Η Φοιτητική Λίστα σάρωσε στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας και τερμάτισε την κυριαρχία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS). Το πρωί μετά τους πανηγυρισμούς, οι υποστηρικτές της βρέθηκαν με σακούλες σκουπιδιών στο Πάρκο των Πιονέρων, απέναντι από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης στο Βελιγράδι.

Το τέλος του Τσάτσιλαντ

Επί 18 μήνες το μικρό αυτό πάρκο με τα μεγάλα δέντρα και την παιδική χαρά ήταν απαγορευμένη ζώνη. Ένας φιλοκυβερνητικός καταυλισμός, γνωστός ως Τσάτσιλαντ, είχε καταλάβει τον χώρο. Σε λευκές σκηνές ζούσαν άτομα πρόθυμα να επιτεθούν σε δημοσιογράφους ή σε όποιον πλησίαζε. Η αστυνομία παρακολουθούσε χωρίς να κάνει τίποτα για να αποτρέψει τη βία, όπως αναφέρει ο Guardian.

Τη βραδιά των εκλογών όλα έδειχναν ότι η βία θα επαναλαμβανόταν. Μισή ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες, μεγάλος αριθμός μασκοφόρων με μαύρα ρούχα άρχισε να συγκεντρώνεται μέσα και γύρω από το Πάρκο των Πιονέρων. Η απειλητική τους παρουσία φαινόταν να επιβεβαιώνει τις προεκλογικές εκτιμήσεις ότι το SNS δεν θα παρέδιδε την εξουσία χωρίς αντίσταση.

Ο Βούτσιτς παραδέχτηκε την ήττα

Η εξέλιξη αιφνιδίασε σχεδόν τους πάντες. Λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης, και πριν δημοσιευθούν οι πρώτες εκτιμήσεις, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς είπε στους υποστηρικτές του στα κεντρικά γραφεία του SNS ότι το κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα από τη Φοιτητική Λίστα. Καθώς ζητωκραυγές ακούγονταν στο κέντρο του Βελιγραδίου, πρόσθεσε ότι δεν ήθελε αναταραχές ή κάτι τέτοιο στους δρόμους.

Τα ΜΑΤ αποσύρθηκαν και τα κιγκλιδώματα γύρω από το Πάρκο των Πιονέρων απομακρύνθηκαν και τα συγκεκριμένα άτομα αποχώρησαν γρήγορα. Οι υποστηρικτές της Φοιτητικής Λίστας μπήκαν πανηγυρίζοντας στο Τσάτσιλαντ, το έκαναν άνω κάτω και έβαλαν φωτιά σε κάποιες από τις σκηνές.

Εθελοντές καθάρισαν το πάρκο

Το κίνημα όμως δεν συνηθίζει να αφήνει πίσω του χάος. Στα δύο χρόνια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, που οδήγησαν στη νίκη της Φοιτητικής Λίστας, οι συμμετέχοντες καθάριζαν πάντα τον χώρο μετά από κάθε κινητοποίηση. Έτσι απηύθυναν κάλεσμα σε εθελοντές για να επανέλθει το πάρκο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην προηγούμενη κατάστασή του.

Εκατοντάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν και, μαζί με εργαζόμενους του δήμου, απομάκρυναν ό,τι είχε απομείνει από το Τσάτσιλαντ. Άλλοι ξήλωναν τις κατεστραμμένες λευκές σκηνές και άλλοι καθάριζαν και απολύμαιναν προσεκτικά τις κατασκευές αναρρίχησης, τις κούνιες και τις τσουλήθρες της παιδικής χαράς.

Ο Ράντομιρ Ντάλιτς χτένιζε με επιμονή το γρασίδι για να μαζέψει γόπες και άλλα σκουπίδια. Εμφανώς ευχαριστημένος με τη δουλειά του, δήλωσε πανευτυχής που το πάρκο απαλλάχθηκε επιτέλους από «εγκληματίες με βίαιες προθέσεις απέναντί μας».

«Χθες ήταν μια μεγάλη νίκη, οπότε σήμερα είναι η μυρωδιά της ελευθερίας», πρόσθεσε. «Είμαστε μέσα στα σκουπίδια, αλλά είναι η μυρωδιά της ελευθερίας».

Η Ταμάρα Τόμιτς φόρεσε για την περίσταση κίτρινα λαστιχένια γάντια και έδειχνε την ίδια περηφάνια. «Το ότι μαζευόμαστε εδώ και καθαρίζουμε αυτό το μέρος δείχνει ότι θέλουμε να ζούμε όμορφα», είπε. «Θέλουμε να χαιρόμαστε την πόλη, να ζούμε μια φυσιολογική ζωή χωρίς βία και χωρίς κανέναν να μας βασανίζει».

Ένα κίνημα χωρίς αρχηγό

Προς το παρόν, λίγοι ρωτούν πώς θα κυβερνήσει η Φοιτητική Λίστα. Οι Σέρβοι ψηφοφόροι έκαναν στην ουσία ένα άλμα στο άγνωστο, καθώς το κίνημα δεν λειτουργεί όπως ένα παραδοσιακό πολιτικό κόμμα. Δεν έχει ιεραρχία ούτε ηγέτη. Οι υποψήφιοί του επιλέχθηκαν από σειρά φοιτητικών συνελεύσεων, με προτάσεις που περιλάμβαναν από πανεπιστημιακούς και αθλητές μέχρι οικονομολόγους και μηχανικούς.

