Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε σήμερα με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, στη Ρωσία στο περιθώριο συνόδου κορυφής για την ενέργεια στη Μόσχα, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Οι δύο πλευρές εξέτασαν την τρέχουσα κατάσταση στις σχέσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Ντόχα, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η εμβάθυνση των πολιτικών και οικονομικών δεσμών και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στη Μόσχα χωρών που εξάγουν φυσικό αέριο.

Η ιρανική τηλεόραση δεν διευκρίνισε αν οι δύο ηγέτες μίλησαν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε στοχοθετώντας κυρίως τις συμμαχικές της Ουάσιγκτον χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Κατάρ.

Τους τελευταίους μήνες, η Ντόχα συμμετείχε σε προσπάθειες μεσολάβησης που αποσκοπούν να δοθεί τέλος στη σύγκρουση αυτή, η οποία έχει πλέον εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πεζεσκιάν αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Πούτιν είχε βεβαιώσει τον Ιρανό ομόλογό του ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες μεσολάβησης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τις απειλές για πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.