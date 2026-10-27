Οι κρίσιμες εκλογές στο Ισραήλ βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους πολίτες να προσέρχονται στις κάλπες, αλλά και να εκμεταλλεύονται την ημέρα για αγορές. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση των δαπανών μέσω καρτών σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με τη SHVA, την εταιρεία που διαχειρίζεται και αναπτύσσει το εθνικό σύστημα πληρωμών του Ισραήλ, οι Ισραηλινοί ξόδεψαν 250,78 εκατομμύρια σέκελ (NIS) μέσω καρτών πληρωμών, από τις 8:00 έως τις 11:00 το πρωί της Τρίτης.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα καταγράφηκε στις 10:57 το πρωί, όταν οι Ισραηλινοί ξόδεψαν 2,39 εκατομμύρια σέκελ μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, πραγματοποιώντας περισσότερες από 11.300 συναλλαγές.

Όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, παρατηρείται σημαντική αύξηση των δαπανών μέσω καρτών σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, οι φετινές δαπάνες είναι αυξημένες κατά 26,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίωρο των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου 2022, όταν είχαν ανέλθει συνολικά σε 198,31 εκατομμύρια σέκελ.

Οι δαπάνες ήταν επίσης υψηλότερες σε σύγκριση με τις δημοτικές εκλογές της 30ής Ιανουαρίου 2024, όταν οι Ισραηλινοί είχαν ξοδέψει 226,81 εκατομμύρια σέκελ κατά τις ίδιες ώρες, με τη φετινή αύξηση να φτάνει το 10,6%.