Η Χίλαρι Νέιθαν πέθανε σε ηλικία 88 ετών, στις αρχές Οκτωβρίου, στο νησί Σάουθ Ρόναλντσέι, στα Όρκνεϊ της Σκωτίας, χωρίς η είδηση του θανάτου της να προκαλέσει ιδιαίτερη αναστάτωση. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρίστηκε στο Κέρκγουολ, την πρωτεύουσα των νησιών, χωρίς να αναφέρεται η ημερομηνία, ενώ ούτε οι δημοσιογράφοι της τοπικής εφημερίδας «The Orcadian» γνώριζαν πού πραγματοποιήθηκε η κηδεία της ή πόσοι άνθρωποι παρευρέθηκαν. Η υπάλληλος του οίκου υποστηριζόμενης διαβίωσης Μπρέιμπερν Κορτ, στο Σεντ Μάργκαρετς Χόουπ, μια κοινότητα περίπου 550 κατοίκων όπου η Νέιθαν έζησε μέχρι τον θάνατό της, περιορίστηκε να δηλώσει: «Δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο. Συγγνώμη».

Η διακριτικότητα που συνόδευσε το τέλος της ζωής της ήταν η τελευταία πράξη μιας από τις πιο επιτυχημένες προσπάθειες εξαφάνισης από τη δημόσια ζωή στην ιστορία του εγκλήματος. Πίσω από το όνομα Χίλαρι Νέιθαν κρυβόταν η Πολίν Πάρκερ, η οποία είχε μείνει γνωστή ως μία από τις πιο διαβόητες δολοφόνους της Νέας Ζηλανδίας. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, είχε σκοτώσει τη μητέρα της, Ονόρα Πάρκερ, με τη βοήθεια της στενής της φίλης, Τζούλιετ Χιουλμ. Οι δύο έφηβες χρησιμοποίησαν μισό τούβλο τυλιγμένο σε μια κάλτσα, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε μια κοινωνία η οποία θεωρούσε σχεδόν αδιανόητο ένα τέτοιο έγκλημα.

Εκείνη την εποχή, η Πολίν ζούσε στο Κράισττσερτς, μια ήσυχη επαρχιακή πόλη της Νέας Ζηλανδίας, γνωστή για τους αγγλικούς τρόπους και τον συντηρητικό κοινωνικό της χαρακτήρα. Ο Τύπος έδωσε τεράστια δημοσιότητα στην υπόθεση, με χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «Κορίτσια με διεστραμμένο μυαλό σχεδίασαν να σκοτώσουν τη μητέρα». Το ενδιαφέρον παρέμεινε έντονο τις εβδομάδες πριν από την έναρξη της δίκης, τον Αύγουστο του 1954, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως η δίκη του αιώνα. Η δημοσιότητα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι δύο κατηγορούμενες μεταφέρονταν καθημερινά στο δικαστήριο με αστυνομικό όχημα που έφτανε μέχρι τις εισόδους του κτιρίου, προκειμένου να εισέρχονται χωρίς να γίνονται αντιληπτές.

Έπειτα από έξι ημέρες ακροαματικής διαδικασίας και οι δύο κρίθηκαν ένοχες για φόνο. Επειδή ήταν ανήλικες και δεν μπορούσαν να καταδικαστούν σε θάνατο, εξέτισαν ποινές φυλάκισης διάρκειας μόλις πεντέμισι ετών, σε διαφορετικές φυλακές, προτού αφεθούν ελεύθερες. Μετά την αποφυλάκισή τους, εγκατέλειψαν τη Νέα Ζηλανδία και εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία, όπου άλλαξαν τα ονόματά τους, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η Τζούλιετ Χιουλμ έγινε γνωστή ως Αν Πέρι και ακολούθησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία ως συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Πριν από τον θάνατό της, το 2023, είχε γράψει περισσότερα από 100 βιβλία, με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούσαν τα 26 εκατομμύρια αντίτυπα. Η Πολίν, αντίθετα, επέλεξε την πλήρη αφάνεια, υιοθετώντας το όνομα Χίλαρι Νέιθαν και εργαζόμενη ως εκπαιδεύτρια ιππασίας, με τη φήμη μιας ιδιαίτερα αγαπητής δασκάλας.

