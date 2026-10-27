Η μητέρα ενός νηπίου που κηρύχθηκε νεκρό σε νοσοκομείο της Αριζόνα τον Φεβρουάριο και βρέθηκε ζωντανό ώρες αργότερα στο νεκροτομείο, σπάει τη σιωπή της για τη δοκιμασία της οικογένειάς της και θέτει ερωτήματα για τη φροντίδα που έλαβε ο γιος της εκείνο το βράδυ.

Η μητέρα, Αλέξους Φιορντιλίνο, δήλωσε σε συνέντευξή της αυτή την εβδομάδα ότι η ίδια, ο σύζυγός της και η πεθερά της βρίσκονταν στο νοσοκομείο αποχαιρετώντας για τελευταία φορά τον γιο της, Βίνσεντ, που τότε ήταν 18 μηνών, όταν σκέφτηκαν ότι ίσως «προσπαθούσε να αναπνεύσει». Το παιδί είχε βρεθεί χωρίς αντιδράσεις σε πισίνα στην αυλή του σπιτιού λίγες ώρες νωρίτερα.

«Καθώς τον αγκάλιαζα», είπε, «βγήκε αέρας από μέσα του».

«Επιθανάτια αναπνοή», τους έλεγαν

Όταν ενημέρωσαν έναν αστυνομικό και ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού ότι ο Βίνσεντ φαινόταν να εκπνέει, τους απάντησαν ότι επρόκειτο για «αγωνιώδη αναπνοή», δηλαδή «την τελευταία ανάσα πριν από τον θάνατο», σύμφωνα με την κ. Φιορντιλίνο.

«Αυτό μας επιβεβαίωναν ξανά και ξανά», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο ιατρικό προσωπικό του Ιατρικού Κέντρου Ντίγκνιτι Χελθ Μέρσι Γκίλμπερτ, στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα, προάστιο νοτιοανατολικά του Φοίνικα.

Οκτώ μήνες αργότερα, ο Βίνσεντ δεν μπορεί να περπατήσει, να μιλήσει, να καθίσει ή να καταπιεί και σιτίζεται μέσω γαστρικού σωλήνα, όπως ανέφερε η μητέρα του.

Προς αγωγή η οικογένεια

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τζον Μπ. Μπρούερ, δήλωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει αγωγή ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Υποστηρίζει ότι, αν ο Βίνσεντ είχε συνεχίσει να λαμβάνει φροντίδα κατά τις περίπου τέσσερις ώρες που βρισκόταν στο νεκροτομείο, οι επιπτώσεις στην υγεία του θα μπορούσαν να είναι σημαντικά λιγότερο σοβαρές.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Γκίλμπερτ διαβίβασε την υπόθεση στη Γενική Εισαγγελία της Αριζόνα για εξέταση. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Εισαγγελίας, Ρίτσι Τέιλορ, ανέφερε σε email ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα υπάρξει δίωξη.

Τον Ιούλιο, η Εισαγγελία της Κομητείας Μαρικόπα ανακοίνωσε ότι η κ. Φιορντιλίνο και ο σύζυγός της, Άντζελο, δεν θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες, σύμφωνα με τους New York Times. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η οικογένεια «είχε τοποθετήσει πολλαπλές κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά και μέτρα προστασίας, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν αρκετοί ενήλικες, οι οποίοι όλοι πίστευαν ότι κάποιος πρόσεχε το παιδί».

Τι απαντούν ο γιατρός και το νοσοκομείο

Ο Σκοτ Χόλντεν, δικηγόρος του γιατρού που ήταν υπεύθυνος για τη φροντίδα του Βίνσεντ, Αριάν Τούσι, και η Άμπι Κέι, εκπρόσωπος της Ντίγκνιτι Χελθ, δήλωσαν σε email ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν θέματα περίθαλψης ασθενών λόγω της νομοθεσίας για το ιατρικό απόρρητο.

«Οι σκέψεις του δρ Τούσι είναι με τον μικρό ασθενή και την οικογένειά του και του εύχεται να συνεχίσει να αναρρώνει», είπε ο κ. Χόλντεν. «Η δέσμευσή του να παρέχει υψηλής ποιότητας φροντίδα πήγαζε πάντα από την επιθυμία να προσφέρει θεραπεία, ασφάλεια και ανακούφιση στην κοινότητά του».

