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Σκηνές χάους εκτυλίσσονται στην Ισπανία μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην επαρχία του Τολέδο της Ισπανίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 68 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες ακόμη.

Την ίδια στιγμή, έντονη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η πρώην υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της χώρας, Φατίμα Μπάνιεθ, βρισκόταν σε ένα από τα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Αγωνία για την τύχη της πρώην υπουργού

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο τοπικό μέσο RTVE ο αρμόδιος υπουργός Εκτάκτων Αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σάνθ, η Φατίμα Μπάνιεθ επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν το πρωί της Τετάρτης.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί της μετά το δυστύχημα, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την κατάστασή της.

Πάνω από 500 επιβάτες στα δύο τρένα

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, οδηγώντας στην άμεση αναστολή όλων των δρομολογίων της συγκεκριμένης σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα δύο τρένα επέβαιναν περισσότεροι από 500 επιβάτες. Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία της εταιρείας Iryo μετέφερε 147 άτομα, ενώ το τρένο της AVE είχε 397 επιβάτες.

Οι διασώστες και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιβατών και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Το πιθανότερο σενάριο για τα αίτια της τραγωδίας

Μέχρι στιγμής οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της El Pais που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, πρόβλημα στο κεντρικό σύστημα σηματοδότησης φέρεται να οδήγησε στη χειροκίνητη διαχείριση της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης.

Το τεχνικό αυτό σφάλμα εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνέβαλε καθοριστικά στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε κοντά στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.