάλι να αποφασίσει να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση;

Οι κορυφαίοι σύμβουλοί του ήταν και παραμένουν στην πλειονότητά τους αντίθετοι στην επιστροφή στον πόλεμο. Ορισμένοι θεωρούν ότι μερικές ημέρες πολεμικών επιχειρήσεων θα μπορούσαν να κάνουν το Ιράν πιο διαλλακτικό. Άλλοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι η άρνηση της Τεχεράνης να υποχωρήσει από τον Φεβρουάριο έχει δείξει πως ακόμη και μερικές επιπλέον ημέρες εντατικών επιθέσεων δεν θα ήταν αρκετές για να αλλάξουν τη στάση της.

Κατά συνέπεια, ο Τραμπ ενδέχεται να έχει λίγα να κερδίσει από την επανέναρξη του πολέμου. Ορισμένοι σύμβουλοί του έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η Τεχεράνη έχει δείξει πρόθυμη να συνεχίζει τις επιθέσεις ακόμη και μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από λίγες ημέρες, ακόμη και αν ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμούσε να τη σταματήσει.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τον Τραμπ στην απόφαση να αποφύγει το κόστος ενός νέου γύρου συγκρούσεων και να συνεχίσει τη μακροπρόθεσμη προσπάθειά του να αποδυναμώσει σταδιακά το Ιράν μέσω οικονομικής πίεσης.

Άλλωστε, οι επανειλημμένες και απότομες εναλλαγές του Αμερικανού προέδρου, από την οικονομική πίεση σε ξαφνικές απειλές για πόλεμο και στη συνέχεια πίσω στην οικονομική πίεση, έχουν καταγραφεί τον Αύγουστο, στις αρχές Οκτωβρίου και σε άλλες χρονικές περιόδους.

Αυτές οι ασυνεπείς εναλλαγές ενδέχεται επίσης να έχουν υπονομεύσει την αξιοπιστία των απειλών του στα μάτια των Ιρανών.

Το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη

Υπάρχει και ένα ακόμη ενδεχόμενο: οι Ιρανοί να φοβηθούν τελικά την τελευταία απειλή του Τραμπ για χρήση στρατιωτικής ισχύος και να προτείνουν μια ουσιαστική συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε αναμφίβολα σε αναβολή μιας επίθεσης κατά του Ιράν.

Εάν, ωστόσο, ο Τραμπ αποφασίσει τελικά ότι επιθυμεί την επανέναρξη των επιθέσεων, η χρονική συγκυρία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον Νετανιάχου.

Εάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμμετάσχει σε μια νέα επιχείρηση κατά του Ιράν, την ώρα που διαθέτει πλειοψηφία μεταξύ των ψήφων που έχουν καταμετρηθεί και ο Άιζενκοτ με το στρατόπεδό του προσπαθούν να συσπειρώσουν τις δυνάμεις τους, η επιστροφή της χώρας σε μια κατάσταση πολεμικής σύγκρουσης θα μπορούσε να μετατοπίσει την προσοχή της ισραηλινής κοινωνίας προς την κατεύθυνση που επιθυμεί ο Νετανιάχου.

Θα δυσκολευτούν άραγε ο Άιζενκοτ και οι σύμμαχοί του να καταλήξουν σε συμφωνία με τα αραβικά κόμματα, την ώρα που βαλλιστικοί πύραυλοι θα πλήττουν το Ισραήλ;

Θα μπορούσαν, επίσης, να αισθανθούν μεγαλύτερη προθυμία να συμφωνήσουν με τον Νετανιάχου, εάν το Ιράν επανέφερε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τον πόλεμο, απομακρύνοντας από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων Εβραίων, των Χαρεντί, στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η νομιμοποίηση μιας τρίτης σύγκρουσης και η στάση της ισραηλινής κοινής γνώμης

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι μια ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με την ίδια τη σύγκρουση. Μέχρι η Τεχεράνη να προχωρήσει σε νέες πυρηνικές παραχωρήσεις, μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε θεωρητικά να δικαιολογηθεί στη βάση της επιδίωξης να εξαναγκαστεί σε αυτές τις παραχωρήσεις.

Επιπλέον, κάθε φορά που οι ΗΠΑ προσφέρονται να συμβάλουν στην εξουδετέρωση των απειλών, πολλοί Ισραηλινοί θα υποστήριζαν ότι η χώρα τους δεν θα πρέπει να χάσει την ευκαιρία να συμμετάσχει στην επιχείρηση, αντί να αναγκαστεί να αντιμετωπίσει μόνη της το Ιράν σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή.

Παρόλα αυτά, όσο ο Ζαμίρ δεν βιάζεται να επιτεθεί στο Ιράν, ο Νετανιάχου θα πρέπει να αιτιολογήσει μια τέτοια απόφαση με επιχειρήματα πέρα από αόριστες αναφορές σε νέα πρόοδο του Ιράν στην προσπάθειά του να αναπτύξει δυνατότητες που θα απειλούσαν το Ισραήλ.

Θα ήταν δύσκολο για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να υποστηρίζει από τη μία ότι πέτυχε να εξαλείψει την πυρηνική και τη βαλλιστική απειλή και από την άλλη να ζητά μια νέα επίθεση με το επιχείρημα ότι ο χρόνος τελειώνει.

Ο τρόπος με τον οποίο θα εξηγήσει ο Νετανιάχου την πιθανότητα ενός τρίτου γύρου σύγκρουσης, εφόσον αυτός εκδηλωθεί ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα είναι καθοριστικός τόσο για την επιτυχία οποιασδήποτε επίθεσης όσο και για τη νομιμοποίησή της στα μάτια της ευρύτερης ισραηλινής κοινής γνώμης.