Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από τη διέλευση επιβατικού τρένου κατάφερε να απομακρυνθεί από ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στο Πόζναν της Πολωνίας, ένα βυτιοφόρο, το οποίο είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα στις μπάρες.

Η πολωνική εταιρεία διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής, PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK), δημοσιοποίησε βίντεο από το περιστατικό, που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου στην οδό Lutycka, κοντά στη στάση Poznań Wola.

Σύμφωνα με τα πολωνικά μέσα, ο 31χρονος οδηγός μπήκε στη διάβαση παρότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην απέναντι πλευρά δεν του επέτρεπε να συνεχίσει. Όσο το όχημα παρέμενε πάνω στις γραμμές, ενεργοποιήθηκε η φωτεινή προειδοποίηση και άρχισαν να κατεβαίνουν οι μπάρες. Όπως περιγράφει το Wirtualna Polska, άλλος οδηγός βγήκε από το φορτηγό του και έσπευσε να βοηθήσει. Τελικά, το βυτιοφόρο έσπασε τη μία μπάρα και απομακρύνθηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν περάσει ο συρμός με μεγάλη ταχύτητα.

PLK opublikowało nagranie z wczorajszego incydentu na przejeździe kolejowym z Poznaniu https://t.co/NpnI457OgP — StopCham (@Stop_Cham) October 27, 2026

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Το RMF24, επικαλούμενο την αστυνομία, μετέδωσε ότι ο οδηγός ήταν νηφάλιος και διέθετε την απαιτούμενη άδεια οδήγησης. Το βυτιοφόρο μετέφερε λίπασμα για φυτά, το οποίο δεν χαρακτηριζόταν επικίνδυνη ουσία.

Σύμφωνα με την PLK, ο υπεύθυνος κυκλοφορίας και ο μηχανοδηγός ενεργοποίησαν το σύστημα Radio-Stop, που επιτρέπει την έκτακτη ακινητοποίηση τρένων στην περιοχή. Από το περιστατικό προκλήθηκε ζημιά μόνο στην μπάρα και στον μηχανισμό της, ενώ επηρεάστηκε η κυκλοφορία περισσότερων από 20 συρμών, με άμεσες και αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει αποζημίωση για τις ζημιές και τις επιπτώσεις στα δρομολόγια.

Ο οδηγός παρουσιάστηκε λίγες ώρες αργότερα στην αστυνομία, η οποία του αφαίρεσε την άδεια οδήγησης. Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα του epoznan.pl, η εισαγγελία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πρόκληση κινδύνου σιδηροδρομικής καταστροφής, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε τη σχετική κατηγορία.

Με αφορμή το βίντεο, η PLK υπενθύμισε ότι οι οδηγοί πρέπει να μπαίνουν σε μια διάβαση μόνο όταν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην άλλη πλευρά για να την εγκαταλείψουν με ασφάλεια.