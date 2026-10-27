Μια απρόσμενη εμφάνιση με στολή μπανάνας και μια αυθόρμητη κίνηση για την παροχή βοήθειας ήταν αρκετές για να μετατρέψουν μια γυναίκα στη Φλόριντα σε viral πρόσωπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Στέφανι Οροπέζα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, όταν κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει ένα τροχαίο ατύχημα, έχοντας ακόμη πάνω της τη στολή που φορούσε σε αποκριάτικο πάρτι για το Halloween.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν η Οροπέζα και ο αρραβωνιαστικός της επέστρεφαν στην κατοικία τους, έπειτα από τη συμμετοχή τους σε πάρτι για το Halloween. Κατά τη διαδρομή τους, έγιναν μάρτυρες ενός ασυνήθιστου τροχαίου, καθώς ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω στο μπαρ The Moderne, στο Ορλάντο, προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται σε περίπου 50.000 δολάρια.

Η παρουσία μιας γυναίκας ντυμένης μπανάνα στο σημείο του ατυχήματος προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, έκπληξη, με την υπόθεση να αποκτά γρήγορα μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο. Μάλιστα, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, αρκετοί αναρωτήθηκαν αν τα πλάνα ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Μάικλ Νγκουέν, αποκάλυψε ότι δέχθηκε επανειλημμένα ερωτήσεις για τη γνησιότητα του βίντεο. «Έλεγαν: “Είναι αυτό τεχνητή νοημοσύνη; Μας κοροϊδεύετε;”. Κι εγώ τους έλεγα: “Όχι, όχι, πρόκειται πραγματικά για μια μπανάνα που κυκλοφορεί ανεξέλεγκτη στους δρόμους της περιοχής Μιλς στις 4:30 τα ξημερώματα, σώζοντας την κατάσταση και αναφέροντας το περιστατικό”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια η Οροπέζα έμαθε ότι είχε γίνει γνωστή σε ευρύ κοινό την επόμενη ημέρα. Όπως ανέφερε στο ABC, ξύπνησε το πρωί και αναζήτησε στο διαδίκτυο αν είχαν δημοσιευτεί πληροφορίες για το τροχαίο στο οποίο είχε γίνει μάρτυρας. Τότε διαπίστωσε ότι η ιστορία της είχε ήδη τραβήξει την προσοχή, με έναν τίτλο να την παρουσιάζει ως ηρωίδα με στολή μπανάνας.

«Ξύπνησα και έψαξα να δω αν είχε δημοσιεύσει κανείς κάτι για το τροχαίο και τότε είδα ότι ο τίτλος ήταν “η μπανάνα-ήρωας“», περιέγραψε.

Η δημοσιότητα που απέκτησε η υπόθεση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ιδιοκτήτη του The Moderne, ο οποίος θέλησε να εντοπίσει τη γυναίκα που έσπευσε να αναφέρει το συμβάν στις Αρχές. Αφού κατάφερε να τη βρει, την ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία της προσφέροντάς της ένα δωρεάν γεύμα.

Η Οροπέζα αντιμετώπισε με χαρά την απρόσμενη αναγνωρισιμότητα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η ιστορία της θα αποτελέσει αφορμή για ένα θετικό μήνυμα προς τον κόσμο.