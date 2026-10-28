Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε διάφορα σημεία της λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης δράσης του παλαιστινιακού εδάφους και τοπικά νοσοκομεία.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά» από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας του εδάφους που ελέγχεται από την παλαιστινιακή Χαμάς.

Το τοπικό νοσοκομείο επιβεβαίωσε πως παρέλαβε τρία πτώματα και 15 τραυματίες.

Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πλήγμα στο Χαν Γιουνίς, επίσης στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, υποστήριξε ότι «στοχοθέτησε τρομοκράτες», προσθέτοντας ότι επιπλέον πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα.