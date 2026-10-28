Σε τουλάχιστον 64 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην περιοχή Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο της Ισπανίας, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης-Λα Μάντσα.

Ο απολογισμός αυξήθηκε καθώς τα σωστικά συνεργεία απέκτησαν πρόσβαση στα παραμορφωμένα βαγόνια του συρμού της Iryo, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση στο σημείο της τραγωδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στη γραμμή Μαδρίτης–Σεβίλλης, όταν συρμός AVE της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου της Iryo που βρισκόταν ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή. Δύο βαγόνια του δεύτερου τρένου εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε πρανές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και διακομιδής τραυματιών.

Περισσότεροι από 540 επιβάτες στους δύο συρμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, Έστερ Παδίγια, στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά 544 άνθρωποι: 397 στο AVE της Renfe και 147 στον συρμό της Iryo, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος.

Η σύγκρουση καταγράφηκε στις 08:54 τοπική ώρα, στο 118ο χιλιόμετρο της γραμμής. Και τα δύο τρένα εκτελούσαν το δρομολόγιο από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη. Ο συρμός της Renfe είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Ατότσα στις 08:00.

Οι πληροφορίες για τους τραυματίες ανανεώνονται, χωρίς να υπάρχει ακόμη ενιαίος, οριστικός απολογισμός. Το El Español μεταδίδει περισσότερους από 179 τραυματίες. Σε προηγούμενη ενημέρωση από το σημείο, ο περιφερειακός πρόεδρος Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε είχε αναφερθεί σε δεκάδες τραυματίες διαφορετικής βαρύτητας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξανόταν, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η πρόσβαση στο εσωτερικό των βαγονιών.

Διασώστες, στρατιωτική μονάδα και χώροι υποδοχής

Η περιφερειακή κυβέρνηση αναβάθμισε στις 10:30 το σχέδιο έκτακτης ανάγκης PLATECAM σε επιχειρησιακό επίπεδο 2 για την επαρχία Τολέδο και ζήτησε την ενεργοποίηση της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών, UME. Η απόφαση επιτρέπει τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την κινητοποίηση πρόσθετων μέσων.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτοφυλακής, ομάδες Πολιτικής Προστασίας και υγειονομικό προσωπικό. Στο αθλητικό κέντρο της Ούρδα οργανώθηκε χώρος υποδοχής επιβατών και παροχής πρώτης βοήθειας.

Κάτοικοι γειτονικών περιοχών έσπευσαν επίσης να βοηθήσουν, προσφέροντας μεταφορά σε επιβάτες που είχαν απομακρυνθεί από τους συρμούς. Σύμφωνα με το elDiario.es, ο δήμος διέθεσε δύο αθλητικές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των πληγέντων και των συγγενών τους, ενώ τοπικές επιχειρήσεις οργάνωσαν συγκέντρωση νερού και τροφίμων.

Παράλληλα, έγιναν εκκλήσεις για αιμοδοσία, καθώς νοσοκομεία στο Τολέδο και στο Αλκάθαρ δε Σαν Χουάν υποδέχονταν τραυματίες.

Οι μαρτυρίες των επιβατών

Επιζώντες περιγράφουν μια αιφνίδια, βίαιη πρόσκρουση, η οποία εκτόξευσε επιβάτες προς τα εμπρός και προκάλεσε πανικό μέσα στα βαγόνια. Ορισμένοι κοιμούνταν, ενώ άλλοι εργάζονταν όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ο επιβάτης Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση ότι το βαγόνι στο οποίο βρισκόταν ανατράπηκε μερικώς και ότι οι επιβάτες χρειάστηκε να σπάσουν παράθυρα για να βγουν. Άλλος επιζών, ο Φερνάντο Σέκο, περιέγραψε πως, μετά την έξοδο από τον συρμό, επιβάτες προσπάθησαν να βοηθήσουν ανθρώπους που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι.

