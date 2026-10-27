Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα καταδικάζει την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στον Ελληνορθόδοξο του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία. Σε ανάρτησή της στο Χ εκφράζει τη δέσμευση των ΗΠΑ στην προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Η ανάρτηση της πρεσβείας στο Χ:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ιορδανία. Οι επιθέσεις σε χώρους λατρείας είναι απαράδεκτες και υπονομεύουν τις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς όλους όσοι επλήγησαν και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης».