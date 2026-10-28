Δεν έχουν σημειωθεί παραβιάσεις της κατάπαυσης πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ γύρω από την υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι στη νότια Ουκρανία κατά τις πρώτες 30 ώρες της εκεχειρίας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός συνήγορος του πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς.

Η εκεχειρία συμφωνήθηκε να τηρηθεί έως την 1η Νοεμβρίου προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν κάτοικοι που έως τώρα δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη, όπου οι συνθήκες διαβίωσης έχουν γίνει πραγματικά δυσχερείς.

Ζημιές από ουκρανικά drones σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Νοβομοσκόφσκ

Ζημιές προκλήθηκαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε κτίρια με διαμερίσματα και σε άλλες κατοικίες από πτώση θραυσμάτων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Νοβομοσκόφσκ στη ρωσική περιφέρεια Τούλα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Ντμίτρι Μιλγιάγεφ.

Το Νοβομοσκόφσκ, σε απόσταση περίπου 200 χλμ νοτίως της Μόσχας, είναι σημαντικό κέντρο της βιομηχανίας χημικών. Στην πόλη μετέβησαν αξιωματούχοι από εργαστήρια και από τον δημόσιο ρυθμιστικό φορέα για την ασφάλεια της υγείας, δήλωσε ο Μιλγιάγεφ, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Πέντε τραυματίες από επίθεση ρωσικού drone στο Χάρκοβο

Επίθεση ρωσικού drone είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου ενός τετράχρονου παιδιού, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram η ουκρανική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε λόγω της επίθεσης κατασβέστηκε.