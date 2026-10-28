Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατική απειλή τέθηκε η Σερβία μετά την επίθεση με δύο μαχαίρια εναντίον αστυνομικού που φρουρούσε την ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι. Ο φρουρός πυροβόλησε και σκότωσε τον επιτιθέμενο, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:15 της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, τοπική ώρα. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο δράστης επιτέθηκε σε μέλος της σερβικής Χωροφυλακής με δύο μαχαίρια, φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ». Ο αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του σε αυτοάμυνα, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Ο φρουρός υπέστη κόψιμο στο πρόσωπο, αλλά η κατάστασή του είναι καλή. Όπως μετέδωσε το σερβικό Telegraf, ο Ντάτσιτς και ο διευθυντής της αστυνομίας, Ντράγκαν Βασίλιεβιτς, τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον υπουργό, αναμένεται να πάρει εξιτήριο εντός της ημέρας.

SONDAKİKA Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir kişi, İsrail Büyükelçiliği’ne saldırı girişiminde bulundu. Büyükelçiliğin güvenlik görevlisine bıçaklarla saldıran kişi öldürüldü. https://t.co/EyWuXd3s6W — Conflict (@ConflictTR) October 28, 2026

Ανήλικος ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία

Οι σερβικές αρχές περιέγραψαν τον επιτιθέμενο ως ανήλικο, χωρίς να έχουν ανακοινώσει την πλήρη ταυτότητά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε ο Ντάτσιτς, υπάρχουν ενδείξεις ότι προερχόταν από την πόλη Σάμπατς, στη δυτική Σερβία. Η διαδικασία ταυτοποίησης και η έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ο δράστης είχε απασχολήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας και ήταν υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους, αναφέροντας ότι στον λογαριασμό του στο Instagram εμφανίζονταν η μαύρη σημαία και σύμβολα της οργάνωσης. Πρόκειται για στοιχεία που επικαλέστηκε ο Ντάτσιτς, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και η επίθεση του 2024

Ο Ντάτσιτς χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ανώτατου, κόκκινου επιπέδου απειλής. Το μέτρο συνεπάγεται ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και αυξημένους ελέγχους σε σημεία ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια, σε εγκαταστάσεις υποδομών και σε χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών.

Η ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι είχε βρεθεί στο επίκεντρο επίθεσης και στις 29 Ιουνίου 2024. Τότε, άνδρας είχε χτυπήσει με βαλλίστρα αστυνομικό που φρουρούσε το κτίριο, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό. Ο φρουρός είχε ανταποδώσει τα πυρά και σκοτώσει τον δράστη, ενώ χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Και εκείνη η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια από τις σερβικές αρχές και είχε οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας.