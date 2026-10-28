Μια πρωτοποριακή κατασκευαστική επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στη Βρετανία, επιτρέποντας την τοποθέτηση μιας γιγαντιαίας σιδηροδρομικής γέφυρας πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους της χώρας, χωρίς μάλιστα να σταματήσει η ροή των οχημάτων.

Η θηριώδης μεταλλική κατασκευή, με βάρος που αγγίζει τους 4.750 τόνους, μετακινήθηκε με ακρίβεια κατά 76 μέτρα μέσα σε μόλις εννέα ώρες. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις 24 Οκτωβρίου κοντά στο Μπέρμιγχαμ και αποτελούν κομμάτι του HS2, του φιλόδοξου δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας της Βρετανίας.

The first section of a 320-metre-long viaduct was slid into position over the weekend. The ‘East Deck’ of the M6 South viaduct slid 119m out over a slip road adjacent to the motorway. Learn more: https://t.co/eFI9lYThP1 https://t.co/1S4dbfyBUP — HS2 Ltd (@HS2ltd) June 13, 2025

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της επιχείρησης, η οποία έλαβε χώρα στην περιοχή Τσέλμσλεϊ Γουντ των Δυτικών Μίντλαντς πάνω από τον αυτοκινητόδρομο M6, ήταν ότι τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά συνέχιζαν να διέρχονται κανονικά από κάτω όσο η γέφυρα γλιστρούσε προς την τελική της θέση. Οι μηχανικοί είχαν συναρμολογήσει τη δομή σε τμήματα ακριβώς δίπλα στον δρόμο και, επιστρατεύοντας εξελιγμένο υδραυλικό εξοπλισμό, τη μετακίνησαν σταδιακά, αποφεύγοντας έτσι τη χρήση παραδοσιακών γερανών για την ανύψωσή της.

Η πρόκληση για την ομάδα των μηχανικών ήταν τεράστια, καθώς η επιχείρηση απαιτούσε χειρουργική ακρίβεια. Η γέφυρα, συνολικού μήκους 320 μέτρων, είναι η δεύτερη από δύο παράλληλες δίδυμες κατασκευές που θα εξυπηρετούν τη μελλοντική σιδηροδρομική γραμμή. Η πρώτη είχε τοποθετηθεί το 2025, ενώ η τρέχουσα ολοκλήρωσε τη διαδρομή της τον Οκτώβριο του 2026. Το γεγονός ότι οι δύο αυτές γέφυρες απέχουν μεταξύ τους μόλις 10 εκατοστά έκανε το εγχείρημα της ευθυγράμμισης ακόμη πιο απαιτητικό.

Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, οι βασικές λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου M6 παρέμειναν ανοιχτές για το κοινό. Για λόγους ασφαλείας, χρειάστηκε μόνο να κλείσει προσωρινά ένας συνδετήριος κόμβος μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων M42 και M6, ο οποίος μάλιστα δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία στις 9 το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου, περίπου 25 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του σταδίου φέρνει το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο του HS2 ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση των συγκοινωνιών ανάμεσα στις μεγάλες βρετανικές πόλεις. Ωστόσο, η γραμμή απέχει ακόμη από το να τεθεί σε λειτουργία, καθώς εκκρεμούν σημαντικές κατασκευαστικές εργασίες και η τοποθέτηση των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.