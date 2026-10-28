Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 47,1 δισεκατομμύρια δολάρια στους Αμερικανούς φορολογούμενους, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Πενταγώνου που διαβιβάστηκε στο Κογκρέσο, την ώρα που η σύγκρουση εξελίσσεται σε ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), τα οποία αποτυπώνουν την κατάσταση έως τις 16 Οκτωβρίου, δείχνουν ότι οι αμερικανικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. δολάρια σε σχέση με τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν το συνολικό κόστος εκτιμάτο στα 43,6 δισ. δολάρια.

Η σύγκρουση γίνεται «βαρίδι» ενόψει των εκλογών

Η συνεχής αύξηση του κόστους, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και την ευρύτερη οικονομία, απειλεί να προκαλέσει πολιτικές απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας.

Οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, με τη διαχείριση του πολέμου να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών χτυπημάτων κατά του Ιράν μετά τις εκλογές, ενώ συνεχίζεται η αποστολή πρόσθετων στρατευμάτων και στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις ότι η επιχείρηση θα είχε περιορισμένη διάρκεια.

Τι δείχνει η ανάλυση των δαπανών

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αφορά την αντικατάσταση πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων, με τη σχετική δαπάνη να φτάνει περίπου τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το κόστος των προηγμένων πυραύλων αναχαίτισης που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα Patriot και THAAD, καθώς κάθε εκτόξευση μπορεί να στοιχίζει εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο:

29 δισ. δολάρια αφορούν αντικατάσταση πυρομαχικών

11,9 δισ. δολάρια σχετίζονται με επιχειρησιακές δαπάνες

6 δισ. δολάρια συνδέονται με απώλειες εξοπλισμού

Το κόστος για την Πολεμική Αεροπορία ανέρχεται πλέον στα 7,6 δισ. δολάρια, για τον Στρατό Ξηράς ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια, ενώ για το Πολεμικό Ναυτικό διαμορφώνεται στα 1,45 δισ. δολάρια.

Πίεση στο Κογκρέσο για νέες στρατιωτικές δαπάνες

Η συζήτηση για τον πόλεμο έχει μεταφερθεί και στο Καπιτώλιο, όπου η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την έγκριση στρατιωτικού προϋπολογισμού-ρεκόρ ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων.

Ταυτόχρονα, ο Λευκός Οίκος ζητά την έγκριση πρόσθετου πακέτου χρηματοδότησης 95 δισ. δολαρίων, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του πολέμου με το Ιράν αλλά και άλλες στρατηγικές προτεραιότητες των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση των AP-NORC καταγράφει αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών, με την πλειονότητα των ψηφοφόρων να ζητά από το Κογκρέσο να δώσει προτεραιότητα στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σφοδρή επίθεση των Δημοκρατικών στον Τραμπ

Καθώς συμπληρώνονται οκτώ μήνες από την έναρξη του πολέμου, οι Δημοκρατικοί εντείνουν τις πιέσεις για τον τερματισμό των επιχειρήσεων μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών.

«Ο Τραμπ και ο εγωισμός του μάς οδήγησαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς σχέδιο, χωρίς εξουσιοδότηση και χωρίς στρατηγική εξόδου», υποστήριξε ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι ευθύνεται για το αυξανόμενο κόστος, το χάος και τη διαφθορά που, όπως υποστηρίζει, συνοδεύουν τη σύγκρουση.

Βαρύ το ανθρώπινο και επιχειρησιακό τίμημα

Η τελευταία εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή από ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Πενταγώνου αναφέρει ότι εκατοντάδες κτίρια και υποδομές σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες όπως το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και η Ιορδανία έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πενταγώνου, 21 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ 865 έχουν τραυματιστεί.

Την ώρα που ο Τραμπ δηλώνει πως εξετάζει τόσο μια συμφωνία με την Τεχεράνη όσο και την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ένα τρίτο αεροπλανοφόρο και χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διεύρυνση του πολέμου.