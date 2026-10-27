Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο αλλάζει πορεία για μια παραγγελία fast food, λογαριασμοί κινητών τηλεφώνων αγγίζουν τις 200.000 δολάρια τον μήνα, ενώ πάρτι, κοκαΐνη και εξωσυζυγικές σχέσεις συνθέτουν την εικόνα μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γκρεγκ Γκλάσμαν, ο ιδρυτής του CrossFit, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει μια πρωτοποριακή μέθοδο γυμναστικής σε παγκόσμιο φαινόμενο, πριν οδηγηθεί στην αποχώρησή του από την εταιρεία που δημιούργησε.

Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Κάλουμ Μαρς, με τίτλο «The Glass Box: The Shocking True Story of How CrossFit Broke the Rules, Made Millions, and Changed Fitness Forever», το οποίο κυκλοφορεί στις 27 Οκτωβρίου. Ο συγγραφέας, που μίλησε για περισσότερες από 15 ώρες με τον ίδιο τον Γκρεγκ Γκλάσμαν, περιγράφει την εντυπωσιακή άνοδό του, αλλά και μια εταιρική κουλτούρα που, σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην συνεργατών του, χαρακτηριζόταν από υπερβολές, ανεξέλεγκτες δαπάνες και προβληματικές συμπεριφορές.

The rise and fall of CrossFit’s cult-like founder: Cocaine, $200k phone bills and private jet fast food detours https://t.co/44FRqXPHTY https://t.co/RyfVNvjoXA — New York Post (@nypost) October 26, 2026

Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό στα τέλη της δεκαετίας του 2010, όταν ο Γκρεγκ Γκλάσμαν ταξίδευε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο προς το Ντένβερ. Παρότι απέμενε λιγότερο από μία ώρα πτήσης, αποφάσισε ότι ήθελε να φάει Chick-fil-A. Σύμφωνα με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του CrossFit, Τζέφρι Κέιν, έδωσε εντολή στον πιλότο να προσγειωθεί στο Γκραντ Τζάνκσιον, όπου δύο πολυτελή Chevrolet Suburban με οδηγούς περίμεναν τον ίδιο και την παρέα του. Αφού παρέλαβαν την παραγγελία τους, επέστρεψαν στο αεροπλάνο και συνέχισαν το ταξίδι. Το κόστος αυτής της μικρής παράκαμψης ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια.

Από την οικονομική ανέχεια στα εκατομμύρια και τις εξωσυζυγικές σχέσεις

Η ιστορία του Γκρεγκ Γκλάσμαν ξεκίνησε πολύ διαφορετικά. Όταν έφτασε στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας το 1995, δεν είχε ούτε αυτοκίνητο ούτε δικό του σπίτι. Πρώην αθλητής της ενόργανης γυμναστικής, που είχε εγκαταλείψει το κολέγιο, ζούσε μαζί με τον μικρό του γιο σε ένα δωμάτιο στο σπίτι φίλου του και εργαζόταν ως προσωπικός γυμναστής, εκπαιδεύοντας μεταξύ άλλων αστυνομικούς.

Η μέθοδός του ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τα δεδομένα της εποχής. Συνδύαζε άρση βαρών, ασκήσεις ενόργανης και έντονη σωματική προσπάθεια, μετατρέποντας την προπόνηση σε έναν διαρκή αγώνα με το χρονόμετρο. Οι ασκούμενοι κατέγραφαν τις επιδόσεις τους και ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη δημοτικότητα του CrossFit.

Εκείνη την περίοδο γνώρισε τη Λόρεν Τζενάι, μια νεαρή κομμώτρια που ήθελε να χάσει βάρος. Εντυπωσιασμένη από τα αποτελέσματα, εγκατέλειψε τη δουλειά και τις σπουδές της για να συνεργαστεί μαζί του. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν το 1998, ενώ το 2001 άνοιξαν το πρώτο τους γυμναστήριο CrossFit.

Η επιτυχία ήρθε όταν άρχισαν να δημοσιεύουν καθημερινά προγράμματα προπόνησης στο διαδίκτυο. Μέσα σε λίγα χρόνια, η μέθοδος εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Το 2005 λειτουργούσαν περισσότερα από 50 συνεργαζόμενα γυμναστήρια, ενώ το 2007 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι αγώνες CrossFit Games. Μέχρι το 2015, τα ετήσια έσοδα της εταιρείας εκτιμάται ότι είχαν φτάσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, όσο η επιχείρηση μεγάλωνε, ο γάμος του Γκρεγκ Γκλάσμαν άρχισε να διαλύεται. Σύμφωνα με όσα αφηγήθηκε η Τζενάι στον συγγραφέα, ο σύζυγός της ταξίδευε διαρκώς, ενώ εκείνη περνούσε μεγάλα διαστήματα μεγαλώνοντας τα παιδιά τους. Κάποια στιγμή, όπως υποστηρίζει, της ανακοίνωσε: «Τον επόμενο χρόνο θα κάνω πολύ περισσότερο σεξ, είτε μαζί σου είτε χωρίς εσένα».

Το 2009, ενώ η σύζυγός του ήταν έγκυος σε δίδυμα, ο Γκρεγκ Γκλάσμαν φέρεται να ξεκίνησε σχέση με τη γυναίκα ιδιοκτήτη γυμναστηρίου CrossFit, την οποία στη συνέχεια προσέλαβε ως προσωπική βοηθό του, όπως σημειώνει η New York Post. Σύμφωνα με το βιβλίο, οι εξωσυζυγικές σχέσεις ήταν τόσο συχνές στο περιβάλλον της εταιρείας, ώστε η Τζενάι έφτιαξε μπλουζάκια με την προειδοποίηση: «Αν κοιμηθείς με έναν από τους γυμναστές μου, θα το πω στη γυναίκα σου». Πρώην εργαζόμενοι περιγράφουν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι προσωπικές σχέσεις του ιδρυτή προκαλούσαν αμηχανία, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Ο γάμος του ζευγαριού κατέληξε σε δικαστική και επιχειρηματική διαμάχη, με τον Γκρεγκ Γκλάσμαν να εξαγοράζει το μερίδιο της συζύγου του το 2012 και να αποκτά τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.