Τα «Ουράνια Πλάσματα»

Η υπόθεση έγινε ευρύτερα γνωστή και στις επόμενες γενιές μέσα από την ταινία «Ουράνια πλάσματα» («Heavenly Creatures»), την οποία σκηνοθέτησε ο Νεοζηλανδός, Πίτερ Τζάκσον και η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ το 1994. Η ταινία αναπαριστούσε τη δολοφονία και την εμμονική φιλία των δύο κοριτσιών, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ υποδύθηκε την Τζούλιετ, στον πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο της. Η προβολή της αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τις πραγματικές πρωταγωνίστριες της υπόθεσης και οδήγησε δημοσιογράφους στην αποκάλυψη των νέων τους ταυτοτήτων, προκαλώντας νέο κύμα δημοσιότητας.

Οι αντιδράσεις τους, ωστόσο, ήταν εντελώς διαφορετικές. Η Αν Πέρι αναγνώρισε το παρελθόν της και παραχώρησε πολλές συνεντεύξεις για την υπόθεση. Η Χίλαρι Νέιθαν, από την άλλη, αντιμετώπισε με οργή την εισβολή στην ιδιωτική ζωή που είχε οικοδομήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όταν ο δημοσιογράφος Κρις Κουκ εντόπισε το σπίτι της στο Χου, κοντά στο Ρότσεστερ του Κεντ, εκείνη επέμεινε ότι «είχε βρει λάθος άνθρωπο». Όταν και άλλοι δημοσιογράφοι έφτασαν στο χωριό, η Νέιθαν πούλησε το σπίτι της και μετακόμισε στα νησιά Όρκνεϊ, περίπου δέκα μίλια από το βορειότερο άκρο της ηπειρωτικής Σκωτίας, αναζητώντας ένα από τα πιο απομακρυσμένα μέρη που θα μπορούσε να επιλέξει.

Η διαρκής γοητεία που ασκεί η υπόθεση στο κοινό συνδέεται και με τη σπανιότητα του εγκλήματος. Η δολοφονία μητέρας από το ίδιο της το παιδί αποτελεί μία από τις πιο σπάνιες μορφές ανθρωποκτονίας, ενώ είναι ακόμη πιο ασυνήθιστη όταν δράστιδα είναι μια έφηβη κόρη. Ιδιαίτερα ανατριχιαστικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η Πολίν είχε καταγράψει εκτενώς στο ημερολόγιό της τα σχέδια των δύο κοριτσιών. Αποσπάσματα από αυτό χρησιμοποιήθηκαν ως αφηγηματικό εργαλείο στην ταινία «Ουράνια πλάσματα», δίνοντας μια πιο άμεση εικόνα του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η εμμονή τους.

Οι ιστορίες των «πρωταγωνιστών»

Για το θύμα, την Ονόρα Πάρκερ, είναι γνωστά εντυπωσιακά λίγα στοιχεία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόζλι του Μπέρμιγχαμ. Όταν ήταν τεσσάρων ετών, ο πατέρας της εισήχθη σε ψυχιατρικό άσυλο, όπου πέθανε λιγότερο από δύο μήνες αργότερα. Σε ηλικία 18 ετών μετανάστευσε στη Νέα Ζηλανδία και ερωτεύτηκε τον Χέρμπερτ Ρίπερ, έναν παντρεμένο άνδρα που εγκατέλειψε τη σύζυγό του για να ζήσει μαζί της. Οι δυο τους παρέμειναν μαζί για περισσότερα από 20 χρόνια και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.

Η πραγματική φύση της σχέσης τους αποκαλύφθηκε μόνο μετά τη δολοφονία. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Πολίν, η οποία είχε μεγαλώσει με το επώνυμο Ρίπερ, δικάστηκε ως Πάρκερ, ένα όνομα που, όπως προέκυψε, δεν γνώριζε καν ότι ήταν το δικό της οικογενειακό επώνυμο.

