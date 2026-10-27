Επίσκεψη στην Καραϊβική πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα ο βασιλιάς Κάρολος, στο πλαίσιο περιοδείας κι ενώ πληθαίνουν τα αιτήματα από την περιοχή προς τη Βρετανία να καταβάλει αποζημιώσεις για τον ρόλο της στο δουλεμπόριο.

Ο Κάρολος και η σύζυγός του, η βασίλισσα Καμίλα, θα επισκεφθούν αρχικά τις Μπαχάμες και τη Γουιάνα, προτού μεταβούν στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, για τη Σύνοδο των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM), τη συνάντηση που πραγματοποιείται ανά διετία στο πλαίσιο του διεθνούς οργανισμού, του οποίου ηγείται ο ίδιος. Η περιοδεία θα διαρκέσει από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου.

Σε προηγούμενη συνάντηση των ηγετών της Κοινοπολιτείας το 2022 -μιας ομάδας 56 κρατών, τα περισσότερα εκ των οποίων υπήρξαν βρετανικές αποικίες- ο Κάρολος εξέφρασε τη βαθιά προσωπική του θλίψη για το ζήτημα της δουλείας, ένα θέμα που είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο.

Τον περασμένο μήνα, η CARICOM (Κοινότητα της Καραϊβικής) -μια ένωση 23 κρατών-μελών και συνδεδεμένων μελών, στην οποία περιλαμβάνονται οι Μπαχάμες, τα Μπαρμπέιντος και η Τζαμάικα- ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να συμπεριληφθεί το ζήτημα των επανορθώσεων στην ατζέντα της CHOGM.

«Η Καραϊβική υποστηρίζει σταθερά ότι οι επανορθώσεις αφορούν, στην ουσία τους, τη δικαιοσύνη», δήλωσε σε ομιλία της τον περασμένο μήνα η Γενική Γραμματέας της CARICOM, Κάρλα Μπάρνετ, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Αφορούν την αναγνώριση, τη λογοδοσία και τη ριζική αλλαγή, καθώς και την οικοδόμηση ενός δίκαιου και ισότιμου μέλλοντος για τους απογόνους εκείνων που, ως ‘κτήματα’ των αποικιοκρατών, υπέστησαν ανείπωτα δεινά, έχασαν τη ζωή τους και στερήθηκαν την ελευθερία τους», είπε.

Αν και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν δηλώσει ότι ο μονάρχης δεν πρόκειται να αποφύγει την αναφορά στη συμμετοχή της Βρετανίας στο διατλαντικό δουλεμπόριο, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, δεν αναμένεται να ζητήσει επίσημα συγγνώμη -όπως ορισμένοι θα επιθυμούσαν- ακολουθώντας την πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία αποκλείει επίσης την καταβολή οποιωνδήποτε οικονομικών επανορθώσεων.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ το έργο που έχει επιτελέσει ο ίδιος ο βασιλιάς επί σειρά ετών, τόσο για την αναγνώριση των αδικιών του παρελθόντος όσο και για την εξεύρεση δημιουργικών τρόπων αποκατάστασης των ανισοτήτων που εξακολουθούν να υφίστανται», δήλωσε εκπρόσωπος του Παλατιού.

Η Σίρλεϊ Μπότσγουεϊ, Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας, η οποία αριθμεί περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει έρθει η ώρα για συζητήσεις σχετικά με τις επανορθώσεις, είτε αυτές αφορούν οικονομική αποζημίωση είτε άλλες μορφές, όπως η επιστροφή τεχνουργημάτων.

Όσον αφορά μια συγγνώμη από τον βασιλιά, ο οποίος παραμένει αρχηγός κράτους σε διάφορα έθνη της Καραϊβικής, ανάμεσά τους και οι Μπαχάμες και η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, η ίδια δήλωσε στο Sky News: «Δεν θα έβλαπτε να υπάρξει κάτι τέτοιο».

Από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, τουλάχιστον 12,5 εκατομμύρια Αφρικανοί απήχθησαν και πουλήθηκαν ως σκλάβοι από Ευρωπαίους εμπόρους, με τη Βρετανία να ευθύνεται για τη μεταφορά περίπου 3,2 εκατομμυρίων ανθρώπων.