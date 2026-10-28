Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως έχει φτάσει ήδη στις ΗΠΑ, ωστόσο οι αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν σήμερα πως επιβιβάστηκε σε πτήση προς τον Ισημερινό: οι πληροφορίες είναι μάλλον αντιφατικές όσον αφορά τον συντηρητικό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, τρεις ημέρες μετά την απρόσμενη για πολλούς ήττα του στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία.

Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου πέρασε τα χερσαία σύνορα Βραζιλίας-Αργεντινής «εφοδιασμένος με ισχύοντα ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς κανένα νομικό κώλυμα», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μετανάστευσης της Αργεντινής.

Κατόπιν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, επιβιβάστηκαν σε «ιδιωτική πτήση», σε αεροσκάφος «μισθωμένο από την εταιρεία Baires Fly SA», με προορισμό «την πόλη Γουαγιακίλ, στον Ισημερινό», πρόσθεσε η πηγή αυτή μέσω X.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε τη νύχτα από την Πουέρτο Ιγκουασού, στη βορειοανατολική Αργεντινή, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24.

Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο κ. Μπολσονάρου είχε διαφύγει από τη Βραζιλία προς τις ΗΠΑ και κάποια ότι είχε φτάσει ήδη σε αμερικανικό έδαφος, επικαλούμενα πηγές τους. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε από την πλευρά της ότι χορήγησε θεωρήσεις διαβατηρίων στον ατυχήσαντα υποψήφιο στις βραζιλιάνικες προεδρικές εκλογές και μέλη της οικογένειάς του.

«Λοιπόν, θα το ενέκρινα», δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην υποδοχή του πολιτικού στις ΗΠΑ. «Νομίζω είναι εξαίρετοι άνθρωποι. Αυτές οι εκλογές ήταν πολύ περίεργες, θεωρώ ότι ήταν φρικτές. Είχαν κακές κριτικές. Κοιτάξτε τι έγινε στο χρηματιστήριό τους. Νομίζω είναι φρικτό να το βλέπεις. Δεν διάλεξα πλευρά, ξέρετε. Τους γνωρίζω και τους δυο. Ξέρω τον Λούλα. Ξέρω τον Φλάβιο λιγάκι. Ξέρω πολύ καλά τον πατέρα» Μπολσονάρου, είπε ακόμη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, που εκτίει κατ’ οίκον ποινή 27 ετών κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος, υφίσταται πολιτικό διωγμό, κι είχε επιβάλει κυρώσεις σε δικαστικούς και τελωνειακούς δασμούς εν είδει αντιποίνων.

«Ο πατέρας είχε αληθινά κακή μεταχείριση. Αυτό θεωρώ, αλλά δεν αναμίχθηκα. Είναι η Βραζιλία. Είναι άλλη χώρα».

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου δεν αναγνωρίζει την ήττα του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα. Πάντως το έκανε το Φιλελεύθερο Κόμμα (PL), η παράταξή του.

Ο Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά, επανεξελέγη την Κυριακή εξασφαλίζοντας το 52% των ψήφων.

Προχθές Δευτέρα ο Φλάβιο Μπολσονάρου είπε ότι θα συμμορφωνόταν προς τη δικαστική διαταγή να παραδώσει στις αρχές τα διαβατήριά του, καθώς αντιμετωπίζει έρευνες της δικαιοσύνης.

Ωστόσο δεν το έπραξε και τα έγγραφά του ακυρώθηκαν χθες, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομική πηγή, συμπεριλαμβανομένου του διπλωματικού διαβατηρίου που του είχε χορηγηθεί διότι είναι γερουσιαστής.

Εκτός από τη βραζιλιάνικη, έχει επίσης την ιταλική υπηκοότητα από το 2023, σύμφωνα με έγγραφο της Βουλής της Ιταλίας που συμβουλεύτηκε το AFP.

Ο 45χρονος αντιμετωπίζει έρευνα για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ταινίας για τον πατέρα του. Διαψεύδει πως ενεπλάκη σε οτιδήποτε παράνομο.

Η διαφυγή του πολιτικού από τη Βραζιλία θα ήταν «επαίσχυντη», έκρινε χθες ο πρόεδρος Λούλα, προσθέτοντας πως δεν ξέρει ποιος είναι ο προορισμός του.

«Η Βραζιλία είναι η δεύτερη πατρίδα του. Η πρώτη είναι να γλείφει τις μπότες των ΗΠΑ», είπε ο αρχηγός του κράτους που χθες έκλεισε τα 81 του στην Μπραζίλια.

Ο Εντουάρντου Μπολσονάρου, αδελφός του Φλάβιο, πρώην βουλευτής, είναι εγκατεστημένος στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα είχε πει σε πόντκαστ πως θα τασσόταν υπέρ της φυγής του αδελφού του από τη Βραζιλία σε περίπτωση ήττας του, λόγω των ερευνών που αντιμετωπίζει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υποστήριξε ανοικτά τον Φλάβιο Μπολσονάρου κατά την προεκλογική εκστρατεία, πάντως τον είχε υποδεχτεί στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε προχθές Δευτέρα, χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη, «στημένες» τις εκλογές στη Βραζιλία, ενώ πολλοί άλλοι ηγέτες, ειδικά από τη Λατινική Αμερική, όλων των πολιτικών χρωμάτων, συνέχαιραν τον Λούλα για τη νίκη του.

Την ίδια ημέρα, ο μεγαλύτερος γιος του Ζαΐχ Μπολσονάρου διαβεβαίωνε ότι «ουδέποτε σκέφτηκε να εγκαταλείψει τη χώρα» κι ότι θα αναλάμβανε επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Λούλα. Την ημέρα των εκλογών, είχε πει πως θα ζητούσε να ακυρωθεί ο δεύτερος γύρος, λόγω υποτιθέμενων παρατυπιών, προτού το ανακαλέσει και πει πως θα ζητούσε να ακυρωθεί η υποψηφιότητα του αντιπάλου του λόγω «κατάχρησης εξουσίας».

Φαβορί του δεύτερου γύρου, αφού είχε κερδίσει τον πρώτο, υποσχόταν πως εάν εκλεγόταν πρόεδρος, ένα από τα πρώτα μέτρα που θα έπαιρνε θα ήταν να απονείμει χάρη στον πατέρα του.

Ο πρώην πρόεδρος (2019-2022) επίσης δεν είχε αναγνωρίσει την ήττα του από τον Λούλα κι είχε πάει στις ΗΠΑ την παραμονή της ορκωμοσίας του αντιπάλου του. Επέστρεψε έπειτα από τρεις μήνες.

Χθες, δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου διέταξε να διενεργηθεί έρευνα για πιθανή χρηματοδότηση από το εξωτερικό της εκστρατείας του κ. Μπολσονάρου. Αναφέρθηκε επίσης σε άλλες πιθανές μορφές ανάμιξης από το εξωτερικό, όπως τη «χειραγώγηση» ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης της αμερικανικής Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp).

Ο Λούλα ανάμεσα στους δυο γύρους των εκλογών κατηγόρησε τη Meta πως εμπόδιζαν τη διανομή του περιεχομένου της εκστρατείας του και προωθούσαν αυτό του αντιπάλου του.

Ο αμερικανικός κολοσσός των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης διαψεύδει πως είχε οποιαδήποτε πρόθεση να επηρεάσει την έκβαση των εκλογών. Αναγνώρισε ωστόσο ότι ίσως υπήρξαν «τεχνικά προβλήματα» που έπληξαν την εκστρατεία της βραζιλιάνικης κεντροαριστεράς στις πλατφόρμες του.