Την ελπίδα ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι από τις 6 έως τις 10 Νοεμβρίου εξέφρασε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε παράλληλα ότι το Κίεβο επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ενότητας μεταξύ των συμμάχων και ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα.

Ουσακόφ: «Χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή ο επόμενος γύρος»

Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών δεν θα λάβουν μέρος στον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όπως ανέφερε, το ενδεχόμενο συμμετοχής ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις δεν τέθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τρίτη ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Αναφορικά με τον επόμενο γύρο επαφών, ο Ουσακόφ σημείωσε ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία, παρά τις αναφορές για πιθανή διεξαγωγή τους στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο.