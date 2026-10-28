Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες (τοπική ώρα) ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό, σε μια ακόμα επίθεση που σύμφωνα με την Ουάσινγκτον στοχοθετεί «ναρκοτρομοκράτες» αλλά ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν ως εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, Νότια Διοίκηση») ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ότι «εκτέλεσε θανατηφόρο (…) πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κινείτο κατά μήκος γνωστών οδών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική».

Επικαλέστηκε «επιβεβαιωμένες πληροφορίες», όπως τις χαρακτήρισε, για την ενεργή συμμετοχή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, με την SOUTHCOM να τους περιγράφει ως «ναρκοτρομοκράτες».

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι τα σκάφη που έχει πλήξει από τον Σεπτέμβριο του 2025 μετέφεραν ναρκωτικά.

Τα αμερικανικά πλήγματα σε τέτοια σκάφη στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διεθνής Αμνηστία και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει τα πλήγματα αυτά παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις. Η οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών ελευθεριών ACLU έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ σε βάρος των ανθρώπων που βάζει στο στόχαστρο «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» με σκοπό την «πρόκληση φόβου» στους Αμερικανούς.