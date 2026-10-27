Την επανεκλογή του συντηρητικού γερουσιαστή, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στο κορυφαίο αξίωμα στη Βραζιλία στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, που διεξήχθη την Κυριακή, αναγνώρισε το Φιλελεύθερο Κόμμα (PL) του συντηρητικού γερουσιαστή, Φλάβιου Μπολσονάρου, παρόλο που ο υποψήφιός του δεν έχει παραδεχτεί επίσημα την ήττα του.

«Αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών που ανακηρύχθηκε από το ανώτατο εκλογοδικείο», τόνισε το κόμμα σε ανακοίνωσή του, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, απαιτώντας, όμως, να υπάρξουν «αποσαφηνίσεις» για κοινωνικά βοηθήματα που εγκρίθηκαν από τον πρόεδρο Λούλα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Φλάβιου Μπολσονάρου, που προχθές Κυριακή εξέφρασε την πρόθεση να ζητήσει την ακύρωση του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, φάνηκε να αποσύρει το αίτημα, ωστόσο δήλωσε πως θα ζητήσει από τη δικαιοσύνη την ακύρωση της υποψηφιότητας του Λούλα για «κατάχρηση εξουσίας», οικονομικής και πολιτικής.