Χωρίς καθαρό νικητή μέχρι στιγμής, και με ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος μπορεί να συγκροτήσει βιώσιμη κυβέρνηση, το Ισραήλ εισέρχεται σε μια δύσκολη μετεκλογική περίοδο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο βασικός αντίπαλός του, Γκάντι Άιζενκοτ, δηλώνουν έτοιμοι να αναλάβουν τη διακυβέρνηση, όμως οι εκτιμήσεις για την κατανομή των εδρών δεν εξασφαλίζουν σε κανέναν τους την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη.

Η καταμέτρηση συνεχίζεται, ενώ η ενίσχυση των αραβικών κομμάτων περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις, καθώς οι δύο διεκδικητές έχουν απορρίψει τη συνεργασία μαζί τους.

Η εικόνα, πάντως, έχει ήδη μεταβληθεί σε σχέση με τη νύχτα των εκλογών. Ενώ οι αναθεωρημένες προβλέψεις των Kan 11 και Channel 13 έδειχναν αρχικά ισοπαλία των δύο στρατοπέδων στις 51 έδρες, η Jerusalem Post μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης ότι νεότερες τηλεοπτικές εκτιμήσεις έδιναν στο μπλοκ Νετανιάχου από 53 έως 57 έδρες. Ακόμη και στο ανώτερο όριο αυτών των προβλέψεων, ωστόσο, υπολείπεται των 61 εδρών που εξασφαλίζουν απόλυτη πλειοψηφία στην Κνέσετ των 120 μελών. Πρόκειται για εκτιμήσεις που αναθεωρούνται και όχι για οριστική κατανομή εδρών.

Η καταμέτρηση αλλάζει τις ισορροπίες

Σύμφωνα με το Associated Press, με καταμετρημένο περίπου το 40% των ψηφοδελτίων, το Λικούντ του Νετανιάχου συγκέντρωνε το 21,70% των ψήφων και το Γιασάρ του Άιζενκοτ το 15,72%. Τα ποσοστά αυτά αφορούν τα επιμέρους κόμματα, όχι το σύνολο των συμμαχιών τους, και δεν συνιστούν τελική πρόβλεψη εδρών. Η διάκριση είναι κρίσιμη, καθώς η πρωτιά ενός κόμματος δεν εξασφαλίζει αυτομάτως και τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Η συμμετοχή έφθασε το 77,7%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1999, στην πρώτη βουλευτική αναμέτρηση μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η μεγάλη προσέλευση αποτύπωσε το βάρος της αναμέτρησης για μια κοινωνία βαθιά διχασμένη γύρω από την ηγεσία Νετανιάχου, τη διαχείριση της ασφάλειας και τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων.

Παρά την υποχώρηση που εμφάνιζε στις αρχικές προβλέψεις σε σύγκριση με τις 32 έδρες του απερχόμενου κοινοβουλίου, το Λικούντ διατηρούσε την πρώτη θέση μεταξύ των κομμάτων. Στις πρωινές εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η Jerusalem Post εμφανιζόταν στις 27-28 έδρες, έναντι 21 του Γιασάρ. Στην αντιπολίτευση συμμετέχουν επίσης το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ, το Ισραήλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν και οι Δημοκράτες του Γιαΐρ Γκολάν, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτούνται συνεννοήσεις και στο εσωτερικό του ίδιου του στρατοπέδου Άιζενκοτ.

Δύο διεκδικητές, διαφορετικά μηνύματα

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε ενώπιον των υποστηρικτών του στην Ιερουσαλήμ λίγο μετά τις 03:00, έπειτα από πολύωρη σιωπή. Χωρίς να ανακηρύξει τον εαυτό του νικητή, πρόβαλε την πρωτιά του Λικούντ και ζήτησε να σχηματιστεί «ισχυρή κυβέρνηση της δεξιάς», καλώντας την «εβραϊκή και σιωνιστική πλειοψηφία» να «ενωθεί».

Ο 77χρονος πρωθυπουργός απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον βασικό αντίπαλό του και επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τις απώλειες της συμμαχίας του στη δυνατότητα συγκρότησης νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Στο Τελ Αβίβ, ο Άιζενκοτ επέλεξε διαφορετικό τόνο, παρουσιάζοντας τις πρώτες εκτιμήσεις ως απόρριψη της σημερινής ηγεσίας. «Ο λαός επέλεξε την αλλαγή», υποστήριξε, δεσμευόμενος να «κάνει το παν για να σχηματίσει κυβέρνηση» και απορρίπτοντας την προοπτική νέων εκλογών.

