Η αιγύπτια δημοσιογράφος Λίνα Ατάλα, διευθύντρια του μεγάλου ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης Mada Masr, συνελήφθη από τις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας μετά την καταδίκη της σε καταβολή προστίμου έπειτα από μία συνοπτική διαδικασία δίκη, μετέδωσε το Mada Masr.



Έπειτα από μία και μοναδική συνεδρίαση, το πταισματοδικείο διέταξε το κλείσιμο της ενημερωτικής ιστοσελίδας και επέβαλε πρόστιμο ύψους 850 ευρώ στην δημοσιογράφο για την λειτουργία της ιστοσελίδας «χωρίς άδεια», εξηγεί το δημοσίευμα του Mada Masr.



Στην συνέχεια, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας την περικύκλωσαν, την σήκωσαν από το δάπεδο και την έβγαλαν από την αίθουσα του δικαστικού μεγάρου, όπου παραμένει υπό κράτηση.



Σύμφωνα με τον Χοσάμ Μπαχγκάτ, διευθυντή της οργάνωσης Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) που βρισκόταν στην αίθουσα, ο δικαστής ανακοίνωσε την απόφαση εν μέσω κραυγών και διαμαρτυριών των συνηγόρων υπεράσπισης μόλις πριν από την σύλληψη της δημοσιογράφου.



Σύμφωνα με τις οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η δίκη αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση στην καταστολή της ελευθεροτυπίας από το Κάιρο.



Η δίκη διεξήχθη λίγες εβδομάδες μετά την σύλληψη της ομάδας των δημοσιογράφων ειδικευμένων στην επαλήθευση γεγονότων άλλης ιντερνετικής πλατφόρμας, της Matsadaash, με την κατηγορία της μετάδοσης «fake news» και για σχέσεις με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους.



Οι κατηγορίες αυτές διατυπώνονται με μεγάλη συχνότητα κατά μέσων ενημέρωσης που θεωρούνται επικριτικά για την κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Είναι η έκτη φορά σε ισάριθμα χρόνια που η Λίνα Ατάλα και το Mada Masr αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε υποθέσεις οι οποίες μέχρι στιγμής δεν είχαν φθάσει μέχρι την εκδίκαση.



Στην Αίγυπτο, που κατακρίνεται συστηματικά για την καταστολή της ελευθεροτυπίας, 26 δημοσιογράφοι τελούν υπό κράτηση εξ αιτίας της εργασίας τους, σύμφωνα με απολογισμό της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα.