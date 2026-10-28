Μια δύσκολη εξίσωση συνεργασιών αφήνουν πίσω τους οι εκλογές στο Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί το προβάδισμα, αλλά όχι την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ οι αντίπαλοί του μπορούν να τον αντικαταστήσουν μόνο εφόσον υπερβούν βασικούς προεκλογικούς αποκλεισμούς.

Η ενίσχυση των αραβικών κομμάτων, η υψηλή συμμετοχή και η απουσία αυτοδύναμου πολιτικού μπλοκ μεταφέρουν πλέον τη μάχη από την κάλπη στις διαπραγματεύσεις.

Η νεότερη κατανομή που δημοσίευσαν οι Times of Israel και η Jerusalem Post δίνει 53 έδρες στο στρατόπεδο Νετανιάχου, 48 στο μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ και 19 στα αραβικά κόμματα. Πρόκειται για επικαιροποίηση της προηγούμενης εικόνας των 54–49–17 εδρών. Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή, έχει καταμετρηθεί περίπου το 93% των συνηθισμένων ψηφοδελτίων, που αντιστοιχεί στο 85,6% του συνολικού εκλογικού υλικού. Τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη οριστικά.

Τα τέσσερα μηνύματα της κάλπης

Το πρώτο στοιχείο είναι η συμμετοχή, που έφθασε το 77,7%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Η κινητοποίηση αποτυπώνει τη βαρύτητα που απέδωσαν οι πολίτες στην αναμέτρηση, την πρώτη μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τις πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν. Δεν συνιστά, ωστόσο, από μόνη της εντολή για συγκεκριμένο κυβερνητικό συνασπισμό.

Δεύτερο στοιχείο είναι η πρωτιά του Λικούντ, παρά τις προεκλογικές προσδοκίες της αντιπολίτευσης. Στη νεότερη κατανομή εμφανίζεται με 26 έδρες, έναντι 21 του Γιασάρ του Άιζενκοτ. Ο Νετανιάχου διατηρεί έτσι ισχυρό διαπραγματευτικό επιχείρημα, χωρίς να εξασφαλίζει αυτομάτως ούτε την πρώτη διερευνητική εντολή ούτε νέα θητεία.

Τρίτον, κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν πλησιάζει αρκετά στην απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών. Στον Νετανιάχου λείπουν οκτώ έδρες και στον Άιζενκοτ δεκατρείς, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς νέους εταίρους ή διαφορετικές συμφωνίες στήριξης.

Τέταρτον, η Ενοποιημένη Λίστα και το Ραάμ αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες. Η πρώτη εμφανίζεται με 12 έδρες και το δεύτερο με επτά, συγκεντρώνοντας συνολικά 19. Μαζί με το στρατόπεδο Άιζενκοτ αθροίζουν 67 έδρες, αλλά η αριθμητική υπεροχή δεν ισοδυναμεί με πολιτική συμφωνία.

Πρώτο σενάριο: Κυβέρνηση ενότητας με βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης

Μια ευρεία κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές θα μπορούσε να υπερβεί το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο. Το βασικό εμπόδιο, όμως, είναι πολιτικό: η αντιπολίτευση συγκροτήθηκε με κεντρικό στόχο την απομάκρυνση του Νετανιάχου και σημαντικοί ηγέτες της έχουν αποκλείσει τη συμμετοχή σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ έχει απορρίψει δημοσίως μια νέα κυβέρνηση ενότητας με τον σημερινό πρωθυπουργό, ενώ ο Ναφτάλι Μπένετ έχει επίσης δεσμευθεί ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί του. Οι προηγούμενες αποτυχημένες συμπράξεις, ιδιαίτερα η εμπειρία του Μπένι Γκαντζ, επιβαρύνουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των παρατάξεων.

Οι συγκλίσεις σε ζητήματα ασφάλειας δεν εξαλείφουν αυτές τις αντιθέσεις. Μια τέτοια συμφωνία θα απαιτούσε απαντήσεις για την πρωθυπουργία, την κατανομή αρμοδιοτήτων, τη συμμετοχή των σημερινών κυβερνητικών εταίρων και τις εγγυήσεις τήρησης των δεσμεύσεων.

Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στην απόδοση προθέσεων στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ. Το Ynet είχε μεταδώσει προεκλογικά πληροφορίες ότι συζητούσε την προοπτική συνεργασίας Νετανιάχου–Άιζενκοτ, όμως η προεδρία τις διέψευσε κατηγορηματικά. Συνεπώς, η επιθυμία του να αποφευχθούν νέες εκλογές δεν μπορεί να ταυτίζεται με επιβεβαιωμένη προώθηση συγκεκριμένου συνασπισμού.

Δεύτερο σενάριο: Συνεργασία ή ανοχή των αραβικών κομμάτων

Η δεύτερη διαδρομή αφορά συμφωνία της αντιπολίτευσης με τα αραβικά κόμματα, είτε με συμμετοχή τους στην κυβέρνηση είτε με κοινοβουλευτική στήριξη από έξω. Η ενίσχυσή τους προσφέρει αριθμητικά τη δυνατότητα απομάκρυνσης του Νετανιάχου, αλλά ταυτόχρονα υποχρεώνει τους αντιπάλους του να επανεξετάσουν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, έχει ήδη ζητήσει να εγκαταλειφθεί ο αποκλεισμός των αραβικών ψήφων. Από την πλευρά της Ενοποιημένης Λίστας, ο Αχμάντ Τίμπι δήλωσε στο στρατιωτικό ραδιόφωνο ότι η αντιπολίτευση μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση εφόσον επιδείξει το απαραίτητο θάρρος, προσφέροντας βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Ραάμ, πάντως, δεν αρκεί μόνο του για απόλυτη πλειοψηφία: οι επτά έδρες του, μαζί με τις 48 της αντιπολίτευσης, δίνουν 55. Γι’ αυτό αποκτά σημασία η διάκριση ανάμεσα σε κυβέρνηση πλειοψηφίας και κυβέρνηση μειοψηφίας.

Όπως εξηγεί το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας, η αρχική ψήφος εμπιστοσύνης δεν απαιτεί υποχρεωτικά 61 θετικές ψήφους, αλλά περισσότερες ψήφους υπέρ παρά κατά. Θεωρητικά, επομένως, η αποχή ορισμένων κομμάτων μπορεί να επιτρέψει την ανάδειξη κυβέρνησης. Στην πράξη, όμως, απαιτούνται συμφωνημένη στάση και συνοχή στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης.

Για τον Νετανιάχου, η προσέγγιση αραβικών κομμάτων προσκρούει τόσο στις δικές του δηλώσεις όσο και στη σύνθεση του συνασπισμού του. Η διατήρηση των ακροδεξιών εταίρων του και μια τέτοια συνεργασία αποτελούν πολιτικά εξαιρετικά δύσκολο συνδυασμό.

Τρίτο σενάριο: Παρατεταμένο αδιέξοδο και νέες εκλογές

Εάν δεν εξασφαλιστεί βιώσιμη συμφωνία, παραμένει ανοιχτή η επιστροφή στις κάλπες. Δεν πρόκειται για προγραμματισμένο δεύτερο γύρο, αλλά για νέα εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα προκύψει εφόσον εξαντληθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο πρώτος εντολοδόχος διαθέτει 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης έως 14 ακόμη. Εφόσον αποτύχει, προβλέπεται δυνατότητα δεύτερης εντολής και, στη συνέχεια, τελική διαδικασία υπόδειξης υποψηφίου από τουλάχιστον 61 βουλευτές. Μέχρι να συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση, η απερχόμενη συνεχίζει να ασκεί καθήκοντα υπό τον Νετανιάχου.

Η παρατεταμένη εκκρεμότητα συνεπώς διατηρεί τον σημερινό πρωθυπουργό στην εξουσία, χωρίς να του προσφέρει καινούργια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παράλληλα, αυξάνει την πίεση στους αντιπάλους του να επιλέξουν ανάμεσα στην τήρηση των αποκλεισμών τους και στην αναζήτηση συμβιβασμού.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο ηγέτης του κόμματος Γιασάρ, κυματίζει μια ισραηλινή σημαία μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων των exit polls για τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (Φωτογραφία AP/Ariel Schalit)



Η νέα παρέμβαση Χέρτσογκ

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τις εκλογές, ο Χέρτσογκ κάλεσε τα κόμματα να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί νέα αναμέτρηση και να προσέλθουν στις διαβουλεύσεις με ανοιχτό πνεύμα.

Όπως ανέφερε, αναμένει να παραλάβει τα επίσημα αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα και κατόπιν θα αρχίσει συναντήσεις με τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις. Παράλληλα, εξήρε την υψηλή συμμετοχή ως ένδειξη της προσήλωσης της ισραηλινής κοινωνίας στη δημοκρατική διαδικασία.

Ο πρόεδρος, ωστόσο, μπορεί να διευκολύνει τις συνεννοήσεις, όχι να υποκαταστήσει τις αποφάσεις των κομμάτων. Το αποτέλεσμα αφήνει διαθέσιμες περισσότερες από μία διαδρομές, καθεμία με διαφορετικό πολιτικό κόστος. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον ποιοι ηγέτες θα δεχθούν να αλλάξουν εταίρους, όρους συνεργασίας ή προεκλογικές δεσμεύσεις προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση.

Έτοιμη η ΕΕ για διάλογο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για έναν «ειλικρινή και ανοικτό» διάλογο με την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, διαβεβαίωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στη συνεργασία με την επόμενη κυβέρνηση στη βάση της μακρόχρονης σχέσης μας και της προσήλωσής μας στις δημοκρατικές αρχές και τις κοινές αξίες», δήλωσε ο Ανουάρ ελ Ανούνι, την επομένη των εκλογών στο Ισραήλ, από τις οποίες μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.