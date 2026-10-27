Νέες φρικαλεότητες «ευρείας κλίμακας» υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν στο Σουδάν, όπως αυτές στην Ελ Φάσερ από τους παραστρατιωτικούς πριν από έναν χρόνο, προειδοποίησαν χθες Δευτέρα 26/10 οι χώρες μέλη της Συμμαχίας για την Πρόληψη των Ωμοτήτων και τη Δικαιοσύνη στο Σουδάν.

«Την 26η Οκτωβρίου 2025, η βία στην Ελ Φάσερ και στα περίχωρά της έφθασε σε καταστροφική κορύφωση, έπειτα από μήνες πολιορκίας και εντεινόμενων επιθέσεων από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)», σε πόλεμο με τον σουδανικό τακτικό στρατό, θυμίζει κοινή ανακοίνωση των κυβερνήσεων της Γερμανίας, του Καναδά, της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Βρετανίας, της Σιέρα Λεόνε, της Σουηδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Άμαχοι υπέστησαν φρικιαστικές ωμότητες, συμπεριλαμβανομένων σφαγών, φόνων με εθνοτικά κίνητρα, εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, βασανισμών, εξαφανίσεων, εξαναγκαστικών στρατολογήσεων, αυθαίρετων φυλακίσεων, καθώς και εκτεταμένης σεξουαλικής βίας και βίας λόγω του φύλου», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ειδικοί του ΟΗΕ εκτίμησαν ότι η επίθεση εκείνη των ΔΤΥ, προκειμένου να κυριεύσουν την τελευταία μεγάλη πόλη του αχανούς Νταρφούρ (δυτικά) που απέμενε στα χέρια του τακτικού στρατού παρουσίαζε «χαρακτηριστικά γενοκτονίας».

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα στον στρατό υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, άλλοτε δεξί του χέρι, «ο κίνδυνος νέων φρικαλεοτήτων ευρείας κλίμακας παραμένει εξαιρετικά υψηλός», αναφέρει ακόμη η κοινή ανακοίνωση, που επισημαίνει ειδικά την αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων.

Η τραγική επέτειος «θυμίζει πως πρέπει να ενεργήσουμε συλλογικά για να εμποδίσουμε να επαναληφθούν», αναφέρει το κείμενο.

«Καλούμε επίσης όλα τα κράτη να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο και να αξιοποιήσουν την επιρροή τους για την προστασία των αμάχων, την πρόληψη νέων ωμοτήτων και για να τερματιστεί αυτή η καταστροφική ένοπλη σύρραξη», συμπληρώνει όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούενο το AFP.

Σε χωριστή ανακοίνωση 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και του Καναδά, προειδοποίησαν χθες εναντίον της «ανησυχητικής επιδείνωσης» της διατροφικής ασφάλειας στο Σουδάν εξαιτίας του πολέμου.

Σημείωσαν ότι 19,5 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από τον λιμό στη χώρα και καταγγέλλουν την «συστηματική παρεμπόδιση της διανομής βοήθειας», αξιώνοντας οι εμπόλεμες πλευρές να επιτρέψουν «και να διευκολύνουν ολοκληρωμένη, ασφαλή, ταχεία και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση και να προστατεύουν το ανθρωπιστικό προσωπικό».

Διάφορες χώρες και εξωτερικοί παράγοντες εμπλέκονται έμμεσα στον πόλεμο στο Σουδάν, υποστηρίζοντας τη μία ή την άλλη πλευρά με οπλισμό, πυρομαχικά, εφόδια ή χρηματοδοτήσεις.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που θεωρούνται βασικός υποστηρικτής των ΔΤΥ, μολονότι το διαψεύδουν, κατηγορούνται πως παρείχαν στους παραστρατιωτικούς οχήματα, καύσιμα και άλλο υλικό, ιδίως μέσω γειτονικών χωρών (Τσαντ, Λιβύη).

Πέρα από ότι προσυπέγραψε τις δύο ανακοινώσεις αυτές, η Βρετανία ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος αξιωματικών και των δύο εμπόλεμων πλευρών, στους οποίους επιρρίπτει την ευθύνη ιδίως για τη σεξουαλική βία όταν έπεσε η Ελ Φάσερ.