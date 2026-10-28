Καταριανοί μεσολαβητές παρουσίασαν στο Ιράν την Κυριακή νέο προσχέδιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά της χώρας, το οποίο εξετάζει η Τεχεράνη και στο οποίο αναμένεται να στείλει απάντηση έως το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Υπήρξαν ανησυχίες ενόψει της συνάντησης της Κυριακής στην Τεχεράνη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να ξεκινήσει και πάλι τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.