Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Υεμένη σε πλήγματα που αποδίδονται στη Σαουδική Αραβία, μετέδωσε σήμερα ένα ενημερωτικό μέσο που συνδέεται με τους Χούθι, σε ένα πλαίσιο εντατικοποίησης των εχθροπραξιών ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα.

Αυτές οι επιθέσεις, με στόχο κυρίως ένα πρατήριο καυσίμων και μια αγορά στην επαρχία Αλ-Τζαούφ (βορειοδυτικά), στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, είχαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 10 ανθρώπων, μεταξύ αυτών γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Almasirah.

Έλαβαν χώρα την επομένη των επιδρομών που διεξήγαγαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία, στοχοθετώντας το μεγαλύτερο διυλιστήριο και το υπουργείο Άμυνας στο Ριάντ.

Σήμερα, οι αντικυβερνητικοί μαχητές κάλεσαν για την άμεση εκκένωση του αεροδρομίου του Άντεν, πόλη στο νότιο τμήμα της Υεμένης, όπου βρίσκεται η έδρα της κυβέρνησης που στηρίζει το Ριάντ.

Houthi broadcaster Almasirah reported 14 dead and 10 wounded in a preliminary toll in attacks blamed on Saudi Arabia that hit a market and a petrol station in the northwestern Jawf province https://t.co/SMlanNY9xi — RTÉ News (@rtenews) October 28, 2026

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας καλούν όσους βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Άντεν να απομακρυνθούν αμέσως από τον χώρο, λόγω της παρουσίας στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους του εχθρού, της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο μεταφέρει όπλα που προορίζονται για τη δολοφονία του λαού της Υεμένης», έγραψε στην πλατφόρμα X ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος, Γιαχία Σαρί.

Πριν από την έκκληση αυτή, ένας πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι κατέληξε στην περίμετρο του αεροδρομίου, ανέφερε μια αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Damage caused by Houthi ballistic missile attacks on #Aden International Airport today. #Yemen’s Transport Ministry says the airport has come under six attacks in recent days, warning of risks to passengers’ lives and civil aviation safety. https://t.co/7ddyCBlhol — Yemen Newsroom (@yemen_newsroom) October 28, 2026

Πρόσθεσε ότι ένα σαουδαραβικό στρατιωτικό αεροσκάφος βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης, ωστόσο δεν υπέστη πλήγμα και απογειώθηκε λίγο αργότερα.