A quick animated breakdown of the train 🚆 crash in spain. 0:00–0:04 How can a high-speed train crash into another one that’s stopped right in front of it? 0:04–0:08 That’s what happened this morning near Toledo, and there are dozens of dead. (On-screen: Urda (Toledo) / dozens of dead – provisional figure) 0:09–0:13 An AVE hit an Iryo from behind, and two of its cars fell down an embankment. 0:14–0:19 On high-speed lines, the track is divided into sections, and only one train is allowed in each section. 0:19–0:24 A system tells the train what speed to go, and if the driver doesn’t brake, it brakes by itself. (Shows speed dropping from 300 km/h → 249 km/h → 0 km/h) 0:25–0:27 So this shouldn’t have happened. 0:27–0:30 And there are three hypotheses, none of them confirmed. 0:30–0:36 One: that the system was broken and the trains were only running with side-of-track signals. 0:36–0:39 Two: that the AVE ran a red signal. 0:40–0:45 Three: an error in the control center that let two trains enter the same section. (Diagram shows Madrid–Andalucía line with AVE and Iryo in the same block) 0:45–0:47 Adif says it still doesn’t know the cause. (On-screen: cause: under investigation) 0:48–0:50 The question is which of all the barriers failed. (Labels: system? / signal? / control?) — Semper Raw ™️ (@SemperRaw) October 28, 2026

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, πριν από τη σύγκρουση είχε προηγηθεί ενημέρωση ότι το τρένο θα σταματούσε για λίγα λεπτά λόγω αυξημένης κυκλοφορίας στη γραμμή. Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι είχαν συγκρουστεί με άλλο τρένο αφού αποβιβάστηκαν.

Βλάβη στη σηματοδότηση πριν από τη σύγκρουση

Οι συνθήκες υπό τις οποίες δύο συρμοί βρέθηκαν στην ίδια γραμμή αποτελούν το βασικό αντικείμενο της έρευνας. Η RTVE μεταδίδει, επικαλούμενη πληροφορίες της διαχειρίστριας υποδομής Adif, ότι πριν από το δυστύχημα είχε παρουσιαστεί βλάβη στο κύριο σύστημα σηματοδότησης και προστασίας LZB.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν με εναλλακτικό σύστημα πλευρικής σηματοδότησης, το BSL. Όπως εξηγεί το ισπανικό δίκτυο, αυτό διατηρεί μηχανισμούς ανίχνευσης των τρένων, αλλά δεν παρέχει την ίδια συνεχή εποπτεία ταχύτητας και απόστασης ασφαλείας. Σε αυτές τις συνθήκες αποκτά μεγαλύτερη σημασία η τήρηση των παρατρόχιων σημάτων και των οδηγιών κυκλοφορίας.

Η El País αναφέρει, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές και πρώτες τεχνικές εκτιμήσεις, ότι εξετάζονται οι εντολές επανεκκίνησης που δόθηκαν μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας. Ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιηθεί οριστικό πόρισμα που να αποδίδει την τραγωδία σε συγκεκριμένο ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα.

Spain mourns.😓 Near Toledo, a high-speed train crashed into the back of another train that had STOPPED on the track. At least 39 people are dead, say local emergency services. 544 passengers were on board. https://t.co/gngAM9XATz — Rajat Jain (@RajatJain) October 28, 2026

Διακοπή δρομολογίων και υποστήριξη των συγγενών

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης, Θιουδάδ Ρεάλ και Ανδαλουσίας έχει διακοπεί. Η Renfe ανακοίνωσε δωρεάν αλλαγές και ακυρώσεις για τα επηρεαζόμενα δρομολόγια, ενώ ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί υποστήριξης θυμάτων και συγγενών.

Η Adif δημιούργησε σημεία εξυπηρέτησης στους σταθμούς Μαδρίτης-Ατότσα, Σεβίλλης, Κόρδοβας και Μάλαγας. Οι εταιρείες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαθέτουν επίσης τηλεφωνικές γραμμές ενημέρωσης, ζητώντας να χρησιμοποιούνται από όσους επηρεάζονται άμεσα, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωσή τους.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους, ενώ ακυρώθηκαν προγραμματισμένες πολιτικές εκδηλώσεις. Προτεραιότητα παραμένουν η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στα βαγόνια, η περίθαλψη των τραυματιών και η ενημέρωση των συγγενών.