Ο πρώην αρχηγός του στρατού, που έχασε έναν γιο και δύο ανιψιούς στον πόλεμο της Γάζας, συμμετείχε στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο μετά την επίθεση της Χαμάς, προτού αποχωρήσει οκτώ μήνες αργότερα, επικρίνοντας την ηγεσία Νετανιάχου.

Τα αραβικά κόμματα και το εμπόδιο των αποκλεισμών

Κομβική εξέλιξη αποτελεί η άνοδος των δύο αραβικών σχηματισμών, του Ραμ υπό τον Μανσούρ Αμπάς και της Ενοποιημένης Λίστας. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις εξόδου τούς έδιναν συνολικά 18-19 έδρες, έναντι δέκα στο απερχόμενο σώμα, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Οι πρωινές προβλέψεις, πάντως, εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Ο Αμπάς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «μεγάλη ήττα» του στρατοπέδου Νετανιάχου και δήλωσε διαθέσιμος για συνεργασία με τον Άιζενκοτ. Ωστόσο, η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της προεκλογικές δεσμεύσεις, καθώς ο βασικός διεκδικητής της πρωθυπουργίας έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ακόμη πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Νετανιάχου: «Αποκλείεται ο σχηματισμός κυβέρνησης που θα υποστηρίζεται από τα αραβικά κόμματα». Η στάση αυτή συνεχίζει την προεκλογική του τακτική, κατά την οποία η αυξημένη κινητοποίηση των Αράβων ψηφοφόρων χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για τη συσπείρωση της δεξιάς.

Η πολιτική επιστήμονας Ιλάνα Σπάιτσμαν, του πανεπιστημίου Μπαρ Ιλάν, περιέγραψε το δίλημμα της αντιπολίτευσης: συνεργασία με τα αραβικά κόμματα ή κυβέρνηση μειοψηφίας, επιλογές που μέχρι τώρα αποκήρυσσε. Η κοινοβουλευτική αριθμητική μπορεί επομένως να επιβάλει επανεξέταση αποκλεισμών που αποτελούσαν κεντρικό στοιχείο της εκστρατείας.

Η απειλή του Ιράν στη μετεκλογική αντιπαράθεση

Παράλληλα με τις συζητήσεις για τις έδρες, η ασφάλεια παραμένει στο επίκεντρο. Ο Νετανιάχου επικαλέστηκε εκ νέου τη συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας: «Το Ισραήλ έχει στα χέρια του ιστορική, μοναδική ευκαιρία με τον εταίρο μας τον πρόεδρο Τραμπ να εξαλείψει οριστικά την υπαρξιακή απειλή του Ιράν».

Ο Άιζενκοτ είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό «ούτε που να το σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια του Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς», καλώντας την ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας να υπηρετεί το κράτος και τα συμφέροντα των πολιτών.

Η σύγκρουση αναδεικνύει την ένταση μέσα στην οποία διεξάγεται η κυβερνητική διαδοχή, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, τις διεθνείς επικρίσεις για τις ισραηλινές επιχειρήσεις και τη συνεχιζόμενη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο ρόλος του Χέρτσογκ και ο κίνδυνος νέων εκλογών

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα διαβουλευθεί με τα κόμματα και θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον βουλευτή που θα κρίνει ότι έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Η εντολή δεν απονέμεται αυτομάτως στον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Ο πρώτος εντολοδόχος διαθέτει 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης έως 14 ακόμη, όπως εξηγούν οι Times of Israel.

Εφόσον η προσπάθεια αποτύχει, μπορεί να ακολουθήσει δεύτερη εντολή και, στη συνέχεια, τελική δυνατότητα ανάδειξης υποψηφίου με την υποστήριξη 61 βουλευτών. Αν εξαντληθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες χωρίς αποτέλεσμα, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στις κάλπες. Μέχρι να ορκιστεί νέα κυβέρνηση, η απερχόμενη παραμένει στη θέση της με υπηρεσιακή ιδιότητα.

Το ενδεχόμενο παρατεταμένου αδιεξόδου επιτρέπει συνεπώς στον Νετανιάχου να παραμένει πρωθυπουργός όσο εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το Reuters, η ολοκλήρωση της καταμέτρησης αναμένεται την Πέμπτη ή την Παρασκευή· η απάντηση στο ποιος θα κυβερνήσει ενδέχεται να χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο.