Αεροπορικά πλήγματα στη νότια Συρία εξαπέλυσαν χθες, Δευτέρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

Το Αμάν ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν «τρομοκρατικοί» στόχοι, μερικά 24ωρα μετά την πολύνεκρη επίθεση μέσα σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χασεμιτικό βασίλειο, που αποδόθηκε σε ισλαμιστές.

Οι ιορδανικές αρχές είχαν διαμηνύσει, εξαρχής, πως θα αντιδρούσαν με μεγάλη αυστηρότητα στην άνευ προηγουμένου επίθεση αυτή εναντίον των χριστιανών της χώρας, η οποία διαπράχθηκε την Παρασκευή, μέσα σε ναό, όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας, σκοτώνοντας εννιά ανθρώπους, προτού τραπούν σε φυγή.

Λίγες ώρες αφού είχε ανακοινώσει τη σύλληψη τριών ανδρών, που χαρακτήρισε τους δράστες της επίθεσης, το Αμάν ανέφερε το βράδυ πως διεξήχθησαν αεροπορικές επιδρομές στη νότια Συρία.

Οι επιχειρήσεις αυτές «κατέστρεψαν θέσεις τρομοκρατών» και σκότωσαν ή τραυμάτισαν «πολλά μέλη» οργανώσεων συνδεόμενων, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας, με τους δράστες της τρομοκρατικής ενέργειας.

Στη συριακή πλευρά, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι υγειονομικές αρχές στην επαρχία Ντεράα (νοτιοδυτικά) έκαναν λόγο για «έξι μάρτυρες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και γυναίκα».

Η συριακή πολιτική άμυνα επιβεβαίωσε τον απολογισμό των έξι νεκρών και παράλληλα πρόσθεσε πως πλήγμα στη γειτονική επαρχία Σουάιντα σκότωσε άνδρα.

«Δεν υπήρξε κανένας συντονισμός εκ των προτέρων με τη συριακή πλευρά όσον αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων SANA η de facto κυβέρνηση της Συρίας.

Μετά τους βομβαρδισμούς, η συριακή αρχή συνόρων και τελωνείων ανακοίνωσε πως κλείνει το κυριότερο συνοριακό φυλάκιο με την Ιορδανία, γνωστό με την ονομασία Νασίμπ στη συριακή πλευρά και Τζάμπερ στην ιορδανική, «λόγω των τρεχουσών περιστάσεων», ενώ συμπλήρωσε πως αναστέλλεται κάθε διέλευση «επιβατών» και «εμπορευμάτων» και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η επίθεση που άφησε πίσω εννέα νεκρούς και 25 τραυματίες στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ (νότια), καταδικάστηκε έντονα από τις αρχές της Ιορδανίας, χώρα όπου χριστιανοί υπολογίζεται πως είναι περί το 3% του πληθυσμού (11 εκατομμύρια συνολικά), που είναι κατά πλειονότητα σουνιτικός.

Η χώρα θα παραμείνει «όαση ασφάλειας και σταθερότητας», διαβεβαίωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας Αμπντάλα Μαάιτα μετά την ανακοίνωση για τη σύλληψη των τριών υπόπτων χθες το πρωί.

«Σκοταδιστική ιδεολογία»

Οι άνδρες αυτοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, που χαρακτηρίστηκαν «τρομοκράτες» από τις αρχές, συνελήφθησαν νωρίς το πρωί «μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι» στην επαρχία Καράκ, στο οποίο είχαν κρυφτεί, σύμφωνα με τις αρχές και κρατικά ΜΜΕ.

«Οι δύο είναι αδέλφια και ο τρίτος κουνιάδος τους. Όλοι εμφορούνται από τακφιριστική (σ.σ. ισλαμιστική εξτρεμιστική) ιδεολογία», ανέφερε ο Αμπντάλα Μαάιτα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Διακομίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενοι σε νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκαν από πυρά των δυνάμεων επιβολής του νόμου κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή τους.

Στο ακίνητο βρέθηκε και κατασχέθηκε «μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών», πρόσθεσε.

Πριν από τους βομβαρδισμούς στη Συρία, ο υπουργός Εσωτερικών Μάζεν αλ Φαράγια είχε πει για τους φερόμενους ως δράστες πως «τίποτα δεν δείχνει πως είχαν επαφές με το εξωτερικό, ή ότι συνεργάστηκαν με κάποιο ξένο μέρος».

Στην επαρχία Καράκ, με συνολικά 375.000 κατοίκους, ζει μεγάλη κοινότητα χριστιανών.

Καταγγέλλοντας την «τρομοκρατική» ενέργεια, ο Ιορδανός μονάρχης Αμπντάλα Β΄ τόνισε μέσω X την Παρασκευή πως η χώρα του θα επιβάλει τις «σκληρότερες» ποινές στους δράστες.

«Είχαμε ορκιστεί ότι οι τρομοκράτες δεν θα γλίτωναν την τιμωρία, και κανένας υποστηρικτής σκοταδιστικών ιδεολογιών που διχάζουν τους Ιορδανούς δεν θα γίνει ανεκτός», ανέφερε χθες ο βασιλιάς σε νέο μήνυμά του μέσω X.

Στην Ιορδανία, η διάπραξη φόνου επισύρει τη θανατική ποινή δι’ απαγχονισμού.

Ο υπουργός κυβερνητικής επικοινωνίας Μοχάμεντ αλ Μομάνι δήλωσε χθες ότι οι αρχές είναι έτοιμες να δράσουν «με σιδηρά πυγμή, χωρίς έλεος ούτε επιείκεια», να πλήξουν «οποιονδήποτε αποπειράται να πλήξει την Ιορδανία».