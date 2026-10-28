Προβάδισμα στην καταμέτρηση, χωρίς εξασφαλισμένη κυβερνητική πλειοψηφία, διατηρεί το στρατόπεδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ.

Η αναμέτρηση αφήνει ανοιχτό το ποιος θα κυβερνήσει, καθώς η πρωτιά δεν αρκεί για τη συγκρότηση συνασπισμού και οι προεκλογικοί αποκλεισμοί δυσκολεύουν τις πιθανές συνεργασίες. Το αποτέλεσμα προμηνύει παρατεταμένες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα.

Στη νεότερη ενημέρωση των Times of Israel, με καταμετρημένο το 66,2% των καλπών στις 09:20 τοπική ώρα, το μπλοκ Νετανιάχου εμφανίζεται στις 56 έδρες, το στρατόπεδο του Γκάντι Άιζενκοτ στις 48 και τα αραβικά κόμματα στις 16.

Ο πρωθυπουργός απέχει συνεπώς πέντε έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία των 61 στην Κνέσετ των 120 μελών. Η εικόνα αυτή επικαιροποιεί την προηγούμενη κατανομή των 55, 49 και 16 εδρών, αντίστοιχα, και παραμένει προσωρινή.

Οι ψήφοι σε διπλούς φακέλους, μεταξύ των οποίων εκείνες των στρατιωτών, καταμετρώνται αργότερα και μπορούν να επηρεάσουν τις τελικές ισορροπίες. Σημασία έχει επίσης το ποια μικρά κόμματα θα υπερβούν το εκλογικό όριο του 3,25%. Στην τελευταία ενημέρωση, οι Έφεδροι βρίσκονταν στο 2,7%, ο Λαός του Ισραήλ στο 1,6% και το Υπερορθόδοξο Κοινό στο 0,2%, παραμένοντας εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Η συμμετοχή έφθασε το 77,7%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1999, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Παρά την αβεβαιότητα, τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Άιζενκοτ δήλωσαν έτοιμοι να σχηματίσουν κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε «ισχυρή κυβέρνηση της δεξιάς», προβάλλοντας την πρωτιά του Λικούντ. Ο Άιζενκοτ, αντίθετα, ερμήνευσε τις πρώτες εκτιμήσεις ως αποδοκιμασία της σημερινής ηγεσίας. «Ο λαός επέλεξε την αλλαγή», δήλωσε, υποσχόμενος να «κάνει το παν για να σχηματίσει κυβέρνηση» και απορρίπτοντας την επιστροφή στις κάλπες.

Τα αραβικά κόμματα και οι δεσμεύσεις που εμποδίζουν τις συνεργασίες

Το Ραάμ του Μανσούρ Αμπάς και η Ενοποιημένη Λίστα αποκτούν αυξημένο πολιτικό βάρος. Με την προσωρινή κατανομή, οι έδρες τους μαζί με εκείνες του στρατοπέδου Άιζενκοτ αθροίζονται σε 64. Αυτό, όμως, αποτελεί αριθμητική δυνατότητα και όχι συμφωνημένη κυβερνητική πλειοψηφία.

Ο Αμπάς έχει δηλώσει διαθέσιμος για συνεργασία, αλλά σημαντικά στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν δεσμευθεί ότι δεν θα συμμετάσχουν σε κυβέρνηση εξαρτημένη από αραβικά κόμματα. Όπως καταγράφουν οι Times of Israel, ο Ναφτάλι Μπένετ και ο Γιαΐρ Λαπίντ έχουν αποκλείσει συνεργασία ακόμη και με το μετριοπαθέστερο Ραάμ, ενώ αντίστοιχες δεσμεύσεις έχει αναλάβει ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έχει αποκλείσει κατηγορηματικά κυβέρνηση με αραβική υποστήριξη. Επομένως, εφόσον η τελική κατανομή παραμείνει κοντά στη σημερινή, η εξασφάλιση πλειοψηφίας θα απαιτήσει μετακινήσεις βουλευτών ή αναθεώρηση πολιτικών αποκλεισμών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σχετική συμφωνία.

