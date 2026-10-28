Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον ανήλικο δράστη που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικού έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, μετά από επίθεση με δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σερβικού τηλεοπτικού δικτύου N1 από αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος είχε γεννηθεί στην περιοχή του Σάμπατς και είχε ήδη βαρύ ιστορικό. Τον Μάιο του 2026 είχε συλληφθεί στο Μόναχο της Γερμανίας ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, και στη συνέχεια απελάθηκε στη Σερβία τον Ιούλιο.

Κατά την ανάκρισή του από τις γερμανικές υπηρεσίες, ο ίδιος είχε περιγράψει λεπτομερώς πώς ριζοσπαστικοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, δείχνοντας ενδιαφέρον για τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Οι γερμανικές αρχές τον εντόπισαν όταν ήρθε σε επαφή με άγνωστο άτομο και σχεδίαζε επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Μόναχο.

JUST IN: Serbian police shoot dead man who tried to stab 2 officers outside Israeli embassy while shouting ‘Allahu Akbar’; suspect supported ISIS https://t.co/sET1m7ZGEK — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026

Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά για το επίπεδο επιτήρησής του από τις σερβικές αρχές μετά την απέλασή του.

Το περιστατικό στο Βελιγράδι σημειώθηκε περίπου 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο δράστης φώναξε «Αλλάχου ‘Ακμπαρ» και επιτέθηκε στον φρουρό, ο οποίος πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο και τον εξουδετέρωσε. Από την επίθεση, ο αστυνομικός που φρουρούσε την πρεσβεία υπέστη ελαφρά τραύματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, χαρακτήρισε το συμβάν τρομοκρατική επίθεση. «Θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι κατά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε απόψε, τραυματίστηκε ελαφρά ένα μέλος της αστυνομίας που φρουρούσε την πρεσβεία του Ισραήλ και το οποίο εξουδετέρωσε τον δράστη», δήλωσε ο υπουργός.

UPDATE | New details emerge following the attack outside Israel’s embassy in Belgrade! Serbia’s interior minister says the attacker, shot dead after assaulting a gendarmerie officer with two knives, was known to security services as an ISIS supporter. His Instagram allegedly displayed ISIS symbols. Serbia has raised its terror alert to the highest level. — DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 28, 2026

Ο κ. Ντάτσιτς επιβεβαίωσε ότι οι σερβικές υπηρεσίες ασφαλείας γνώριζαν τη δράση του νεαρού και ότι αποτελούσε υποστηρικτή του Ισλαμικού Κράτους. Μάλιστα, ο ανήλικος είχε αναρτήσει τη μαύρη σημαία και το σύμβολο του ISIS στο προφίλ του στο Instagram.

Knives at the gates – Serbian police shoot dead Israeli embassy attacker as country goes on highest terror alert. Interior Minister Ivica Dacic said the suspect was known to security services and had displayed Islamic State symbols on social media. The attack comes as both Serbia and Israel held parliamentary elections this week. — Viory Video (@vioryvideo) October 28, 2026

Σημειώνεται ότι η πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι είχε γίνει στόχος επίθεσης και τον Ιούνιο του 2024, όταν ένας άνδρας τραυμάτισε σοβαρά με βαλλίστρα έναν χωροφύλακα, προτού πέσει και εκείνος νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.