Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και η οικογένειά του έφτασαν στο Μαϊάμι σήμερα, όπου η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα τους χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου (visa), αφού εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να παραδώσει τα διαβατήριά του.

Ο Μπολσονάρο, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές από τον αριστερό αντίπαλό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έφυγε από τη Βραζιλία υπό άκρα μυστικότητα, μετά την έκδοση της δικαστικής εντολής, η οποία σχετίζεται με μια έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ εκείνος αρνείται οποιοδήποτε παράπτωμα.

Σε πλάνα που κατέγραψε το Reuters TV, διακρίνεται ο Μπολσονάρο, η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους να αποβιβάζονται από το αεροσκάφος Gulfstream G400 και να κατευθύνονται στο αεροδρόμιο Miami-Opa Locka.

Candidato derrotado – O senador Flávio Bolsonaro (PL), sua esposa e as filhas do casal chegaram aos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28). O avião que o senador utilizou para fugir do Brasil aterrisou em um aeorporto de Miami nesta manhã. ➡️ Em uma operação secreta, Flávio Bolsonaro, que descumpriu ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar seus passaportes, viajou aos EUA após entrar por terra na Argentina, embarcar em um avião particular, contornar o espaço aéreo brasileiro e fazer escala no Equador, de acordo com as fontes. O avião que transportou a família é um jatinho particular Gulfstream G400, aterrisou no aeroporto executivo Opa-locka, em Miami. Ainda não havia informaÇões, até a última atualização desta reportagem, sobre o proprietário da aeronave. Flávio Bolsonaro ainda não havia se manifestado após a fuga até a última atualização desta reportagem. Veja mais em #g1. #FlávioBolsonaro #EstadosUnidos #política #g1mundo — g1 (@g1) October 28, 2026

Πώς κατάφερε να φύγει από τη Βραζιλία

Το ταξίδι τους με προορισμό τις ΗΠΑ κέντρισε το ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή. Εισήλθαν στη βόρεια Αργεντινή αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας, και κατόπιν με ιδιωτικό τζετ ταξίδεψαν έως την πόλη του Ισημερινού Γουαγιακίλ. Από εκεί, αναχώρησαν αεροπορικώς για Μαϊάμι.

Flavio Bolsonaro arrives in Miami. https://t.co/YBANWk6lIA — Clash Report (@clashreport) October 28, 2026

Η προεδρία της Αργεντινής, υπουργεία του Ισημερινού και η Baires Fly, η εταιρεία που διαχειρίζεται το ιδιωτικό τζετ, δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα να σχολιάσουν.