Η Πολίν ήταν μοναχική στο σχολείο, μέχρι την άφιξη της Τζούλιετ, μιας εύπορης Αγγλίδας που είχε μετακομίσει στο Κράισττσερτς όταν ο πατέρας της, Χένρι Χιουλμ, διορίστηκε πρύτανης του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Καντέρμπουρι. Η γνωριμία τους άλλαξε ριζικά τη ζωή της Πολίν. Και οι δύο είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας κατά την παιδική τους ηλικία: η Πολίν υπέφερε από χρόνια προβλήματα στα πόδια μετά από μια πρώιμη προσβολή από οστεομυελίτιδα, μια επώδυνη φλεγμονή των οστών, ενώ η Τζούλιετ είχε φτάσει κοντά στον θάνατο εξαιτίας πνευμονίας και είχε περάσει μεγάλα διαστήματα μακριά από τους γονείς της, σε θερμότερες περιοχές. Επειδή απαλλάσσονταν από τα σχολικά αθλήματα λόγω της κατάστασης της υγείας τους, περνούσαν χρόνο μαζί και ανέπτυξαν στενή σχέση, βασισμένη στις κοινές εμπειρίες τους, αλλά και στην αγάπη τους για τα βιβλία και την τέχνη.

Η αμοιβαία προσκόλλησή τους σύντομα εντάθηκε. Δεν επρόκειτο απλώς για δύο φίλες που θαύμαζαν η μία την άλλη. Οι δύο έφηβες άρχισαν να πιστεύουν ότι ήταν σπάνιες ιδιοφυΐες, τις οποίες κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. Προσπαθούσαν να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί, με την Πολίν να διανυκτερεύει συχνά στο κρεβάτι της Τζούλιετ, στην έπαυλη Ίλαμ Χόμστεντ, την οποία είχε παραχωρήσει το πανεπιστήμιο στην οικογένεια Χιουλμ.

Η φύση της σχέσης τους αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια της δίκης. Αρκετοί γιατροί που κατέθεσαν ως μάρτυρες τη θεωρούσαν ομοφυλοφιλική, ενώ ο Τύπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ενδεχόμενο μιας λεσβιακής ερωτικής σχέσης. Η Αν Πέρι, ωστόσο, αρνιόταν πάντοτε ότι εκείνη και η Πολίν υπήρξαν ερωμένες.

Στο σπίτι και στους κήπους της έπαυλης Ίλαμ Χόμστεντ, τα δύο κορίτσια έγραφαν ιστορίες και ποιήματα για αυτό που αποκαλούσαν «Τέταρτο Κόσμο». Επρόκειτο για έναν φανταστικό τόπο, τον οποίο κατοικούσαν λόρδοι και κυρίες που είχαν δημιουργήσει οι ίδιες, καθώς και εξιδανικευμένες εκδοχές των αγαπημένων κινηματογραφικών αστέρων της εποχής, τους οποίους αποκαλούσαν «αγίους». Είχαν μάλιστα αποδώσει σε κάθε ηθοποιό μια κωδική αντωνυμία: ο Όρσον Γουέλς ήταν το «Αυτό», ο Τζέιμς Μέισον το «Αυτός» και ο Μελ Φερέρ το «Τούτο».

Η φαντασία τους έφτανε ακόμη πιο μακριά. Σύμφωνα με το ημερολόγιο της Πολίν, οι δύο φίλες πίστευαν ότι είχαν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν τον μαγικό κόσμο. Στις 3 Απριλίου 1953, η Πολίν έγραψε ότι είχαν «βρει το κλειδί για τον 4ο Κόσμο» και ότι είχαν δει μια μαγική «πύλη μέσα από τα σύννεφα», στην οποία μπορούσαν να εισέλθουν μόνο εκείνες, χάρη σε ένα «επιπλέον τμήμα» του εγκεφάλου τους.

Η εμμονή τους είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της όταν προέκυψε ο κίνδυνος να χωριστούν. Η μητέρα της Τζούλιετ, Χίλντα, είχε αποκτήσει εραστή, τον Μπιλ Πέρι, και είχε καταφέρει να πείσει τον σύζυγό της να του επιτρέψει να εγκατασταθεί μαζί τους στην έπαυλη Ίλαμ. Τελικά, ο Χένρι αποφάσισε ότι η καλύτερη λύση ήταν να εγκαταλείψει τη Νέα Ζηλανδία μαζί με την Τζούλιετ και τον μικρότερο γιο του, Τζόναθαν. Όταν η Τζούλιετ απαίτησε να επιτραπεί και στην Πολίν να τους ακολουθήσει και οι δύο οικογένειες αρνήθηκαν.

