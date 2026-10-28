Το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στο Ισραήλ, το οποίο απέτυχε να αναδείξει έναν ξεκάθαρο νικητή ή να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε κάποιο από τα δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα, δημιουργεί ένα σκηνικό έντονης αβεβαιότητας για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο Λευκός Οίκος καλείται να διαχειριστεί τις εύθραυστες ισορροπίες με το Ιράν, την ανοιχτή πληγή στη Γάζα και τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής Ματ Σπετάλνικ (Matt Spetalnick) σε ανταπόκρισή του για το πρακτορείο Reuters, ο δεξιός-ακροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατάφερε μεν να συγκεντρώσει τις περισσότερες έδρες στην Κνεσέτ, έχασε όμως την πολυπόθητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το αδιέξοδο αυτό σημειώθηκε παρά την ξεκάθαρη δημόσια στήριξη που παρείχε προεκλογικά ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ισραηλινό ηγέτη, έναντι της αντίπαλης πολιτικής συμμαχίας της οποίας ηγείται ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Αϊζενκότ. Αν και ο Νετανιάχου διατηρεί θεωρητικά ένα ελαφρύ προβάδισμα, κανένας από τους δύο μονομάχους δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή έναν καθαρό δρόμο για τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.

Αυτές οι εκλογές αποτέλεσαν την πρώτη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα μετά τις αιματηρές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που πυροδοτήθηκαν στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν. Το αποτέλεσμα προμηνύει επίμονες και σκληρές διαπραγματεύσεις για την εύρεση κυβερνητικών συμμάχων, με το ενδεχόμενο προσφυγής σε νέες κάλπες να παραμένει ορατό, όσο ο Νετανιάχου διατηρεί τα ηνία της χώρας ως επικεφαλής υπηρεσιακού σχήματος. Η παρατεταμένη αυτή αστάθεια επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, οι οποίες δοκιμάζονται από το διπλωματικό τέλμα στο παλαιστινιακό ζήτημα, την κοινή στρατιωτική γραμμή έναντι της Τεχεράνης, αλλά και από τις σαφείς ενδείξεις κάμψης της υποστήριξης προς το Ισραήλ εντός της αμερικανικής κοινής γνώμης.

Ποιον πρωθυπουργό θα προτιμούσε ο Τραμπ

Στο ερώτημα ποια έκβαση θα προτιμούσε ο Λευκός Οίκος, οι απόψεις των αναλυτών συγκλίνουν. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, συνδέεται με τον Τραμπ με μια μακροχρόνια σχέση στενής συνεργασίας, η οποία ωστόσο δεν στερήθηκε κατά περιόδους εντάσεων. Από την άλλη πλευρά, ο Γκάντι Αϊζενκότ —ο οποίος έχασε έναν γιο και δύο ανιψιούς του στον πόλεμο της Γάζας— επένδυσε προεκλογικά στο προφίλ του έμπειρου στρατιωτικού που βρίσκεται μακριά από το παραδοσιακό κομματικό κατεστημένο. Καθώς ο Αϊζενκότ δεν έχει συναντηθεί ποτέ με τον Αμερικανό πρόεδρο, ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα προτιμούσε μια ευρεία κυβέρνηση εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου, ώστε να εξασφαλίσει έναν σταθερό εταίρο. Ερωτηθείς σχετικά από τον ιστότοπο Axios για το αν προτίθεται να μεσολαβήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά θα το εξετάσω».

Το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων στο Ιράν

Το πιο φλέγον ζήτημα για τις ΗΠΑ παραμένει η διαχείριση της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία διαρκεί ήδη οκτώ μήνες. Ο πόλεμος αυτός έχει προκαλέσει διεθνείς κραδασμούς στον ενεργειακό τομέα, αυξάνοντας τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ και πλήττοντας τη δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των κρίσιμων ενδιαμέσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο Τραμπ έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις αμερικανικές εκλογές, με τον Νετανιάχου να βλέπει μια τέτοια επιχείρηση ως σανίδα σωτηρίας για την πολιτική του επιβίωση. Ο Τζόναθαν Πανίκοφ (Jonathan Panikoff), πρώην στέλεχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και νυν αναλυτής του Atlantic Council, εκτιμά ότι οποιαδήποτε μελλοντική ισραηλινή ηγεσία θα ευθυγραμμιστεί με τον Τραμπ σε περίπτωση κλιμάκωσης, σημειώνοντας πως «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους σε αυτό το κομμάτι».

Περιορισμένα τα περιθώρια για ριζική αλλαγή πολιτικής στη Γάζα

Τέλος, αναφορικά με το μέτωπο της Γάζας, τα περιθώρια για μια ριζική αλλαγή πλεύσης εμφανίζονται εξαιρετικά περιορισμένα, ανεξάρτητα από το ποιος θα κυβερνήσει το Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για την επόμενη μέρα στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς μετά τα αντίποινα για την 7η Οκτωβρίου. Αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ιδιωτικά την απογοήτευσή τους για την αδιαλλαξία του Νετανιάχου, ο οποίος απαιτεί τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, ούτε ο Αϊζενκότ φαίνεται διατεθειμένος να υποχωρήσει στα θέματα ασφάλειας. Παρότι ο πρώην στρατηγός έχει δεσμευτεί να απομακρυνθεί από τους ακροδεξιούς εταίρους του Νετανιάχου και να πατάξει τη βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, τάσσεται και ο ίδιος κατά της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους και υπέρ της ολοκληρωτικής καταστροφής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.