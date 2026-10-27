Αντιμέτωπος με νέα δικαστική δίωξη, αυτή τη φορά για υποτιθέμενη διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών, βρέθηκε χθες ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον 65χρονο Τζέιμς Κόμι ότι έδωσε άκρως απόρρητες πληροφορίες σε «πρόσωπο που δεν δικαιούτο να τις λάβει» τον Οκτώβριο του 2016, όταν ήταν επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, σύμφωνα με δικόγραφο, που είδε το φως της δημοσιότητας χθες.

Φέρεται να διέταξε κάποιον, που δεν κατονομάζεται, να «αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την εθνική άμυνα σε δημοσιογράφο».

«Επέστρεψαν», σχολίασε σαρκαστικά ο Τζέιμς Κόμι σε βίντεο, που δημοσιοποίησε μέσω Substack.

«Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τόσο απαίσια κατάχρηση του υπουργείου Δικαιοσύνης», κατήγγειλε, δηλώνοντας «αθώος».

«Συνεχίζω να μην φοβάμαι αυτούς τους ανθρώπους και να πιστεύω πάντα στην ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης», είπε ακόμη πρώην διευθυντής του FBI, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε σε αμερικανικά ΜΜΕ, ο συνήγορός του, Πάτρικ Φιτζέραλντ, τόνισε ότι οι κατηγορίες αυτές είχαν εξεταστεί ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Τραμπ και η κυβέρνηση «έκρινε ότι δεν θα μπορούσε να ασκηθεί δίωξη εναντίον οποιουδήποτε».

Το δικόγραφο αποκαλύφθηκε μόλις μερικές ώρες έπειτα από χωριστή απόφαση της δικαιοσύνης, ευνοϊκή για την κόρη του Τζέιμς Κόμι, την Μορίν Κόμι.

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάνθηκε ότι η πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας, η οποία είχε συμμετάσχει στην έρευνα για την υπόθεση Έπστιν, απομακρύνθηκε παράνομα από το αξίωμά της με απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τζέιμς Κόμι βρέθηκε ήδη αντιμέτωπος τον Σεπτέμβριο του 2025 με δίωξη για ψευδείς δηλώσεις κατά τη διάρκεια ένορκης κατάθεσής του ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου.

Αλλά, η διαδικασία εκείνη, τελικά, ακυρώθηκε από ομοσπονδιακή δικάστρια, εξαιτίας όπως είχε εξηγήσει του παράνομου διορισμού της εισαγγελέως η οποία άσκησε τη δίωξη.

Βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με δίωξη, τη δεύτερη, τον Απρίλιο του 2026, όταν κατηγορήθηκε πως απείλησε τη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ με δημοσίευσή του μέσω Instagram.

Στη φωτογραφία, που είχε μεταφορτώσει, έβλεπε κανείς κοχύλια πάνω στην άμμο τα οποία σχημάτιζαν το μήνυμα «86 47».

Ο πρώτος αριθμός ενίοτε χρησιμοποιείται όταν κάποιος θέλει να εκφράσει την επιθυμία να φύγει, ως ακόμη και να δολοφονηθεί, κάποιος άλλος. Ο δεύτερος παρέπεμπε στον Ντόναλντ Τραμπ, τον (45ο και) 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.