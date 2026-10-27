Μια 50χρονη φωτογράφος από τη Φλόριντα συνελήφθη, καθώς φέρεται να άφησε μόνα στο σπίτι τα τέσσερα παιδιά της για αρκετές ημέρες, ενώ είχε ταξιδέψει στο Λας Βέγκας για επαγγελματικούς λόγους. Σύμφωνα με τις Αρχές, ένα από τα παιδιά τραυματίστηκε στο κεφάλι, όταν έπεσε πάνω του ένας αλτήρας.

Η Αϊρίν Μίλερ συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σπίτι της, στο Κισίμι της Φλόριντα, έπειτα από κλήση στο 911. Το τηλεφώνημα έγινε από ένα παιδί, το οποίο ανέφερε ότι ο 9χρονος αδελφός του είχε χτυπήσει στο κεφάλι από έναν αλτήρα που έπεσε.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν στο σπίτι τέσσερα παιδιά, ηλικίας 9, 11, 12 και 14 ετών, χωρίς την επίβλεψη ενήλικα. Ο 9χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου έλαβε ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οσεόλα, όπως αναφέρει η nypost.

Είχε φύγει για το Λας Βέγκας

Οι ερευνητές επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τη Μίλερ και διαπίστωσαν ότι είχε αναχωρήσει για το επαγγελματικό ταξίδι στις 18 Οκτωβρίου, με προγραμματισμένη επιστροφή πέντε ημέρες αργότερα.

Η 50χρονη, επαγγελματίας φωτογράφος, φαίνεται ότι συνεργαζόταν στο Λας Βέγκας με πελάτη που συνδεόταν με το δίκτυο μεσιτικών γραφείων Better Homes and Gardens Real Estate, σύμφωνα με τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Kissimmee mother arrested after leaving four children home alone during Las Vegas trip https://t.co/siBAZ5F32x https://t.co/QCTGJqXN4k — WFTV Channel 9 (@WFTV) October 26, 2026

Η ίδια είπε στους αστυνομικούς ότι είχε κανονίσει να υπάρχει μπέιμπι σίτερ στο σπίτι για τη φροντίδα των τεσσάρων παιδιών πριν και μετά το σχολείο. Ωστόσο, η μπέιμπι σίτερ δεν ήταν υποχρεωμένη να παραμένει στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν στη συνέχεια με τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος πήρε και τα τέσσερα στο σπίτι του.

Τέσσερις κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκων

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, οι Αρχές περίμεναν τη Μίλερ στο αεροδρόμιο της Φλόριντα και της πέρασαν χειροπέδες μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο της την Παρασκευή.

Η 50χρονη οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Όραντζ και αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκων χωρίς πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης.

«Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οσεόλα δεν θα ανεχτεί την παραμέληση παιδιών. Οι υποθέσεις αυτές θα διερευνώνται και θα ασκούνται διώξεις σε βάρος των γονέων που δεν επιβλέπουν ή δεν φροντίζουν σωστά τα παιδιά τους», δήλωσε ο σερίφης, Κρις Μπλάκμον.