Υπάρχει, πάντως, και η δυνατότητα κυβέρνησης μειοψηφίας. Όπως εξηγεί το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας, για την αρχική ψήφο εμπιστοσύνης δεν απαιτούνται υποχρεωτικά 61 θετικές ψήφοι: αρκεί οι ψήφοι υπέρ να υπερτερούν εκείνων κατά. Συνεπώς, η αποχή ή η ανοχή κομμάτων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, εφόσον εξασφαλιστεί πολιτική συνεννόηση.

Η εντολή του Χέρτσογκ και το πραγματικό χρονοδιάγραμμα

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δεν υποχρεούται να δώσει την πρώτη εντολή στον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος. Προηγούνται διαβουλεύσεις με τους κοινοβουλευτικούς σχηματισμούς και η επιλογή γίνεται με γνώμονα ποιος έχει τις καλύτερες πιθανότητες να συγκροτήσει κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Reuters, η ολοκλήρωση της καταμέτρησης αναμένεται έως τις 30 Οκτωβρίου και η επίσημη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στις 4 Νοεμβρίου. Η πρώτη εντολή πρέπει να ανατεθεί εντός επτά ημερών από τη δημοσίευσή τους, δηλαδή έως τις 11 Νοεμβρίου εφόσον τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ο εντολοδόχος διαθέτει 28 ημέρες και μπορεί να λάβει παράταση έως 14 ακόμη. Η διαδικασία, επομένως, δεν ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου.

Αν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει, ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει δεύτερη εντολή, διάρκειας 28 ημερών, ή να γνωστοποιήσει ότι δεν διακρίνει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Σε περίπτωση αποτυχίας και της δεύτερης προσπάθειας ή διαπίστωσης αδιεξόδου από τον πρόεδρο, προβλέπεται περιθώριο 21 ημερών, μέσα στο οποίο 61 βουλευτές μπορούν να υποδείξουν υποψήφιο. Εκείνος θα έχει ακόμη 14 ημέρες για να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Μόνο μετά την εξάντληση των σχετικών διαδικασιών ενεργοποιείται η προσφυγή σε νέες εκλογές.

Ο Νετανιάχου παραμένει, αλλά το αδιέξοδο δεν έχει προεξοφληθεί

Μέχρι να συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση, η απερχόμενη συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της υπό τον Νετανιάχου. Διατηρεί ουσιαστικές εξουσίες, ωστόσο δεν λειτουργεί χωρίς περιορισμούς: το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η νομολογία και οι οδηγίες της γενικής εισαγγελίας επιβάλλουν αυτοσυγκράτηση, ιδίως σε σημαντικούς διορισμούς και αποφάσεις με εκλογικό ή δημοσιονομικό χαρακτήρα.

Η παράταση της αβεβαιότητας του επιτρέπει συνεπώς να παραμένει στην πρωθυπουργία, χωρίς αυτό να ισοδυναμεί με νέα εκλογική εντολή. Το ενδεχόμενο νέων εκλογών είναι υπαρκτό, αλλά δεν αποτελεί ακόμη προδιαγεγραμμένη κατάληξη: θα εξαρτηθεί από την τελική καταμέτρηση και από το αν οι αντίπαλες πλευρές μπορέσουν να υπερβούν τους αποκλεισμούς τους.

Ο επικεφαλής του κεντροαριστερού κόμματος δηλώνει ότι η αντιπολίτευση πρέπει να ενώσει της δυνάμεις της με τα αραβικά κόμματα

Ο επικεφαλής του ισραηλινού κεντροαριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, ο Γιαΐρ Γκολάν, κάλεσε σήμερα την αντιπολίτευση που βρίσκεται απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμαχήσει με τα αραβικά κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να απομακρυνθεί από την εξουσία ο πρωθυπουργός.

«Δεν πρέπει πλέον να δεχόμαστε τον ρατσιστικό διαχωρισμό του Νετανιάχου ανάμεσα στις εβραϊκές ψήφους και τις αραβικές ψήφους», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ. «Έχουμε μια ευθύνη. Και έχουμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση αλλαγής, σε συνεργασία με τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ»