Δεκαεπτά ολόκληρα λεπτά, τρεις σαφείς προειδοποιήσεις κινδύνου και καμία απολύτως εντολή για επιβράδυνση ή φρενάρισμα. Αυτά είναι τα νέα, συγκλονιστικά στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο της Ισπανίας, όπου η σφοδρή σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας άφησε πίσω της μια εθνική τραγωδία με τουλάχιστον 68 νεκρούς και περισσότερους από 108 τραυματίες.

La Guardia Civil comparte imágenes de dron de los dos trenes accidentados en Urda https://t.co/XpTNvYQGdD https://t.co/6AQVQHyNj1 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026, στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης – Σεβίλλης, στην περιοχή μεταξύ Λος Γέμπενες και Ούρδα, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια της ισπανικής πρωτεύουσας. Ένα τρένο AVE της κρατικής εταιρείας Renfe, το οποίο μετέφερε 397 επιβάτες, προσέκρουσε με τεράστια ταχύτητα στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, στον οποίο επέβαιναν 147 άνθρωποι. Όπως αποκαλύπτει σε εκτενές δημοσίευμά της η εφημερίδα El País, η προσοχή των αρχών στρέφεται πλέον αποκλειστικά στις εγκληματικές παραλείψεις και τις λανθασμένες αποφάσεις στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας της Adif, το οποίο εδρεύει στον κεντρικό σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και την ανασύνθεση των γεγονότων, από τις 08:36 έως τις 08:53, η αμαξοστοιχία AVE διένυσε μια απόσταση 25 χιλιομέτρων, κατευθυνόμενη με τυφλή ταχύτητα προς το σταματημένο Iryo. Στο κρίσιμο αυτό διάστημα των 17 λεπτών, ο αρμόδιος χειριστής και οι προϊστάμενοί του δεν ενημέρωσαν ποτέ τον μηχανοδηγό του AVE για το εμπόδιο που βρισκόταν μπροστά του, παρά το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας LZB είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο Ισπανός Υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την απόφαση να επιτραπεί η κανονική επανέναρξη της κυκλοφορίας υπό αυτές τις συνθήκες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο βαριών ευθυνών.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι το κέντρο ελέγχου είχε λάβει τριπλή προειδοποίηση για τον κίνδυνο που είχε δημιουργηθεί, αλλά καμία δεν αξιοποιήθηκε. Πρώτον, η μηχανοδηγός του Iryo είχε αναφέρει από τις 08:41 τεχνικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας με δραματικό τόνο στις 08:48 –μόλις πέντε λεπτά πριν από τη μοιραία πρόσκρουση– ότι το τρένο ήταν αδύνατο να επανεκκινήσει το σύστημά του και παρέμενε ακίνητο. Δεύτερον, η εικόνα του ακινητοποιημένου συρμού αποτυπωνόταν καθαρά στις ψηφιακές οθόνες του κέντρου ελέγχου. Τρίτον, ο φωτεινός σηματοδότης στο σημείο της Ούρδα παρέμενε σταθερά κόκκινος. Παρά τις ενδείξεις, δόθηκε εντολή να συνεχιστεί η κυκλοφορία «κανονικά».

Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι παραβιάστηκε πλήρως το πρωτόκολλο ασφαλείας, το οποίο ορίζει ρητά ότι σε περίπτωση καθολικής βλάβης των ηλεκτρονικών συστημάτων προστασίας, τα τρένα οφείλουν να κινούνται αποκλειστικά με βάση την ορατότητα του μηχανοδηγού και με μέγιστο όριο τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, ένας άλλος μηχανοδηγός που εκτελούσε δρομολόγιο στην ίδια γραμμή είχε επισημάνει νωρίτερα τη συγκεκριμένη διαδικασία στον χειριστή. Παρά την παρατήρηση αυτή, το κέντρο ελέγχου επέτρεψε σε περίπου έξι συρμούς, συμπεριλαμβανομένου του μοιραίου AVE, να αναπτύξουν τις μέγιστες συμβατικές ταχύτητες, γεγονός που εξηγεί τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) έχει ήδη ξεκινήσει ανακρίσεις κατόπιν δικαστικής εντολής. Ο χειριστής της Adif απομονώθηκε από την πρώτη στιγμή σε ειδικό χώρο του κέντρου ελέγχου, έχοντας τη συνδρομή ψυχολόγου και δικηγόρου, ενώ αρνήθηκε να συνομιλήσει με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης ο βοηθός του και ο επόπτης βάρδιας, καθώς κανένας από τους τρεις δεν παρενέβη για να σταματήσει το AVE. Όλο το ηχητικό και έγγραφο υλικό των συνομιλιών έχει κατασχεθεί από τους τεχνικούς των αρχών για την ακριβή ποινική αξιολόγηση των ενεργειών.

Την ίδια ώρα, οι εικόνες από το σημείο της καταστροφής είναι συγκλονιστικές. Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που βαγόνια και των δύο αμαξοστοιχιών εκτροχιάστηκαν και ορισμένα κατέληξαν αναποδογυρισμένα σε μια παρακείμενη πλαγιά, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών και των διασωστών που επιχειρούν μέσα στις φλόγες και τους καπνούς. Μεταξύ των επιβατών του Iryo επέβαινε και η πρώην υπουργός Εργασίας της Ισπανίας, Φάτιμα Μπάνιεθ, η τύχη της οποίας παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη, εντείνοντας την αγωνία.

At least 50 killed after high speed trains crash in Spain & plunge off track – as horror footage shows smoking wreckage https://t.co/D235O9jUN8 — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) October 28, 2026

Οι επιζώντες περιγράφουν στιγμές απόλυτου τρόμου και χάους. Ο 54χρονος Χεσούς Χερόνιμο, επιβάτης του AVE, δήλωσε: «Εργαζόμουν στον φορητό υπολογιστή μου όταν ένιωσα μια απότομη μεταβολή στην κίνηση. Άνθρωποι εκσφενδονίστηκαν από τα καθίσματά τους και έξω από το τρένο. Νομίζαμε ότι πέφταμε σε γκρεμό. Όταν βγήκαμε, είδαμε το βαγόνι μας να έχει πάρει επικίνδυνη κλίση και παντού γύρω υπήρχαν βαριά τραυματισμένοι άνθρωποι». Ο Μιγκέλ, μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο COPE, έκανε λόγο για μια έντονη βουή και έναν εκκωφαντικό κρότο που διήρκησε 10 δευτερόλεπτα, ενώ η Πατρίσια, μια έγκυος επιβάτιδα, περιέγραψε με λυγμούς ότι έβλεπε δίπλα της ένα βαγόνι εντελώς καμένο, με τους συνεπιβάτες της να τη βοηθούν να βγει μέσα σε συνθήκες γενικευμένου πανικού.

Πέδρο Σάντσεθ: «Θα φτάσουμε μέχρι τέλους»

Στον τόπο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος μετέβη ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ανακοίνωσε την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως τα αίτια της τραγωδίας θα διερευνηθούν εις βάθος.

«Η έρευνα θα φτάσει μέχρι το τέλος και κάθε παράλειψη που τυχόν σημειώθηκε θα έρθει στο φως», υπογράμμισε στις δηλώσεις του, ξεκαθαρίζοντας ότι τυχόν δυσλειτουργίες στα συστήματα ασφαλείας πρόκειται να αντιμετωπιστούν με απόλυτη αποφασιστικότητα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε πως «ολόκληρη η χώρα είναι βυθισμένη στο πένθος», ενώ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ισπανία έρχεται αντιμέτωπη με δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα σε δίκτυο υψηλής ταχύτητας μέσα στο ίδιο έτος, αναφερόμενος στην τραγωδία του περασμένου Ιανουαρίου στο Αδαμούς της Ανδαλουσίας, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους.