Τέσσερις εργάτες σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε, όταν ανεμοστρόβιλος διέλυσε δύο κοντέινερ σε εργοτάξιο τη Δευτέρα το βράδυ στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία.

Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε εργοτάξιο στη συνοικία Φεβζί Τσακμάκ, όπου οι εργάτες διέμεναν σε δύο κοντέινερ. Σύμφωνα με τις Aρχές, οι σφοδροί άνεμοι διέλυσαν τις κατασκευές και εκτίναξαν και τους πέντε εργάτες που βρίσκονταν μέσα.

Δύο νεκροί επί τόπου, δύο στο νοσοκομείο

Δύο από τους εργάτες έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ άλλοι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν. Ο πέμπτος εργάτης τραυματίστηκε, ωστόσο η κατάστασή του αναφέρθηκε ως καλή.

Μετά τις αναφορές για το περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και πυροσβεστική.

Η Τουρκική Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις στην Αττάλεια.

Antalya Kepez’de hortum, inşaat işçilerinin kaldığı konteynerleri parçaladı. 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. TRT Haber, bölgedeki yıkımı görüntüledi. https://t.co/SlPtHqfw0d — TRT HABER (@trthaber) October 27, 2026

Κυβερνήτης Αττάλειας: «Πολύ ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο»

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, επισκέφθηκε την περιοχή και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε επίσης την πτώση γερανού στο εργοτάξιο, χωρίς όμως η κατάρρευσή του να προκαλέσει επιπλέον θύματα.

Ο Σαχίν χαρακτήρισε το περιστατικό ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξαν άλλες αναφορές για ανεμοστρόβιλο ή καταιγίδα σε άλλα σημεία της πόλης και ότι τα γύρω κτίρια δεν υπέστησαν ανάλογες ζημιές.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πολύ ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο, καθώς δεν αναφέρθηκε καταιγίδα ή ανεμοστρόβιλος πουθενά αλλού στην πόλη. Δεν υπάρχουν ζημιές στα γύρω κτίρια, όμως έχουμε να κάνουμε με έναν ανεμοστρόβιλο που διέλυσε ολοσχερώς δύο κοντέινερ στη συγκεκριμένη περιοχή», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης τόνισε ότι οι θάνατοι και οι τραυματισμοί στο εργοτάξιο δεν προκλήθηκαν από την πτώση του γερανού.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu sağanak uyarısında bulunduğu Antalya’da hortum oluştu, kentin birçok noktasında sağanak etkili oldu → Kepez ilçesinde oluşan hortum, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçaladı ve 4 işçi hayatını kaybetti → Kentin bazı noktalarında sağanağın etkisiyle yollar suyla kaplandı https://t.co/yoeYkBfMXo — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 26, 2026

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο

Οι Aρχές συνέχισαν τους ελέγχους στο εργοτάξιο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες ή νεκροί από το περιστατικό.

Αστυνομία, πυροσβεστική και κλιμάκια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας ξεκίνησαν επίσης επιχειρήσεις στην περιοχή μετά τον ανεμοστρόβιλο.

Πλάνα από drone στο σημείο έδειξαν οικοδομικά υλικά και μεταλλικούς ξυλότυπους σκορπισμένους στη γύρω περιοχή, ενώ φάνηκε και ο γερανός να έχει υποστεί ζημιές.

Ζημιές υπέστη επίσης η στέγη του Νηπιαγωγείου Φεβζί Τσακμάκ, που βρίσκεται στη συνοικία.