Κοκαΐνη, λογαριασμοί 200.000 δολαρίων και καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Μετά την απόκτηση του πλήρους ελέγχου του CrossFit, οι προσωπικές δαπάνες του Γκρεγκ Γκλάσμαν φέρεται να εκτοξεύθηκαν. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ταξίδευε με μια πολυπληθή συνοδεία συνεργατών, ορισμένοι από τους οποίους δεν είχαν σαφώς καθορισμένα καθήκοντα. Πολυτελή ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια πρώτης θέσης και ακριβές διασκεδάσεις είχαν γίνει μέρος της καθημερινότητας.

Σε ένα από τα περιστατικά που περιγράφονται στο βιβλίο, ο πρώην διευθυντής Μπράιαν Μαλβέινι θυμάται ένα ξέφρενο πάρτι στο ξενοδοχείο Four Seasons του Σκότσντεϊλ, στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Έπειτα από μια ολονύχτια διασκέδαση, ο Γκρεγκ Γκλάσμαν φέρεται να πρότεινε να αγοράσουν κοκαΐνη και στη συνέχεια να πιουν Bloody Mary στο αεροδρόμιο, προτού συνεχίσουν το επαγγελματικό τους ταξίδι.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλούν οι οικονομικές αποκαλύψεις. Όταν ο Τζέφρι Κέιν ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος το 2016 και άρχισε να ελέγχει τα έξοδα, εντόπισε έναν μηνιαίο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας που πλησίαζε τις 200.000 δολάρια. Η εταιρεία πλήρωνε εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα και συνδέσεις, ακόμη και για συγγενείς εργαζομένων ή άτομα που δεν είχαν επαγγελματική σχέση με τo CrossFit. Σύμφωνα με τον Κέιν, ο Γκρεγκ Γκλάσμαν συνήθιζε επίσης να αγοράζει iPhone σε γυναίκες που γνώριζε και να προσθέτει τις συσκευές στα εταιρικά συμβόλαια. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος ακύρωσε τις συγκεκριμένες συνδέσεις και προειδοποίησε επανειλημμένα ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς.

Η οριστική ρήξη ήρθε τον Ιούνιο του 2020, όταν ο Γκρεγκ Γκλάσμαν προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με ένα σχόλιο για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Την ώρα που οι ΗΠΑ συγκλονίζονταν από διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, ο ιδρυτής του CrossFit δημοσίευσε στο Twitter τη φράση «It’s FLOYD-19», παραπέμποντας ειρωνικά στην πανδημία του κορονοϊού. Η αντίδραση ήταν άμεση. Η Reebok ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει τη συνεργασία της με την εταιρεία, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες γυμναστηρίων δήλωσαν ότι θα εγκατέλειπαν το εμπορικό σήμα CrossFit. Ο Γκρεγκ Γκλάσμαν ζήτησε συγγνώμη και στις 9 Ιουνίου παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Λίγο αργότερα ήρθαν στο φως και καταγγελίες εργαζομένων για σεξουαλική παρενόχληση και υποτιμητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες. Σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, ο Γκρεγκ Γκλάσμαν φέρεται να έκανε χυδαία σχόλια για υπαλλήλους και να επιχείρησε να φωτογραφίσει το στήθος γυναικών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές κατασκευασμένες, ενώ απέρριψε και τους ισχυρισμούς ότι πίεζε γυναίκες να συνευρεθούν σεξουαλικά μαζί του.

Παρά την παραίτησή του, αρχικά παρέμεινε ιδιοκτήτης της εταιρείας. Ωστόσο, αργότερα το 2020 πούλησε το CrossFit στον επιχειρηματία Έρικ Ρόζα και την επενδυτική εταιρεία Berkshire Partners, σε μια συμφωνία που, σύμφωνα με τον Μαρς, έφτασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα, ο 70χρονος Γκρεγκ Γκλάσμαν δραστηριοποιείται ξανά στον χώρο της φυσικής κατάστασης και της διατροφής, έχοντας ιδρύσει το 2024 τη MetFix μαζί με την πρώην δημοσιογράφο Έμιλι Κάπλαν. Το CrossFit, από την πλευρά του, συνεχίζει χωρίς τον δημιουργό της, αν και το δίκτυό του έχει περιοριστεί σημαντικά. Από τα περισσότερα από 15.000 συνεργαζόμενα γυμναστήρια που διέθετε στην κορύφωσή του, σήμερα αναφέρει περισσότερα από 9.000 σε πάνω από 150 χώρες.

Παρά τα σκάνδαλα και την αποχώρηση του ιδρυτή της, η επιρροή του CrossFit στον κόσμο της γυμναστικής παραμένει μεγάλη. Όπως επισημαίνει ο Κάλουμ Μαρς, η μέθοδος που δημιούργησε ο Γκρεγκ Γκλάσμαν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι προπονούνται, ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για νεότερες μορφές άθλησης, όπως το Hyrox. Η προσωπική αυτοκρατορία του Γκρεγκ Γκλάσμαν μπορεί να κατέρρευσε, όμως η φιλοσοφία της CrossFit εξακολουθεί να επηρεάζει τη βιομηχανία του fitness.