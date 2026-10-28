Οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ ανέπτυξαν εσπευσμένα κάπου χίλιους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας της κεντρικής Αμερικής στην Αϊτή, όπου συνεχίζουν να αγνοούνται τέσσερις σαλβαδοριανοί στρατιωτικοί που έπεσαν σε ενέδρα συμμορίας στο προάστιο της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς τη 18η Οκτωβρίου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγή του στον αϊτινό μηχανισμό ασφαλείας.

Η ανάπτυξη των στρατιωτικών, που μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη τις τελευταίες ημέρες, επεκτείνει δραματικά τον ρόλο του Σαν Σαλβαδόρ στην αντιμετώπιση της κρίσης στην Αϊτή, όπου η δράση των συμμοριών έχει μετατραπεί σε γάγγραινα τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν η δύναμη του Σαλβαδόρ θα δράσει αυτόνομα, πόσο θα παραμείνει, ή αν θα σταλούν κι άλλες ενισχύσεις.

Ούτε η κυβέρνηση της Αϊτής, ούτε αυτή του Σαλβαδόρ απάντησαν αμέσως όταν το Reuters τους ζήτησε να σχολιάσουν.

Ο αξιωματούχος στον αϊτινό μηχανισμό ασφαλείας εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, λόγω της ευαίσθητης φύσης που έχει το ζήτημα της κατάστασης ασφαλείας.

Η εξέλιξη καταγράφεται καθώς η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), διεθνής αποστολή με υποστήριξη του ΟΗΕ, στην οποία έχει ανατεθεί να συμβάλει να αποκατασταθεί η ασφάλεια στη χώρα, δεν έχει αναπτύξει ως τώρα παρά περίπου 2.000 άνδρες, ή λίγο πάνω από το ένα τρίτο του προβλεπόμενου προσωπικού της, έναν χρόνο και κάτι αφότου έλαβε αρχική εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας, χωρίς η κατάσταση να έχει παρουσιάσει απτή βελτίωση.

Τα τελευταία χρόνια, συμμορίες επέκτειναν τα εδάφη που ελέγχουν, φτάνοντας να έχουν στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας και των περιχώρων της, εξαπολύοντας βάρβαρες επιθέσεις κι επιδιδόμενες σε εκβιασμούς. Η δράση τους έχει μετατρέψει σχεδόν 1,5 εκατ. Αϊτινούς σε εσωτερικά εκτοπισμένους.

Η μεταβατική πολιτική ηγεσία της Αϊτής ζητεί διεθνή βοήθεια για την αποκατάσταση της ασφάλειας από το 2022, παρά τις οδυνηρές εμπειρίες που έζησε η χώρα στο παρελθόν, σε προηγούμενες επεμβάσεις.

Η εξάπλωση των συμμοριών επιταχύνθηκε μετά τη δολοφονία το καλοκαίρι του 2021 από ομάδα μισθοφόρων του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ, ο οποίος ουδέποτε αντικαταστάθηκε.

Ο Πιερ Εσπεράνς, επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Εθνικό Δίκτυο Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έκρινε πως η ασυνήθιστα ταχεία ανάπτυξη στρατευμάτων του Σαλβαδόρ θα μπορούσε να βοηθήσει να σταματήσει η κατατρομοκράτηση των πολιτών από τις συμμορίες.

Ωστόσο προειδοποίησε πως οι όποιες επιχειρήσεις τους πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην έχει θύματα μεταξύ αμάχων που ζουν σε συνοικίες που ελέγχουν κακοποιοί.

«Δεν είναι γκάγκστερ όποιος ζει σε τομείς ελεγχόμενους από συμμορίες», τόνισε.

Ο σαλβαδοριανός πρόεδρος της δεξιάς Ναγίμπ Μπουκέλε υπογράμμισε την περασμένη εβδομάδα ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση για να βρεθούν οι τέσσερις αγνοούμενοι στρατιωτικοί της χώρας του. Δεν αποσαφήνισε το μέγεθος της δύναμης που σκόπευε να στείλει.

Οι ΗΠΑ διέθεσαν μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 για να βοηθήσουν την ανάπτυξη των σαλβαδοριανών, ανέφερε αξιωματικός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την ενέδρα. Απεναντίας, ο Ουίλσον Ζοζέφ, επικεφαλής της συμμορίας 400 Mawozo, δημοσιοποίησε βίντεο με τα οποία αρνήθηκε πως οι άνδρες του κρατούν τους αγνοούμενους στρατιωτικούς ή ότι ενέχονταν στην επίθεση.

Ο κ. Μπουκέλε διέψευσε το σαββατοκύριακο πως τέσσερα πτώματα που εντοπίστηκαν στην περιοχή ανήκαν στους αγνοούμενους στρατιωτικούς της χώρας του, αντικρούοντας δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.