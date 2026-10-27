Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης φαίνεται ότι δεν αποτελούσε απλώς μια εκκρεμότητα στις σχέσεις Άγκυρας και Βεγγάζης, αλλά από την εξέλιξη των γεγονότων συμπεραίνεται ότι συνιστά μέρος μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης για το ποιος θα κυβερνά τη χώρα, ποιος θα ελέγχει τον στρατό της και τι θα αποκομίσουν οι ξένες δυνάμεις που εμπλέκονται στη Λιβύη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος, μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, βρέθηκε στην Άγκυρα και κατόπιν στο Κάιρο, την ώρα που οι ΗΠΑ επιχειρούν να προωθήσουν τη δική τους φόρμουλα ενοποίησης της χώρας.

Στις 20 Οκτωβρίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων, που εδρεύει στη Βεγγάζη και πρόσκειται στο στρατόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ενέκρινε ομόφωνα το παράνομο σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο μνημόνιο του 2019 με την Τουρκία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ. Κατήργησε συγχρόνως τις αποφάσεις του 2020 με τις οποίες είχε απορρίψει τις συμφωνίες με την Τουρκία και είχε διακόψει τις πολιτικές σχέσεις μαζί της. Η στροφή 180 μοιρών, μετά την αντικατάσταση του Αγκίλα Σάλεχ στην προεδρία της Βουλής, προσφέρει στην Τουρκία πολιτική στήριξη και από το στρατόπεδο που πολεμούσε μέχρι το 2020.

Η συνέχεια δόθηκε στις 23 Οκτωβρίου στην Άγκυρα. Ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη και αναπληρωτής διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, συναντήθηκε με τον Αμπντουσαλάμ αλ Ζούμπι, υφυπουργό Άμυνας της κυβέρνησης της Τρίπολης, υπό τουρκική διαμεσολάβηση. Αντικείμενο των διαπραγματεύσεων ήταν η συνένωση των δύο στρατιωτικών δυνάμεων υπό κοινή διοίκηση και έδρα τη Σύρτη.

Σύμφωνα με το Libya Observer και το Al-Araby al-Jadeed, στο τραπέζι βρέθηκε η κατάργηση της θέσης του αρχηγού που κατέχει ο Χαλίφα Χαφτάρ και η αντικατάστασή της από συμβούλιο στρατιωτικής διοίκησης, με εκπροσώπηση και των δύο πλευρών. Συζητήθηκε ακόμη κοινή δύναμη ασφαλείας για τη νότια Λιβύη. Ωστόσο, τελική συμφωνία δεν υπήρξε.

Το βασικό εμπόδιο δεν είναι τεχνικό. Ο Αλ Ζούμπι ζητά ο ενοποιημένος στρατός να υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ενώ ο Σαντάμ Χαφτάρ θέλει να υπάγεται στο Προεδρικό Συμβούλιο, τη διοίκηση του οποίου φέρεται να διεκδικεί ο ίδιος. Κατά το Al-Araby al-Jadeed, ο γιος του Χαλίφα συνέδεσε την κατάργηση της στρατιωτικής θέσης του πατέρα του με την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου.

Επιπλέον, ο σημερινός πρόεδρός του, Μοχάμεντ αλ Μένφι, έχει ζητήσει να μη συναφθεί δεσμευτική στρατιωτική συμφωνία χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων θεσμών. Στις 25 Οκτωβρίου, ο Αλ Ζούμπι συναντήθηκε μαζί του στην Τρίπολη και τον ενημέρωσε για τις προσπάθειες ενοποίησης του στρατού.

Σύμφωνα με λιβυκές πηγές, στις διαβουλεύσεις επιχειρήθηκε να εμπλακούν και εκπρόσωποι της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ, με τις επιμέρους αρμοδιότητές τους αδιευκρίνιστες.

