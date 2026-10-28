Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε σήμερα τα αραβικά κόμματα, τα οποία οδεύουν στο να εξασφαλίσουν αριθμό ρεκόρ 17 εδρών στο κοινοβούλιο, πως «έκλεψαν τις εκλογές».

Οι εκλογές «εκλάπησαν από αραβικά κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους», υποστήριξε το Λικούντ την επομένη των αμφίρροπων βουλευτικών εκλογών, διαβεβαιώνοντας πως διαθέτει αποδείξεις για περιστατικά «διαφθοράς, απειλών, βίας, νοθείας και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών για να παρακινήσουν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν».

Τα αραβικά κόμματα – το Ράαμ (ακρωνύμιο που σημαίνει στα εβραϊκά «Ενωμένο Αραβικό Ψηφοδέλτιο») και το Κοινό Ψηφοδέλτιο (ριζοσπαστική αριστερά) – έκαναν την έκπληξη επιτυγχάνοντας επιδόσεις πολύ καλύτερες απ’ ό,τι αναμενόταν.

Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με στόχο αυτούς τους σχηματισμούς. Χθες, Τρίτη, ημέρα της ψηφοφορίας, υποστήριξε μάλιστα ότι «τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» του Ράαμ είχαν συλληφθεί στο νότιο Ισραήλ έχοντας στην κατοχή τους φακέλους με μετρητά.

Ο προσωρινός γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Ντιν Λίβνεχ, έκανε από την πλευρά του λόγο για ένα «ασυνήθιστο» περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι «η αστυνομία συνέλαβε», πριν ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα, «άτομα που προσπαθούσαν να εξαγοράσουν ψήφους». Είχε πάντως υπογραμμίσει πως «κανένα άλλο επεισόδιο αυτού του τύπου δεν σημειώθηκε στη χώρα».

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του Ράαμ, είχε στη συνέχεια κατηγορήσει τον πρωθυπουργό ότι «ψεύδεται» με τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας.

Σήμερα το Λικούντ υποστήριξε ότι διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές, στη Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας) και στην Εκλογική Επιτροπή «εκατοντάδες μαρτυρίες και αποδείξεις εκλογικής κλοπής σε πολυάριθμα αραβικά εκλογικά τμήματα».

Το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να διεξαχθεί «έρευνα σε βάθος» και να ασκηθούν «δικαστικές διώξεις εναντίον των υπευθύνων», καθώς και να επέμβει αμέσως η Εκλογική Επιτροπή για να εξετάσει αυτές τις κατηγορίες.