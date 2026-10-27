Ένας δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας διέταξε σήμερα διεξαγωγή έρευνας για πιθανή ξένη χρηματοδότηση της εκστρατείας του συντηρητικού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρο, ο οποίος ηττήθηκε από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο δικαστής Φλάβιο Ντίνο έκανε λόγο επίσης για άλλες πιθανές μορφές ανάμιξης, όπως «χειραγώγηση» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τη Meta. Η μητρική εταιρεία των Facebook, WhatsApp και Instagram κατηγορήθηκε από την ομάδα του Λούλα για ανάμιξη στις εκλογές για προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων υπέρ του υποψήφιου Μπολσονάρο.



Ο δικαστής ζήτησε η έρευνα να επικεντρωθεί στην «πιθανή προέλευση, ροή και προορισμό ξένων κεφαλαίων», σύμφωνα με δικαστική απόφαση που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο. Υπογράμμισε ότι είχε υποβληθεί αίτημα από πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένου αυτού του προέδρου Λούλα, του Εργατικού Κόμματος.



Ζήτησε συγκεκριμένα από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία να διαπιστώσει αν το Rockbridge Network, μια αμερικανική συντηρητική ομάδα, «συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με στόχο την απόκτηση οικονομικής υποστήριξης για την προεδρική εκστρατεία του Φλάβιο Μπολσονάρο».



Ο δικαστής Ντίνο διέταξε επίσης εξέταση υποψιών για «σκόπιμες ασυμμετρίες και αλγοριθμική χειραγώγηση από εταιρείες του διαδικτύου με στόχο την εύνοια ή την πρόκληση βλάβης υποψηφιοτήτων στην εκλογική διαδικασία της Βραζιλίας».



Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Λούλα είχε υποβάλει καταγγελία στο εκλογοδικείο κατά την περίοδο μεταξύ των δύο γύρων των εκλογών, καταγγέλλοντας φερόμενη ανάμιξη της Meta, την οποία κατηγόρησε ότι περιορίζει την κυκλοφορία του περιεχομένου του στις πλατφόρμες Instagram και WhatsApp.



Επανεκλεγείς με 52% των ψήφων την Κυριακή, ο αριστερός πρόεδρος σήκωσε το λάβαρο της εθνικής κυριαρχίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές.



Χθες Δευτέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, ενώ μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας συνεχάρη τον Λούλα για την επανεκλογή του για μια μη συνεχόμενη τέταρτη θητεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.