Από την Άγκυρα κατ’ ευθείαν στο Κάιρο

Από την Άγκυρα ο Σαντάμ Χαφτάρ μετέβη την Κυριακή στο Κάιρο. Η Αίγυπτος διατηρεί ισχυρή επιρροή στη Βεγγάζη και αποτελεί παραδοσιακό υποστηρικτή των δυνάμεων του πατέρα του, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, με την πρόσφατη επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου να δημιουργεί νέα δεδομένα στη σχέση τους.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά το μνημόνιο, θεωρώντας ότι θίγει τα θαλάσσια δικαιώματά της, θέση που ο υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, επανέλαβε στον Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Σαντάμ Χαφτάρ

Χτες, η Δευτέρα, ο Σαντάμ Χαφτάρ συναντήθηκε στο Κάιρο με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών, Χασάν Ρασάντ. Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη και στην ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας ενοποίησης των θεσμών της χώρας. Δεν διευκρινίστηκε αν συζητήθηκε και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το ταξίδι του υιού Χαφτάρ στο Κάιρο αναδεικνύει, αν μη τι άλλο, την ανάγκη του να διατηρήσει την αιγυπτιακή στήριξη, ενώ οικοδομεί τη νέα σχέση με την Τουρκία.

Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν επίσης λόγο για προγραμματισμένη επίσκεψη του νέου προέδρου της λιβυκής Βουλής, Αλ Σαλεχίν Αμπντελναμπί αλ Ομπέιντι, στην Τρίπολη από τις 27 Οκτωβρίου, σε μια παράλληλη προσπάθεια προσέγγισης των πολιτικών θεσμών της χώρας. Αξιοσημείωτο στοιχείο: Πριν αναλάβει την προεδρία της Βουλής, ο Αλ Ομπέιντι ήταν πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Λιβύης–Τουρκίας.

Ο ρόλος του Μασάντ Μπούλος

Ο προσωπικός στόχος του Σαντάμ Χαφτάρ υπερβαίνει το προφανές, δηλαδή την αναζήτηση της τουρκικής υποστήριξης ή, όπως γράφτηκε, το κλείσιμο επικερδών εμπορικών συμφωνιών. Το Asharq News συνδέει την προσέγγιση με την Άγκυρα με τη φιλοδοξία του να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της χώρας.

Η αμερικανική πρωτοβουλία, την οποία προωθεί ο γνωστός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Μασάντ Μπούλος, προβλέπει, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times και του Reuters, μια μεταβατική κατανομή εξουσίας: Ο Σαντάμ Χαφτάρ να ηγηθεί του Προεδρικού Συμβουλίου και ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά να παραμείνει πρωθυπουργός. Το σχέδιο προβλέπει τριετή μεταβατική περίοδο, στη διάρκεια του οποίου ο Χαλίφα Χαφτάρ θα αποκτούσε αρμοδιότητες επί του κρατικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για μία πρόταση που τελεί υπό διαπραγμάτευση, όχι για συμφωνημένη μετάβαση, με αμφίρροπες πιέσεις να ασκούνται από όλες τις πλευρές, εντός και εκτός Λιβύης.

Για την Ουάσιγκτον, η ενοποίηση των θεσμών συνδέεται τόσο με τη σταθεροποίηση της χώρας, όσο και με την πρόσβαση αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στα πλούσια κοιτάσματά της. Ο ίδιος ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή την υποστήριξή του στην ενοποίηση της Λιβύης και στη διεξαγωγή εκλογών, ζητώντας παράλληλα να σταματήσει η χρήση της χώρας ως διαδρόμου παράτυπης μετανάστευσης.

Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη αντίφαση. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 30 Αυγούστου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει διεξαγωγή εκλογών μέσα σε δύο χρόνια. Ο Μπούλος υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία του συμπληρώνει τη διαδικασία του ΟΗΕ, όχι ότι την υποκαθιστά.

Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η Τουρκία θεωρεί ότι η προσέγγιση με την ανατολική Λιβύη της αποδίδει ήδη σημαντικά διπλωματικά οφέλη και ότι θα της εξασφαλίζει προνομιακή θέση επιρροής στη μελλοντική κατανομή της εξουσίας στη χώρα, πέραν της προώθησης των σχεδίων της για τη «Γαλάζια Πατρίδα».