Το πρόγραμμα των 11 σημείων

Η Φοιτητική Λίστα δημοσίευσε ένα σχέδιο 11 σημείων. Τα περισσότερα αφορούν μέτρα κατά της διαφθοράς, ειρωνικά την ίδια υπόσχεση που χάρισε τη νίκη στον Βούτσιτς και το SNS το 2012. Οι υπόλοιπες δεσμεύσεις περιλαμβάνουν μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, ελευθερία του Τύπου, προσιτή στέγαση και καλύτερη πρόσβαση στην υγεία, με την υπόσχεση για «έναν γιατρό σε κάθε χωριό».

Πέρα όμως από τις εσωτερικές προτεραιότητες, που ουσιαστικά συνιστούν ένα «ξεκαθάρισμα» των δημόσιων θεσμών, λίγα είναι σαφή. Η Φοιτητική Λίστα κατέβηκε στις εκλογές χωρίς να ορίσει υποψήφιο πρωθυπουργό, πόσο μάλλον πιθανή σύνθεση υπουργικού συμβουλίου.

Ο Κουρτ Μπασουένερ, συνιδρυτής του Συμβουλίου Πολιτικής Εκδημοκρατισμού (Democratization Policy Council), εξέφρασε ανησυχία για το τι θα σημαίνει αυτό όταν η ευφορία της νίκης καταλαγιάσει και αρχίσει η σοβαρή δουλειά του σχηματισμού κυβέρνησης.

«Ελπίζω ότι υπάρχει ένα ιδανικό σχέδιο, ότι έχουν χαρτοφυλάκια και πρόσωπα με αξιοπιστία σε συγκεκριμένους τομείς και μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως», δήλωσε ο επικεφαλής της δεξαμενής σκέψης. «Γιατί ο κίνδυνος με έναν τόσο ευρύ συνασπισμό είναι ότι οι ρωγμές θα φανούν σύντομα μετά τη νίκη».

Ο Ιλίγια Σρντάνοβιτς: «Το κίνημα είναι πλήρως δημοκρατικό»

Ο Ιλίγια Σρντάνοβιτς, πρώτος στη σειρά κατάταξης της Φοιτητικής Λίστας, υποβάθμισε το ενδεχόμενο εσωτερικών συγκρούσεων. Καρδιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ, της πόλης όπου η θανατηφόρα κατάρρευση στεγάστρου πυροδότησε τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, διαδηλώνει μαζί με τους φοιτητές από τις πρώτες μέρες. Τόνισε ωστόσο ότι η θέση του στη λίστα δεν σημαίνει ότι θα γίνει πρωθυπουργός.

«Το φοιτητικό κίνημα είναι πλήρως δημοκρατικό», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να σπάσει η παράδοση της Σερβίας να «δημιουργεί λατρεία προσωπικότητας ή ηγεσίας».

Όπως υποστήριξε, οι 250 υποψήφιοι της Φοιτητικής Λίστας είναι «ισότιμα άτομα σε αυτόν τον αγώνα», με «πολλούς υποψηφίους που μπορούν να επιλεγούν για τη θέση του πρωθυπουργού ή οποιαδήποτε άλλη θέση».

Ασάφεια για ΕΕ και Κοσσυφοπέδιο

Η αυτοπεποίθησή του όμως δεν καθησυχάζει όσους επισημαίνουν ότι το ευρύ φάσμα απόψεων των υποψηφίων μπορεί να φέρει προβλήματα. Παρά τις προειδοποιήσεις του Βούτσιτς ότι μια κυβέρνηση της Φοιτητικής Λίστας θα επέβαλλε κυρώσεις στη Ρωσία και θα αναγνώριζε τη μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, η εξωτερική και περιφερειακή πολιτική του κινήματος παραμένει αδιευκρίνιστη.

«Δεν έχουμε δει θάλασσες από σημαίες της ΕΕ στις διαδηλώσεις των φοιτητών ή στις πορείες σε όλη τη Σερβία», σημείωσε ο Μάικλ Ντάβενπορτ, πρώην πρέσβης της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στη χώρα.

«Υπάρχουν τεράστιοι τομείς πολιτικής όπου δεν υπάρχει συναίνεση στη Φοιτητική Λίστα ή σε όσους εξελέγησαν. Η στάση απέναντι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σαφής, ούτε η θέση για περιφερειακά ζητήματα όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και, κυρίως το Κοσσυφοπέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ένα σύμβολο του παλιού καθεστώτος σαρώθηκε»

Πολλοί προτιμούν να αφήσουν αυτές τις ανησυχίες για αργότερα. Ο Βούτσιτς και το SNS έπεσαν, και οι κόρνες των αυτοκινήτων ακούγονταν όλη τη Δευτέρα καθώς οι οδηγοί περνούσαν δίπλα από τους εθελοντές στο Πάρκο των Πιονέρων.

Ένα ορατό σύμβολο του παλιού καθεστώτος σαρώθηκε. Οι ψηφοφόροι της Φοιτητικής Λίστας ελπίζουν ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα.