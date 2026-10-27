Σε τροχιά οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης κινείται το Ισραήλ, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά των αραβικών κομμάτων, καταγγέλλοντας ανοιχτά προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για οργανωμένες απόπειρες κλοπής των εκλογών, δυναμιτίζοντας το ήδη τεταμένο κλίμα. Η ηχηρή παρέμβασή του ήρθε αμέσως μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών για συλλήψεις υπόπτων που εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροδοκίας ψηφοφόρων. Οι αποκαλύψεις για χρηματισμό πυροδοτούν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, με την εκλογική μάχη να παίρνει φωτιά και την αντιπολίτευση να αντιδρά έντονα στις κατηγορίες.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει βάλει στο στόχαστρό του αραβικά κόμματα καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, δήλωσε ότι «τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι» του κόμματος Ράαμ (σ.σ. το εβραϊκό ακρωνύμιο «Κοινή Αραβική Λίστα») συνελήφθησαν στο νότιο Ισραήλ με φακέλους γεμάτους με μετρητά.



Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Ντιν Λίβνε, χαρακτήρισε το περιστατικό «ασυνήθιστο» σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί, δηλώνοντας ότι «η αστυνομία συνέλαβε άτομα που προσπαθούσαν να δωροδοκήσουν ψηφοφόρους ακόμη και πριν αυτοί φτάσουν στα εκλογικά τμήματα».



Διευκρίνισε ότι οι ύποπτοι, των οποίων οι ταυτότητες δεν έχουν αποκαλυφθεί, δεν βρίσκονταν στα εκλογικά τμήματα και συνελήφθησαν κοντά στα σπίτια τους, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα.



«Δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά αυτού του είδους στη χώρα. Πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση», υποστήριξε.



«Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη μάχη στα χέρια της αριστεράς και των αραβικών κομμάτων που θέλουν να τερματίσουν το εβραϊκό κράτος», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Οπότε, όχι μπάρμπεκιου, όχι παραλία: πηγαίνετε να ψηφίσετε το Λικούντ (το κόμμα του)», προέτρεψε.



Το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, του βασικού αντιπάλου του Νετανιάχου, κατηγόρησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα εκλογικά αποτελέσματα, μετά από τις κατηγορίες του.



«Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πανικό, έχει αρχίσει να επινοεί ιστορίες και ισχυρίζεται ότι γίνεται κλοπή των εκλογών. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Προετοιμάζει ήδη το έδαφος για να αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Άιζενκοτ.



Το Ράαμ, το οποίο ελπίζει να κερδίσει οκτώ έδρες στην Κνεσέτ (από τις 120 στο ισραηλινό κοινοβούλιο), θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός συνασπισμού υπό την ηγεσία της αντιπολίτευσης, εάν τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τόσο κοντά όσο αναμένεται.



Διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Άιζενκοτ, κατήγγειλαν, από την αρχή της ψηφοφορίας, παραποίηση ψηφοδελτίων τους και εξαφάνιση ορισμένων από εκλογικά τμήματα.



«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδέλτιων», απάντησε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, την οποία επικαλέστηκαν οι The Times of Israel, προσθέτοντας ότι όλες οι αναφορές εξετάζονται αμέσως, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.