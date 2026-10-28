Η συνδικαλίστρια Ντολόρες Ουέρτα, η οποία άλλαξε τη ζωή χιλιάδων μεταναστών εργατών στις Ηνωμένες Πολιτείες και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική της χώρας, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά της.

«Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς, σ’ όλο τον κόσμο, συμμερίζεστε το πένθος μας και θα σας κρατάμε ενήμερους για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε με στόχο την αναγνώριση και τον εορτασμό της εξαιρετικής ζωής της και της κληρονομιάς της», ανακοίνωσαν οι οικείοι της μέσω του Instagram χωρίς να αναφέρουν την αιτία του θανάτου της.

Η Ντολόρες Ουέρτα έπασχε από καρκίνο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτή η μεξικανικής καταγωγής Αμερικανίδα είναι μια εμβληματική μορφή του αγώνα για τα δικαιώματα του πολίτη. Πέρασε τη ζωή της υπερασπιζόμενη τους εργάτες γης, που συχνά ήταν μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν αυτή που επινόησε το σύνθημα «Si se puede» στις διαδηλώσεις των αγροτών στην Καλιφόρνια, πριν το μεταφράσει δεκαετίες αργότερα ο Μπαράκ Ομπάμα σε «Yes we can» για να κατακτήσει το 2008 τον Λευκό Οίκο.

Έδωσε μάχη για να αποκτήσουν οι εργάτες γης το δικαίωμα να συνδικαλίζονται και το 1962 ήταν συνιδρύτρια, μαζί με τον Σίζαρ Τσάβες, αυτού που έμελλε να γίνει το συνδικάτο United Farm Workers.

Η οργάνωση αυτή, που εξακολουθεί να είναι το αγροτικό συνδικάτο με τη μεγαλύτερη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκλονίστηκε στις αρχές της χρονιάς από κατηγορίες σε βάρος του Τσάβες για βιασμό, οι οποίες ανάγονταν στη δεκαετία του 1970.

Με την ευκαιρία αυτή, η Ντολόρες Ουέρτα αποκάλυψε ότι ο Τσάβες είχε βιάσει κι εκείνη, αλλά δεν είχε πει τίποτε, ακόμη και μετά το θάνατό του το 1993, φοβούμενη μην καταστρέψει την κληρονομιά των συνδικαλιστικών αγώνων τους.

Θεαματικές πορείες

Η Ντολόρες Ουέρτα και ο Σίζαρ Τσάβες είχαν οργανώσει την εποχή εκείνη απεργίες, θεαματικές πορείες προς το κοινοβούλιο της Καλιφόρνιας και ένα εθνικό μποϊκοτάζ των επιτραπέζιων σταφυλιών για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των κακών συνθηκών δουλειάς των εργατών που έκαναν τον τρύγο, κυρίως την έκθεσή τους στα φυτοφάρμακα.

Αυτή η μητέρα 11 παιδιών από τρεις διαφορετικούς πατέρες συμμετείχε επίσης στη μάχη για το δικαίωμα στην άμβλωση στο πλευρό της Άντζελα Ντέιβις ή της Γκλόρια Στάινεμ.

Είχε συλληφθεί πάνω από είκοσι φορές, είχε ξυλοκοπηθεί και τραυματιστεί σοβαρά από την αστυνομία στη διάρκεια διαδήλωσης το 1988 στο Σαν Φρανσίσκο και είκοσι χρόνια νωρίτερα είχε βρεθεί στο βήμα του ομιλητή δίπλα στον Ρόμπερτ Κένεντι λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ έδωσε σήμερα εντολή οι σημαίες της πολιτείας να κυματίζουν μεσίστιες.

«Η Ντολόρες αντιπροσώπευε ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα μας», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε στα αγγλικά και στα ισπανικά. «Η Καλιφόρνια -και οι Ηνωμένες Πολιτείες- δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα χωρίς την αποφασιστικότητά της, χωρίς το πάθος της για το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και χωρίς τη δέσμευσή της έναντι αυτών, ανδρών και γυναικών, που είναι ξεχασμένοι και παραμερισμένοι».

«Η κληρονομιά της δεν βρίσκεται μόνο σ’ αυτό που κατάφερε, αλλά και στα πρόσωπα που ακολουθούν τα βήματά της (…) και συνεχίζουν να δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο», πρόσθεσε ο Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος των δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η Νάνσι Πελόζι, πρώην επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, υπογράμμισε πως η συνδικαλίστρια «ενέπνευσε γενιές Αμερικανών να πιστεύουν στη δύναμη της συλλογικής δράσης».

Αγωνίστρια μέχρι τέλους

Ακόμα και τα τελευταία χρόνια της, η Ντολόρες Ουέρτα συνέχισε να είναι δραστήρια μέσω του ιδρύματός της που βρίσκεται στο Μπέικερσφιλντ, στην αγροτική καρδιά της Καλιφόρνιας.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι στην εξουσία, καλούσε τους σημερινούς ακτιβιστές να προετοιμάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τρίτη, ώστε να περάσει το Κογκρέσο στους Δημοκρατικούς.

Η αντιμεταναστευτική επίθεση που διεξάγεται από τον αμερικανό πρόεδρο είναι «απολύτως φρικτή», είχε πει στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Ιούλιο 2025.

Για την Ντολόρες Ουέρτα, οι ρατσιστικές τάσεις, που είχε αντιμετωπίσει ως νεαρή συνδικαλίστρια, δεν εξαφανίστηκαν ποτέ.

«Πιστεύω ότι αυτή η αρρώστια, που είναι ο ρατσισμός, είναι αυτό που έχει πραγματικά μολύνει το πολιτικό μας σύστημα», έλεγε. «Ο Τραμπ στην πραγματικότητα εκμεταλλεύεται αυτόν τον ρατσισμό όταν συνεχίζει να βάζει σε κέντρα κράτησης μετανάστες, κυρίως έγχρωμους ανθρώπους».