Το χρονικό της τραγωδίας

Νωρίς το απόγευμα της 8ης Φεβρουαρίου, ο Βίνσεντ απομακρύνθηκε από το οπτικό πεδίο των γονιών του κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης για το Σούπερ Μπόουλ στο σπίτι της οικογένειας στο Γκίλμπερτ και βρέθηκε να επιπλέει μπρούμυτα, χωρίς αντιδράσεις, στην πισίνα της αυλής, σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές. Δεν είναι γνωστό πόση ώρα ακριβώς βρισκόταν στο νερό, ωστόσο οι αναφορές σημειώνουν ότι μέλη της οικογένειας είπαν πως ίσως ήταν στην πισίνα για 10 έως 15 λεπτά πριν εντοπιστεί.

Τα μέλη της οικογένειας Φιορντιλίνο έκαναν εναλλάξ ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν η αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία, γύρω στις 17:40, σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές. Αφού δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον Βίνσεντ, εκείνος μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων του Ιατρικού Κέντρου Μέρσι Γκίλμπερτ, όπου οι γιατροί επιχείρησαν διασωστικές παρεμβάσεις.

Ύστερα από αρκετά λεπτά, ο δρ Τούσι αποχώρησε από τον χώρο όπου νοσηλευόταν ο Βίνσεντ, σύμφωνα με τις αναφορές.

«Έχω σφυγμό»

Περίπου εκείνη τη στιγμή, μια νοσηλεύτρια είπε: «Έχω σφυγμό». Ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκεί πήγε να ενημερώσει τον δρ Τούσι, ο οποίος μιλούσε με τους γονείς του Βίνσεντ. Ο δρ Τούσι απάντησε: «Παρακαλώ, κάντε τη δουλειά σας και αφήστε με να κάνω τη δική μου, πήγα στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο», σύμφωνα με τις αναφορές.

Στη συνέχεια, ο δρ Τούσι πήγε στην αίθουσα όπου μέλη του προσωπικού του συνέχιζαν τις διασωστικές προσπάθειες και απαρίθμησε φωναχτά τις θεραπείες που είχε λάβει το παιδί, σημειώνοντας ότι τα αέρια αίματος του Βίνσεντ έδειχναν «pH ασύμβατο με τη ζωή», σύμφωνα με τις αναφορές, οι οποίες παραφράζουν τα λόγια του γιατρού. Έπειτα, ο γιατρός έκανε έναν τελικό έλεγχο σφυγμού.

«Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα ήθελα να ανακοινώσω την ώρα θανάτου», είπε ο δρ Τούσι, σύμφωνα με τις αναφορές.

Κανείς δεν μίλησε και στις 18:20 ο δρ Τούσι ανακοίνωσε την ώρα θανάτου και ζήτησε ενός λεπτού σιγή.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένας αστυνομικός που ήταν παρών άκουσε κάτι που έμοιαζε με «ασθμαίνουσα ανάσα» και ρώτησε μια νοσηλεύτρια. Εκείνη απάντησε ότι επρόκειτο για αγωνιώδη αναπνοή, σύμφωνα με τις αναφορές.

Ζωντανός στο νεκροτομείο

Ο Βίνσεντ μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο μεταξύ 19:18 και 19:23, σύμφωνα με τις αναφορές. Γύρω στις 23:30, ένας υπάλληλος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Μαρικόπα έφτασε για να παραλάβει τη σορό του αγοριού και διαπίστωσε ότι ήταν ακόμη ζωντανό. Ο Βίνσεντ μεταφέρθηκε στη συνέχεια αεροπορικώς στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Η οικογένεια πιστεύει ότι οι ώρες που ο Βίνσεντ έμεινε στο νεκροτομείο χωρίς φροντίδα συνέβαλαν στη σημερινή κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τον κ. Μπρούερ.

«Δεν είναι το ίδιο μωρό»

Η κ. Φιορντιλίνο και ο δικηγόρος της ανέφεραν στη συνέντευξη ότι ο Βίνσεντ, που είναι πλέον 2 ετών, θα χρειάζεται φροντίδα για όλη του τη ζωή.

«Καταλαβαίνει το όνομά του, αλλά ως εκεί», είπε η κ. Φιορντιλίνο. «Δεν είναι το ίδιο μωρό».

Πριν από το ατύχημα, ο Βίνσεντ ήταν «πολύ ζωηρός», είπε η μητέρα του. «Του άρεσε να σκαρφαλώνει παντού», πρόσθεσε.

«Έλεγε “γεια” σε όλους», είπε. «Και μόλις είχε μάθει να λέει “αντίο” λίγο πριν από αυτό. Έτσι, τον άκουσα να λέει “αντίο” μία φορά».