Καθώς πλησίαζε η ημερομηνία του αναγκαστικού χωρισμού τους, η Πολίν άρχισε να κατηγορεί ολοένα και περισσότερο τη μητέρα της. Στο ημερολόγιό της έγραψε: «Ο θυμός εναντίον της μητέρας μου φούντωνε μέσα μου, καθώς εκείνη είναι ένα από τα βασικά εμπόδια στον δρόμο μου. Ξαφνικά, μου ήρθε στο μυαλό ένας τρόπος να απαλλαγώ από αυτό το εμπόδιο. Αν πέθαινε…».

Μέχρι τον Ιούνιο του 1954, οι δύο έφηβες συζητούσαν πλέον ανοιχτά τη δολοφονία της Ονόρα, χρησιμοποιώντας τη λέξη «moider», μια παραποιημένη προφορά της αγγλικής λέξης «murder» που είχαν υιοθετήσει από τις ταινίες. «Το έχουμε σχεδιάσει προσεκτικά και είμαστε και οι δύο ενθουσιασμένες με την ιδέα», έγραψε η Πολίν. «Φυσικά, αισθανόμαστε λίγο νευρικές, αλλά η χαρά της προσμονής είναι μεγάλη».

Η εκτέλεση του σχεδίου

Το σχέδιο εκτελέστηκε με ψυχρότητα και μεθοδικότητα. Η 22α Ιουνίου 1954 ήταν, σύμφωνα με την Πολίν, «Η Ημέρα του Ευτυχούς Γεγονότος». Η ίδια είχε καταγράψει ότι το προηγούμενο βράδυ αισθανόταν «πολύ ενθουσιασμένη», σαν να ήταν «η παραμονή των Χριστουγέννων». Τα κορίτσια είχαν προτείνει στην Ονόρα να τις πάει για απογευματινό τσάι στο πάρκο Βικτόρια του Κράισττσερτς.

Η Τζούλιετ είχε πάρει μισό τούβλο από το γκαράζ της έπαυλης Ίλαμ και το είχε τοποθετήσει μέσα σε μια παλιά κάλτσα, την οποία θα χρησιμοποιούσαν ως όπλο. Μετά το τσάι και τα γλυκά, οι τρεις τους ξεκίνησαν να περπατούν σε ένα από τα δασωμένα μονοπάτια του πάρκου, όπου θα μπορούσαν να μείνουν μόνες. Η Τζούλιετ είχε μαζί της μια ροζ πέτρα, την οποία άφησε επίτηδες στο έδαφος. Κατά την επιστροφή τους, η Πολίν υπέδειξε την πέτρα στη μητέρα της και την ώρα που εκείνη έσκυψε για να την εξετάσει, τη χτύπησε στο κεφάλι με το μισό τούβλο. Στη συνέχεια, οι δύο κοπέλες εναλλάσσονταν στο να την κρατούν ακινητοποιημένη, ενώ η άλλη συνέχιζε να τη χτυπά.

Η αγριότητα της δολοφονίας εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τον αποτροπιασμό που εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση. Δεν επρόκειτο για ένα θανατηφόρο χτύπημα που δόθηκε σε κατάσταση πανικού, αλλά για μια παρατεταμένη και ιδιαίτερα βίαιη επίθεση, η οποία άφησε στο πρόσωπο και στα χέρια του θύματος δεκάδες τραύματα. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το σώμα έκανε απίστευτη την εκδοχή των δύο κοριτσιών ότι η Ονόρα είχε απλώς «γλιστρήσει σε μια σανίδα και χτυπήσει το κεφάλι της σε ένα τούβλο».

