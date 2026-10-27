Ολοκληρώθηκε η αναζήτηση για το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα κοσμήσει φέτος το Ροκφέλερ Σέντερ στη Νέα Υόρκη, καθώς ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ότι το δέντρο των Χριστουγέννων του 2026 θα είναι ένα έλατο Νορβηγίας από την περιοχή Γουέστ Έντμεστον της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ροκφέλερ Σέντερ, η κοπή του δέντρου έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου, ενώ η μεταφορά του στο Μανχάταν θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου. Εκεί, το έλατο θα διακοσμηθεί με περισσότερα από 50.000 ενεργειακά αποδοτικά φωτάκια LED, ενώ στην κορυφή του θα τοποθετηθεί το χαρακτηριστικό αστέρι της Swarovski.

Η καθιερωμένη τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στο γνωστό σημείο της Νέας Υόρκης. Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάζουν το δέντρο έως τις 9 Ιανουαρίου 2027.

2026 Rockefeller Center Christmas Tree Hometown: Edmeston, NY Height: 76 feet Diameter: 50 feet Weight: 11 tons Age: 75 years Tree Type: Norway Spruce https://t.co/o9ROegQ0ge — Steven Bognar (@Bogs4NY) October 26, 2026

Μετά το τέλος των εορτών, το δέντρο δεν θα καταλήξει στα απορρίμματα, καθώς θα μετατραπεί σε ξυλεία, η οποία θα δωριστεί στον οργανισμό Habitat for Humanity. Με αυτόν τον τρόπο, το έλατο θα αξιοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση της χριστουγεννιάτικης περιόδου.