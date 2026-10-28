Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να αναθεωρεί τα σχέδιά της για τη μελλοντική σχέση με τον Καναδά, εγκαταλείποντας προς το παρόν την πρόταση περί «συνδεδεμένου μέλους», έπειτα από αντιδράσεις κρατών-μελών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, οι «27» προκρίνουν πλέον μια πιο προσεκτική διατύπωση που κάνει λόγο για «όλο και στενότερη σύνδεση», ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής ΕΕ–Καναδά.

Αντιδράσεις από κράτη-μέλη στην πρόταση

Όπως αναφέρει το Politico, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, αρκετές χώρες εξέφρασαν επιφυλάξεις για την αναφορά σε καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» στο κοινό ανακοινωθέν που αναμένεται να εκδοθεί στο Μόντρεαλ.

Μεταξύ των χωρών που φέρονται να αντιτάχθηκαν στη συγκεκριμένη διατύπωση είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ελλάδα, θεωρώντας ότι ο όρος θα μπορούσε να δημιουργήσει πολιτικές και θεσμικές παρερμηνείες σχετικά με τη σχέση του Καναδά με το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Η αρχική πρόταση της φον ντερ Λάιεν

Η ιδέα μιας ειδικής μορφής «συνδεδεμένης συμμετοχής» του Καναδά είχε τεθεί για πρώτη φορά από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε προηγούμενο σχέδιο της κοινής δήλωσης προβλεπόταν ότι ΕΕ και Καναδάς θα εργάζονταν έως τη σύνοδο κορυφής του 2027 για να προσδιορίσουν το περιεχόμενο του όρου «Συνδεδεμένο Μέλος», στο πλαίσιο μιας βαθύτερης συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομική ασφάλεια, η ευημερία και η στρατηγική αυτονομία.

Η νέα διατύπωση για τη σχέση ΕΕ–Καναδά

Στην επικαιροποιημένη εκδοχή του κειμένου, η αναφορά στο καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» αφαιρείται. Αντ’ αυτού, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και να εργαστούν έως το 2027 για τον καθορισμό του πλαισίου μιας «όλο και στενότερης σύνδεσης» του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα ένταξης.

Η αλλαγή στη διατύπωση αποτυπώνει την προσπάθεια εξεύρεσης κοινά αποδεκτής φόρμουλας, η οποία θα επιτρέψει την εμβάθυνση των σχέσεων χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΕΕ.

Κάρνεϊ: «Σημασία έχει το αποτέλεσμα, όχι η ονομασία»

Παρά τη διαφωνία γύρω από την ορολογία, οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να εμφανίζονται αποφασισμένες να προσφέρουν στον Καναδά μία ιδιαίτερα ενισχυμένη εταιρική σχέση.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος υποβάθμισε τη σημασία της ονομασίας του νέου πλαισίου συνεργασίας.

«Το θετικό είναι ότι δεν έχει σημασία η συγκεκριμένη ονομασία ή ο όρος που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαφορά που θα κάνει στη ζωή των Καναδών», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τρίτη.