Προβάδισμα χωρίς εξασφαλισμένη κυβερνητική πλειοψηφία διατηρεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η καταμέτρηση στο Ισραήλ ενισχύει την εικόνα ενός δύσκολου μετεκλογικού αδιεξόδου.

Η συμμαχία του παραμένει στις 54 έδρες, επτά λιγότερες από την απόλυτη πλειοψηφία της Κνέσετ, ενώ η αντιπολίτευση χρειάζεται συνεργασίες που προσκρούουν στις προεκλογικές δεσμεύσεις των ηγετών της.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, με καταμετρημένο πάνω από το 76% των ψήφων, η κατανομή διαμορφώνεται σε 54–47–19 έδρες.

Πρόκειται για νεότερη εικόνα από την προηγούμενη αναφορά του Γαλλικού Πρακτορείου, που έδινε 54 έδρες στο κυβερνητικό στρατόπεδο, 48 στην αντιπολίτευση και 18 στα αραβικά κόμματα. Το αποτέλεσμα παραμένει προσωρινό και οι εκτιμήσεις εδρών μπορούν να μεταβληθούν όσο ενσωματώνονται νέες ψήφοι.

Τα αραβικά κόμματα ενισχύονται

Το Ynet καταγράφει την Ενοποιημένη Λίστα στις 13 έδρες και το Ραάμ στις έξι. Η συνολική τους δύναμη φθάνει έτσι τις 19 έδρες, αυξάνοντας τη δυνατότητά τους να καθορίσουν την επόμενη κυβέρνηση. Το Λικούντ παραμένει πρώτο κόμμα με 27 έδρες, ενώ το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζεται στις 20.

Με αυτά τα δεδομένα, η αντιπολίτευση και τα αραβικά κόμματα διαθέτουν μαζί 66 έδρες. Η αριθμητική, όμως, δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε πολιτική συμφωνία. Ο Άιζενκοτ είχε αποκλείσει προεκλογικά τη συμμετοχή σε κυβέρνηση μαζί με αραβικά κόμματα, όπως και άλλοι επικεφαλής του στρατοπέδου του. Αντίστοιχα, ο Νετανιάχου έχει απορρίψει κυβέρνηση που θα εξαρτάται από αραβική υποστήριξη.

Νεότερη παρέμβαση έκανε ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, καλώντας την αντιπολίτευση να αναζητήσει κυβερνητική λύση με στήριξη των αραβικών κομμάτων. Ο ηγέτης της Ενοποιημένης Λίστας, Γιούσεφ Τζαμπαρίν, δήλωσε επίσης ότι η παράταξή του είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τη δύναμή της για την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης.

Κυβέρνηση συνεργασίας ή στήριξη από έξω

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στη συμμετοχή Αράβων υπουργών σε έναν συνασπισμό. Μια διαφορετική δυνατότητα είναι η παροχή κοινοβουλευτικής στήριξης ή ανοχής σε κυβέρνηση μειοψηφίας, χωρίς επίσημη ένταξη των αραβικών κομμάτων στο κυβερνητικό σχήμα. Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι τέτοιες συμφωνίες μπορούν να αφορούν συγκεκριμένες ψηφοφορίες.

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η επιλογή απαιτεί υπέρβαση σημαντικών διαφωνιών. Η αντικατάσταση του Νετανιάχου αποτελεί κοινό στόχο πολλών παρατάξεων, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για συμφωνία πάνω σε πρόγραμμα, υπουργεία και πολιτικές προτεραιότητες. Κάθε μεταβολή στην τελική κατανομή μπορεί να επηρεάσει τόσο τους συσχετισμούς όσο και τη διαπραγματευτική ισχύ των μικρότερων κομμάτων.

Ο Τραμπ, το Ιράν και η πολιτική επιβίωση

Ο Νετανιάχου ζήτησε μετά το κλείσιμο της κάλπης ισχυρή δεξιά κυβέρνηση, προβάλλοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Άιζενκοτ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι οι πολίτες επέλεξαν αλλαγή και προειδοποίησε να μη χρησιμοποιηθεί η ασφάλεια για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίδοση του συμμάχου του, αν και αναγνώρισε ότι ήταν νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Σύμφωνα με το Associated Press, δήλωσε ότι είχε πληροφορηθεί πως ο Νετανιάχου τα πήγε πολύ καλά, χωρίς να έχει ακόμη συνομιλήσει μαζί του για τα αποτελέσματα.

Το Reuters εκτιμά ότι το προβάδισμα επιτρέπει στον Νετανιάχου να διατηρεί ισχυρή θέση, τουλάχιστον ως επικεφαλής της απερχόμενης κυβέρνησης. Αυτό δεν ισοδυναμεί με εξασφαλισμένη νέα θητεία: η δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας παραμένει ανοιχτή.

Η συμμετοχή έφθασε το 77,7%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Η ψηφοφορία ήταν η πρώτη μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και διεξήχθη με φόντο τις συνέπειες του πολέμου στη Γάζα και την έντονη εσωτερική πόλωση. Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ηγεσία της χώρας σε μια περίοδο παρατεταμένων συγκρούσεων. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε συμμετοχή 79,9% μεταξύ του προσωπικού του, ενώ οι φάκελοι στρατιωτών καταμετρώνται αργότερα και μπορούν να επηρεάσουν τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Η επόμενη κίνηση ανήκει στον Χέρτσογκ

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα διαβουλευθεί με τα κόμματα και θα επιλέξει τον βουλευτή που θεωρεί πιθανότερο να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν υποχρεούται να αναθέσει την πρώτη εντολή στον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος.

Ο πρώτος εντολοδόχος διαθέτει 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης έως 14 ακόμη. Εάν αποτύχει, προβλέπονται επόμενα στάδια αναζήτησης κυβερνητικής λύσης πριν ενεργοποιηθεί η διαδικασία νέων εκλογών. Μέχρι να ορκιστεί νέο σχήμα, η απερχόμενη κυβέρνηση παραμένει στη θέση της.

Η υψηλή συμμετοχή και η κατακερματισμένη κοινοβουλευτική εικόνα αναδεικνύουν το βάθος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κάλπη έχει δώσει προβάδισμα, αλλά όχι ακόμη απάντηση στο βασικό ερώτημα της αναμέτρησης: ποιος μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της Βουλής και να κυβερνήσει.