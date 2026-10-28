Μια ανείπωτη εθνική τραγωδία εκτυλίσσεται στην Ισπανία, καθώς τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας στην επαρχία του Τολέδο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα, οι δυνάμεις διάσωσης συνεχίζουν τις δραματικές προσπάθειες εντοπισμού εγκλωβισμένων στα συντρίμμια. Την ίδια ώρα, 58 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με 15 από αυτούς να βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία έχει διακοπεί πλήρως.

64 people have been killed, with dozens seriously injured, after two trains collided in Spain. https://t.co/Zlw3BYE6Dd — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 28, 2026

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, το δυστύχημα οφείλεται σε μια σειρά μοιραίων σφαλμάτων. Αρχικά, υπήρξε βλάβη στο σύστημα επικοινωνίας του υπολογιστή της διαχειρίστριας εταιρείας υποδομών Adif, γεγονός που ενεργοποίησε αυτόματα τον κόκκινο σηματοδότη και ακινητοποίησε το τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryο (δρομολόγιο 7076, με 146 επιβάτες) στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ούρδα. Ωστόσο, στη συνέχεια ελήφθη μια εσφαλμένη απόφαση, και δόθηκε άδεια στην αμαξοστοιχία AVE της κρατικής Renfe (δρομολόγιο 2080, με 397 επιβάτες) να συνεχίσει την πορεία της παρά το κόκκινο φανάρι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το τρένο της Renfe, κινούμενο με πολύ μεγάλη ταχύτητα, να προσκρούσει βίαια στο πίσω μέρος του σταματημένου συρμού, προκαλώντας τον εκτροχιασμό και την καταστροφή των βαγονιών.

Δημοσιεύματα της εφημερίδας El País «βλέπουν» ξεκάθαρα ανθρώπινο λάθος πίσω από την τραγωδία, ενώ ο κ. Πουέντε απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το αν προτίθεται να παραιτηθεί.

Rescue workers in Spain scoured wreckage for more bodies at the crash scene where at least 68 people were killed when two high-speed trains collided, in the country’s second deadly railway accident this year. Live updates ➡️ https://t.co/v2jIAxctZn https://t.co/V4RyFAusE3 — Reuters (@Reuters) October 28, 2026

Οι περιγραφές των επιζώντων αποτυπώνουν τον απόλυτο τρόμο της πρόσκρουσης. «Ήταν μια τρομακτική και απερίγραπτη κατάσταση, δεν είχαμε καν συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη ταχύτητα είχε αναπτύξει το τρένο μας», δήλωσε στην El País επιβάτης που καθόταν στο τελευταίο βαγόνι του AVE. Ο Μιγκέλ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στα πίσω βαγόνια, περιέγραψε στο ραδιόφωνο COPE έναν εκκωφαντικό κρότο που διήρκησε 10 δευτερόλεπτα, ενώ η Πατρίσια, μια έγκυος επιβάτιδα, αντίκρισε από το παράθυρό της ένα από τα βαγόνια να έχει πέσει στο έδαφος και να είναι πλήρως τυλιγμένο στις φλόγες. Παράλληλα, η 17χρονη Εντουάρντα περιέγραψε σκηνές χάους στο δίκτυο Cadena Ser, αναφέροντας ότι άκουγε εγκλωβισμένους ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι, ενώ ο Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήμαρχος της κοντινής πόλης Λος Γεμπένες, έκανε λόγο για φρικτές εικόνες με βαριά τραυματισμένους επιβάτες και ακρωτηριασμούς.

🚨🇪🇸 TRAGIC NEW VIDEO: We’re getting more footage of this morning’s high-speed train crash near Toledo, Spain, that killed at least 46. It happened on the Madrid-Andalusia line between the Iryo Train with 147 passengers and a baby, and the Renfe train, with 397 passengers. Less than a year ago, a crash happened on the same line, between the same 2 companies… 46 people died in that one, too. 💔 Writer: Jamie https://t.co/HnTe1DrWyX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 28, 2026

Το νέο αυτό δράμα ξυπνά νωπές, εφιαλτικές μνήμες στην Ισπανία, καθώς τον περασμένο Ιανουάριο είχε σημειωθεί ανάλογη τραγωδία στο Ανταμούζ της Ανδαλουσίας. Τότε, η μετωπική σύγκρουση ενός τρένου της Iryo με ένα της Renfe είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό ακόμη 150.

Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις. Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για ένα «τρομακτικό δυστύχημα» στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στον ισπανικό λαό. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες, όσο οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια.