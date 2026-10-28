Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε την Τετάρτη (28/10) ότι το λιβανέζικο κίνημα -το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν– δεν ανησυχεί για τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ, δεσμευόμενος ότι θα συνεχίσει την «αντίστασή» του κατά της γειτονικής χώρας, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει.

Με καταμετρημένο το 85% των ψήφων, ο δεξιός συνασπισμός του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προηγούνταν ελαφρώς έναντι του κύριου συνασπισμού της αντιπολίτευσης, ωστόσο δεν εξασφάλιζε την πλειοψηφία μετά τις εκλογές της Τρίτης.

«Δεν μας απασχολεί ποιος κυβερνά το Ισραήλ, αλλά ας είναι απολύτως σαφές ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την κατοχή και οφείλει να αποχωρήσει από τη γη μας», ανέφερε ο Κασέμ σε γραπτή δήλωσή του.

«Η αντίσταση θα συνεχιστεί… και θα ορθώσει ανάστημα απέναντι στην επιθετικότητα που στρέφεται εναντίον της ίδιας και του Λιβάνου. Δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης για τον αφοπλισμό» της Χεζμπολάχ, «όσο διαρκεί η κατοχή και συνεχίζεται η επιθετικότητα», πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο, οι αρχές του Λιβάνου και του Ισραήλ υπέγραψαν μια συμφωνία-πλαίσιο, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη και την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στην περιοχή.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί σποραδικά πλήγματα και κατεδαφίσεις εντός και γύρω από τα εδάφη που κατέχει, ενώ η Χεζμπολάχ αρνείται να συμμορφωθεί με τα κυβερνητικά σχέδια για τον αφοπλισμό της.