Το ερώτημα για τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένει δύσκολο να απαντηθεί, ακόμη και έπειτα από τα πολυάριθμα άρθρα, βιβλία και κινηματογραφικά έργα που έχουν αφιερωθεί στην υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι δύο κοπέλες είχαν εμπλακεί τόσο βαθιά σε μια κοινή ψυχολογική πραγματικότητα, ώστε υπέφεραν από το φαινόμενο «folie à deux», δηλαδή μια κοινή παραληρητική κατάσταση. Το αίτημα να αναγνωριστούν ως ψυχικά ασθενείς και να απαλλαγούν από την ευθύνη απορρίφθηκε.

Μετά τον θάνατο της Αν Πέρι το 2023, η Χίλαρι Νέιθαν ήταν ο τελευταίος εν ζωή άνθρωπος που θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει κάποια εξήγηση για όσα συνέβησαν. Με τον δικό της θάνατο, αυτή η πιθανότητα χάθηκε οριστικά.

Η Νέιθαν δεν μίλησε ποτέ στον Τύπο για την υπόθεση. Η πλησιέστερη προσέγγιση σε μια δημόσια τοποθέτηση ήρθε μέσω της αδελφής της, Γουέντι. Όταν αποκαλύφθηκε η νέα ταυτότητα της Πολίν, η Γουέντι δήλωσε στο περιοδικό «New Zealand Woman’s Weekly» ότι η αδελφή της είχε γίνει ερημίτισσα, «ζώντας απομονωμένη» ως «ευσεβής Ρωμαιοκαθολική», η οποία «περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της προσευχόμενη».

Αναπάντητα ερωτήματα

Η σιωπή της άφησε αναπάντητα και τα ερωτήματα σχετικά με τη σεξουαλικότητά της. Σε δημοσίευμα του «Guardian» το 1996, ο συγγραφέας Ρόμπερτ ΜακΚραμ ανέφερε ότι το 1960, ενώ εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό επιτήρηση, η Νέιθαν είχε συνάψει σχέση με μια γυναίκα συνάδελφό της. Παράλληλα, παλαιότερη έρευνα των ακτιβιστριών για τα δικαιώματα των λεσβιών Τζούλι Γκλαμουζίνα και Άλισον Λόρι είχε καταγράψει ότι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν εκφράσει ανησυχίες για τις «λεσβίες φίλες» της.

Μετά τη μετακόμισή της στην Αγγλία, η Νέιθαν ανέπτυξε μια εξαιρετικά στενή φιλία με μια άλλη γυναίκα, την Τζόαν. Η τελευταία άλλαξε επισήμως το επώνυμό της σε Νέιθαν, μέσω σχετικής νομικής διαδικασίας, ώστε οι δύο γυναίκες να μπορέσουν να λάβουν από κοινού στεγαστικό δάνειο και να αγοράσουν ένα σπίτι. Η στενή σχέση τους διατηρήθηκε για περίπου 30 χρόνια, αν και η Τζόαν επέμενε πάντοτε ότι η φιλία τους ήταν αποκλειστικά πλατωνική.

Ελάχιστα είναι γνωστά για τη μετέπειτα ζωή της Χίλαρι Νέιθαν, η οποία φαίνεται πως είχε επιλέξει συνειδητά να κρατήσει την προσωπική της ιστορία μακριά από τη δημοσιότητα. Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς της από τον Τύπο το 1997, εγκαταστάθηκε στο Κλόνταϊκ, μια φάρμα στο νησί Μπάρεϊ, όπου διατηρούσε άλογα και παρέδιδε μαθήματα ιππασίας σε παιδιά. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της μετακόμισε στον οίκο υποστηριζόμενης διαβίωσης Μπρέιμπερν Κορτ.

Στο βιβλίο «So Brilliantly Clever», που θεωρείται η πλέον ολοκληρωμένη μελέτη της υπόθεσης, ο Πίτερ Γκράχαμ περιγράφει μια συνάντηση της Νέιθαν με τον Αμερικανό κινηματογραφιστή Αλεξάντερ Ρόμαν. Ο τελευταίος την είχε επισκεφθεί στη φάρμα της στο Μπάρεϊ το 2010, ελπίζοντας να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία της. Η Νέιθαν αρνήθηκε οργισμένα ότι ήταν η Πολίν Πάρκερ και τον έσπρωξε πίσω στο ταξί του. Όταν εκείνος επέστρεψε την επόμενη ημέρα για να παραλάβει μια τσάντα που είχε ξεχάσει κατά λάθος, η Νέιθαν τού είπε ότι την είχε κάψει και τον κατηγόρησε για παρενόχληση.

