Στα κόκκινα βρίσκεται το Μπανγκλαντές εξαιτίας μιας επιθετικής επιδημίας ιλαράς, η οποία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία.

Οι ειδικοί εκπέμπουν εκ νέου σήμα κινδύνου, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν παράλληλα θανατηφόρες επιδημίες διφθερίτιδας, κοκκύτη και πολιομυελίτιδας. Η υγειονομική κρίση στη χώρα επιδεινώνεται ραγδαία, με τις ιατρικές αρχές να εστιάζουν στην άμεση ανάγκη ενίσχυσης των εμβολιαστικών προγραμμάτων για την πρόληψη μιας ακόμα μεγαλύτερης ανθρωπιστικής τραγωδίας.

Η συνεχιζόμενη επιδημία ιλαράς «αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία και ένα κάλεσμα αφύπνισης που υποδηλώνει επιδείνωση του συστήματος εμβολιασμού», σύμφωνα με έκθεση ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων από το Μπανγκλαντές και διεθνείς εμπειρογνώμονες.



Η επιδημία ιλαράς, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο και είναι μία από τις πιο θανατηφόρες στην ιστορία της χώρας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας (DGHS). Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 220.000 κρούσματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



«Χωρίς επείγοντα μέτρα, τα κρούσματα κοκκύτη, διφθερίτιδας, ακόμη και πολιομυελίτιδας (…) είναι μόνο θέμα χρόνου», προειδοποιεί η έκθεση που υποβλήθηκε στην κυβέρνηση.



Υποστηριζόμενη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τη UNICEF, τη συμμαχία εμβολίων Gavi και άλλους εταίρους, η κυβέρνηση επιστράτευσε μια 70μελή ομάδα νωρίτερα αυτό τον μήνα για να αξιολογήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού της χώρας. Η ομάδα αυτή ανέφερε ότι μόνο 82% των παιδιών είχαν επικαιροποιημένα εμβόλια, ένα επίπεδο κάτω από τον στόχο του 95% που έχουν θέσει οι αρχές.



Το Μπανγκλαντές θεωρείται εδώ και καιρό ότι έχει επιτύχει στους εμβολιασμούς. Η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της ιλαράς που είχε προγραμματιστεί για το 2024 έχει καθυστερήσει λόγω της αποδιοργάνωσης των κυβερνητικών υπηρεσιών μετά την πτώση της πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα.



Η ιλαρά θεωρείται μία από τις πιο μεταδοτικές ασθένειες από τον ΠΟΥ, ο οποίος εκτιμά ότι προκαλεί 95.000 θανάτους κάθε χρόνο, κυρίως σε μη εμβολιασμένα παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Ο κοκκύτης, μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές και θάνατο σε βρέφη.



Η διφθερίτιδα μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα και να οδηγήσει σε καρδιακές και νευρολογικές βλάβες, ενώ η πολιομυελίτιδα, η οποία επηρεάζει κυρίως παιδιά κάτω των πέντε ετών, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη παράλυση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.