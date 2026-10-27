Η Μόνα Λίζα είναι γνωστή για το αινιγματικό χαμόγελό της, όμως επιστήμονες στην Ιταλία εκτιμούν ότι ο διάσημος πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι μπορεί να αποκαλύπτει και κάτι ακόμη: η γυναίκα που απεικονίζεται ενδέχεται να έπασχε από χρόνια τριχόπτωση.

Ο Ιταλός δερματολόγος, δρ Λουίτζι Λάινο, υποστηρίζει ότι η γυναίκα του αναγεννησιακού αριστουργήματος, το οποίο φιλοτεχνήθηκε το 1503, πιθανότατα έπασχε από γυροειδή αλωπεκία, μια αυτοάνοση πάθηση που προσβάλλει τους θύλακες των τριχών και προκαλεί ξαφνική απώλεια μαλλιών, ιδιαίτερα μετά από περιόδους έντονου στρες ή ορμονικών διαταραχών, όπως αναφέρει η nypost.

Σε επιστημονικό άρθρο του στο περιοδικό Clinics in Dermatology, ο Λάινο επισημαίνει τέσσερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο της Μόνα Λίζα: την πλήρη απουσία φρυδιών και στις δύο πλευρές, την πλήρη απουσία βλεφαρίδων, την απότομη γραμμή στο μπροστινό μέρος του τριχωτού της κεφαλής και το δέρμα που εμφανίζεται ακέραιο, χωρίς ουλές.

«Από όλες τις διαθέσιμες εξηγήσεις, μόνο η καθολική γυροειδής αλωπεκία εξηγεί και τα τέσσερα χαρακτηριστικά», γράφει. Όπως σημειώνει, μία μεμονωμένη τρίχα πάνω από το μάτι, η οποία εντοπίστηκε με πολυφασματική απεικόνιση, δεν αναιρεί τη διάγνωση, αλλά, κατά τον ίδιο, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά ευρήματα της πάθησης.

Revealed: The bald truth about Mona Lisa’s hair https://t.co/YdGn6SRtpe — Daily Mail (@DailyMail) October 21, 2026

Η δύσκολη ζωή της Λίζα Γκεραρντίνι

Ο δερματολόγος επικαλείται και ιστορικά στοιχεία για τη γυναίκα που θεωρείται ότι απεικονίζεται στον πίνακα. Η Λίζα Γκεραρντίνι ήταν έφηβη όταν παντρεύτηκε έναν έμπορο υφασμάτων στη Φλωρεντία. Πριν συμπληρώσει τα 30 της χρόνια, είχε αποκτήσει έξι παιδιά, από τα οποία τα τέσσερα πέθαναν.

Έζησε σε μια περίοδο πολιτικών αναταραχών, θρησκευτικών πολέμων και επιδημιών πανώλης. Σύμφωνα με τον Λάινο, ακόμη και μία από αυτές τις καταστροφές θα μπορούσε να προκαλέσει επεισόδιο τριχόπτωσης σε κάποιον που πάσχει από αλωπεκία. Ο συνδυασμός όλων αυτών των δύσκολων εμπειριών, υποστηρίζει, θα καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη τη διατήρηση μιας πλούσιας γραμμής μαλλιών.

Εάν η εκτίμησή του είναι σωστή, η Μόνα Λίζα θα μπορούσε να είναι το πιο διάσημο πρόσωπο στην ιστορία που έπασχε από αλωπεκία. Ωστόσο, δεν θα ήταν η μοναδική γνωστή προσωπικότητα με την πάθηση. Η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, η Βαϊόλα Ντέιβις και η Λίλι Ράινχαρτ έχουν μιλήσει δημόσια για τις διαγνώσεις τους. Αντίστοιχα, η Αρμάνι Λάτιμερ, μαζορέτα των Ντάλας Κάουμποϊς, έχει αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «America’s Sweethearts».

Σύμφωνα με την Pfizer, περίπου 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ πάσχουν από γυροειδή αλωπεκία. Την ίδια στιγμή, τη Μόνα Λίζα επισκέπτονται κάθε χρόνο στο Μουσείο του Λούβρου από 8 έως 10 εκατομμύρια άνθρωποι.

«Προτείνω το πρόσωπο που έχει μελετηθεί περισσότερο στην ιστορία της τέχνης να αναγνωριστεί γι’ αυτό που ανέκαθεν έδειχνε από κλινική άποψη», γράφει ο δρ Λάινο, καταλήγοντας: «Μια νεαρή γυναίκα με γυροειδή αλωπεκία».