Παραμένει επίσης το ερώτημα αν οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν ξανά μετά την αποφυλάκισή τους. Σε αντίθεση με τη διαδεδομένη πεποίθηση ότι τους είχε απαγορευτεί να έχουν οποιαδήποτε επαφή μετά την έξοδό τους από τη φυλακή, ο Πίτερ Γκράχαμ διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τέτοιος περιοριστικός όρος. Το γεγονός ότι και οι δύο κατέληξαν να ζουν σε απόσταση λίγων ωρών μεταξύ τους, στη βόρεια Σκωτία, αν και προέρχονταν από το Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας, στην άλλη πλευρά του κόσμου, αποτελεί τουλάχιστον μια αξιοσημείωτη σύμπτωση.

Ένα ακόμη στοιχείο που συνδέει το παρελθόν της Νέιθαν με την ιστορία της Πολίν και της Τζούλιετ εντοπίστηκε στο παλιό της σπίτι στο Χου. Μετά τη φυγή της για τα Όρκνεϊ, το ακίνητο αγοράστηκε από έναν ντόπιο, τον Άντριου Έιρς, ο οποίος ανακάλυψε σε ένα υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου μια ζωγραφισμένη τοιχογραφία. Ο ίδιος ήταν πεπεισμένος ότι το έργο είχε φιλοτεχνηθεί από τη Νέιθαν.

Η τοιχογραφία απεικόνιζε δύο κεντρικές γυναικείες μορφές σε διαφορετικές σκηνές: ένα κορίτσι με σκούρα μαλλιά και ένα ξανθό. Σε μία από τις παραστάσεις, το ξανθό κορίτσι εμφανιζόταν να πετά μακριά πάνω σε ένα φτερωτό άλογο, ενώ το άλλο προσπαθούσε να το κρατήσει στο έδαφος. Σε μια διαφορετική σκηνή, οι δύο κοπέλες απεικονίζονταν να χωρίζονται βίαια από έναν τεράστιο πέλεκυ. Η πιθανότητα οι μορφές αυτές να αναπαριστούν τις νεαρές Πολίν και Τζούλιετ μοιάζει εύλογη. Εάν πράγματι πρόκειται για εκείνες, η τοιχογραφία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Χίλαρι Νέιθαν να είχε εγκαταλείψει το όνομα Πολίν Πάρκερ, χωρίς όμως να αποκοπεί ολοκληρωτικά από τη μνήμη της κοινής τους ιστορίας.

Με τον θάνατο τόσο της Χίλαρι Νέιθαν όσο και της Αν Πέρι, τα ερωτήματα που περιβάλλουν την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα και οι όποιες ερμηνείες βασίζονται πλέον σε υποθέσεις. Ωστόσο, η δημόσια γοητεία για τη δολοφονία έχει συχνά επισκιάσει τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, την Ονόρα Πάρκερ.

Στο Κράισττσερτς δεν υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη της, ούτε τάφος στον οποίο θα μπορούσε κάποιος να αφήσει λουλούδια. Ακόμη και η εμφάνισή της παραμένει αβέβαιη, καθώς αμφισβητείται η αυθεντικότητα των ελάχιστων φωτογραφιών που αποδίδονται σε εκείνη. Η Ονόρα αποτεφρώθηκε μετά την τελετή της κηδείας της, ενώ το κοιμητήριο δεν διαθέτει καταγραφή για την τύχη της τέφρας της.

Όσα χρόνια κι αν πέρασαν, η ιστορία της Πολίν Πάρκερ και της Τζούλιετ Χιουλμ εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον και αποτροπιασμό. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην καταληκτική αποτίμηση της υπόθεσης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετώπισαν στη μετέπειτα ζωή τους η Χίλαρι Νέιθαν και η Αν Πέρι, εκείνες απέκτησαν κάτι που στέρησαν από την Ονόρα Πάρκερ: την ευκαιρία να γεράσουν.